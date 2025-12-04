Börtönbe csempésztek drogokat

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei tegnap reggel 33 Kolozs, Beszterce-Naszód és Maros megyei helyszínen, köztük két börtönben tartottak házkutatásokat egy hatalmas kábítószer-kereskedő hálózat felszámolására, amely egy ügyvédnő segítségével drogokat csempészett be börtönökbe.
A hálózat tagjait nemzetközi drogkereskedelemmel, pszichoaktív szerek terjesztésével, pénzmosással, szervezett bűnbanda létrehozásával, a bírák és ügyészek félrevezetésével, a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó törvény megszegésével, valamint a tettes segítésével és bűnrészességgel gyanúsítják az ügyészek.
A romániai házkutatásokkal párhuzamosan az olasz hatóságok is házkutatást tartottak három helyszínen egy európai nyomozási határozat alapján.
A DIICOT közleménye szerint 2024 januárja és 2025 decembere között több gyanúsított személy drogokat és pszichoaktív szereket szerzett be és adott el Kolozs megyei településeken, de tevékenységük a szomszédos megyékre is kiterjedt. A banda tagjai több börtönbe is bejuttatták a drogokat, ahol az elítélteknek adták el. A drogkereskedőket egy ügyvédnő segítette, aki folytatólagosan az ügyfeleitől vagy az általa kezelt bűnügyekből származó információkat és adatokat szolgáltatott a bűnszervezet tagjainak, és közvetített az elítéltek és a kereskedők között.
A nyomozás során az is kiderült, hogy 2025 augusztusa és decembere között öt gyanúsított nagy kockázatú drogokat hozott be az országba Olaszországból, Spanyolországból és Hollandiából.
A kábítószerek eladásából származó pénzt a szervezet tagjai többek között ingó javak vásárlására használták fel. A bűnszervezet tagjai megpróbáltak enyhébb büntetéseket kieszközölni a drogkereskedelemmel vádolt személyeknek, és ennek érdekében félrevezettek bírákat és ügyészeket.
Börtönőrök is lebuktak
A DIICOT ugyancsak tegnap őrizetbe vette a jilavai börtön két börtönőrét, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kábítószereket árultak a fogvatartottaknak és telefonokkal látták el őket. Az ügyészség közleménye szerint a két börtönőr egy hat személyből álló drogkereskedő bűnszervezet tagja, 2025 júliusa és októbere között a bűntársaiktól kábítószereket szereztek be, ezeket becsempészték a börtönbe és eladták a raboknak. Emellett ugyanebben az időszakban mobiltelefonokat vittek be a fogvatartottaknak – derül ki az ügyészség tájékoztatásából. Az ügyben tegnap 14 házkutatást tartottak az ügyészek, többek között a jilavai börtönben is. A házkutatások nyomán 40 dózis (fólia, tasak, kapszula) por formájú kábítószert, fecskendőket, dokumentumokat, pénzt és egyéb bizonyítékokat foglaltak le.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.