Börtönbe csempésztek drogokat

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei tegnap reggel 33 Kolozs, Beszterce-Naszód és Maros megyei helyszínen, köztük két börtönben tartottak házkutatásokat egy hatalmas kábítószer-kereskedő hálózat felszámolására, amely egy ügyvédnő segítségével drogokat csempészett be börtönökbe.

A hálózat tagjait nemzetközi drogkereskedelemmel, pszichoaktív szerek terjesztésével, pénzmosással, szervezett bűnbanda létrehozásával, a bírák és ügyészek félrevezetésével, a fegyverekre és lőszerekre vonatkozó törvény megszegésével, valamint a tettes segítésével és bűnrészességgel gyanúsítják az ügyészek.

A romániai házkutatásokkal párhuzamosan az olasz hatóságok is házkutatást tartottak három helyszínen egy európai nyomozási határozat alapján.

A DIICOT közleménye szerint 2024 januárja és 2025 decembere között több gyanúsított személy drogokat és pszichoaktív szereket szerzett be és adott el Kolozs megyei településeken, de tevékenységük a szomszédos megyékre is kiterjedt. A banda tagjai több börtönbe is bejuttatták a drogokat, ahol az elítélteknek adták el. A drogkereskedőket egy ügyvédnő segítette, aki folytatólagosan az ügyfeleitől vagy az általa kezelt bűnügyekből származó információkat és adatokat szolgáltatott a bűnszervezet tagjainak, és közvetített az elítéltek és a kereskedők között.

A nyomozás során az is kiderült, hogy 2025 augusztusa és decembere között öt gyanúsított nagy kockázatú drogokat hozott be az országba Olaszországból, Spanyolországból és Hollandiából.

A kábítószerek eladásából származó pénzt a szervezet tagjai többek között ingó javak vásárlására használták fel. A bűnszervezet tagjai megpróbáltak enyhébb büntetéseket kieszközölni a drogkereskedelemmel vádolt személyeknek, és ennek érdekében félrevezettek bírákat és ügyészeket.

Börtönőrök is lebuktak

A DIICOT ugyancsak tegnap őrizetbe vette a jilavai börtön két börtönőrét, akiket azzal gyanúsítanak, hogy kábítószereket árultak a fogvatartottaknak és telefonokkal látták el őket. Az ügyészség közleménye szerint a két börtönőr egy hat személyből álló drogkereskedő bűnszervezet tagja, 2025 júliusa és októbere között a bűntársaiktól kábítószereket szereztek be, ezeket becsempészték a börtönbe és eladták a raboknak. Emellett ugyanebben az időszakban mobiltelefonokat vittek be a fogvatartottaknak – derül ki az ügyészség tájékoztatásából. Az ügyben tegnap 14 házkutatást tartottak az ügyészek, többek között a jilavai börtönben is. A házkutatások nyomán 40 dózis (fólia, tasak, kapszula) por formájú kábítószert, fecskendőket, dokumentumokat, pénzt és egyéb bizonyítékokat foglaltak le.