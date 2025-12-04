Elrajtolt a Nagy Kopeczky Kálmán Fesztivál

Első alkalommal szervezi meg a Cimborák Bábszínház a Nagy Kopeczky Kálmán Fesztivált Sepsiszentgyörgyön december 3–19. között. A rendezvény által a szervezők tisztelegni kívánnak a bábszínház alapítója és első művészeti vezetője előtt halálának 10., születésének 53. évfordulója alkalmából. A rendezvényről – mely bábszínházi vendégelőadásokkal, saját produkciókkal, bábkiállítással, tematikus Mikulás-lak-tárlattal, valamint mesemondó-találkozóval várja az érdeklődőket – Péter Orsolya, a Cimborák Bábszínház vezetője nyilatkozott lapunknak.
Céljuk nem csupán az emlékezés, hanem azoknak az értékeknek az újraélhetővé tétele, amelyek Nagy Kopeczky Kálmán munkásságát örökséggé formálták – mondta a társulatvezető, hangsúlyozva, hogy többéves tervük volt a fesztivál létrehozása. „Már van egy színjátszó-fesztivál a városban, amelyet Szent György Napok környékén szoktunk megszervezni, de úgy gondoltuk, hogy a bábszínháznak is kellene egy saját fesztivál, amely a Kálmán nevét viseli, és az ő szellemiségéből, örökségéből épül fel a koncepciója. Elsősorban arra törekszünk, hogy mindazt, amit Kálmán létrehozott, minél tovább fenntartsuk az emberek emlékezetében, és hogy az elmúlt tíz év gyászfolyamatát valahogy sikerüljön örömünneppé formálni” – fogalmazott Péter Orsolya. Szerinte Nagy Kopeczky Kálmán életművét a gyermekek felé forduló értő figyelem, a népi hagyományok iránti tisztelet, a közösségteremtés és a bábművészet iránti elkötelezett szolgálat határozta meg, és ennek a hagyatéknak a tisztelete és megőrzése a rendezvény elsődleges célja.
A Nagy Kopeczky Kálmán Fesztivál tegnap délután a Mikulás-szoba bemutatásával kezdődött a Székely Mikó Kollégium földszintjén, az egykori virágbolt helyén, ahol egy különleges installáció által, bútorok, tárgyak és személyes eszközök segítségével idézték meg a szervezők a Mikulás alakját. Elöljáróban Péter Orsolya ismertette a programsorozatot, majd átadta a szót Benkő Évának, aki a Mikulásról és az ő itt berendezett szobájáról mesélt a részt vevő gyerekeknek és felnőtteknek. A Mikulás gyermekkoráról is szó esett, amire nem szoktak gondolni a gyermekek, pedig bizonyára ez is része kellene hogy legyen a róla alkotott képünknek. Mint megtudhattuk, a Mikulás-lak szervezett csoportoknak szóló tárlatvezetői Bíró Eszter és Gecse Noémi, a Cimborák Bábszínház színészei lesznek.
A tárlatvezetés során a gyerekek és felnőttek nem találkozhatnak a Mikulással, de megismerhetik a valódi Mikulás ismertetőjeleit: jóság, odafigyelés, gondoskodás, valódi ajándékozás. A szoba ismertetése során továbbá kiemelt figyelmet kap Szent Miklós legendaköre, többek között Philémon és Baukisz története, a három lány megmentése, a tengerészek oltalmazása, valamint alakjának kapcsolódása a karácsonyi ünnepkörhöz. A szervezők tehát nem mutatják meg a Mikulást, de a misztifikált alakban mégiscsak megjelenik az egyik legismertebb barátja a sepsiszentgyörgyi gyerekeknek. „Ki ne emlékezne arra, hogy Kálmán ilyenkor, decemberben mindig Mikulássá változott? Ez nem szerep volt számára, hanem átlényegülés, ő nem karaktert játszott, hanem mindig átminősült Mikulássá” – mondta lapunknak a bábszínház vezetője.
A Mikulás-szoba bemutatása után ugyanott bábkiállítás nyílt Polgár Sarolta bábos hagyatékából, mely Nagy Kopeczky Annamária vezetésével a háromszéki bábos élet múltjába nyújtott betekintést az érdeklődőknek. A hagyaték gondozója és a kiállítás berendezője örömmel mesélt a neves bábosról és a kiállított bábokról, készséggel válaszolva a gyerekek kérdéseire is. Polgár Sárika néni az 1960–70-es évek fordulóján hozta létre a baróti bábos csoportot, amely kasírozott technikával készített bábjaival országos versenyeken is sikert aratott. A hagyatékot később Nagy Kopeczky Kálmán újította fel és használta előadásaiban.
A fesztivál harmadik pillére a mesemondó-találkozó, melyet december 12-én tartanak a bábszínház stúdiótermében. Ennek célja, hogy lehetőséget teremtsen a gyermekeknek „átélni a mesemondás örömét, megismerni a magyar népmesék varázslatos világát, megmutatni tehetségüket, fantáziájukat”. A téli ünnepkörhöz kapcsolódóan az ajánlott tematika az Angyalok és boszorkák volt. Ebben a témakörben mesélnek majd az 5–9 éves gyermekek vicces, tanulságos, varázslatos népmeséket, és nem fognak versenyezni egymással – tudósított a társulatvezető, aki lapunknak azt is elárulta, hogy negyvenkét gyerek jelentkezett a találkozóra.
A rendezvény negyedik pilléreként természetesen bábelőadások – Fabók Mancsi Bábszínháza, a Rozsnyói Meseszínház, az Udvarhely Bábműhely és az Udvarhely Néptáncműhely produkciói, valamint a Cimborák több saját előadása – is szerepelnek a fesztivál programjában, mely december 3. (Kálmán halálának napja) és 19. (Kálmán születésnapja) között, tizenhat napon át zajlik. A nyitó és záró előadás rendezője is Nagy Kopeczky Kálmán volt.
