Mikó Imre EgyesületSegíts, hogy segíthessünk hatodjára

2025. december 4., csütörtök, Közélet

A sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Egyesület idén is meghirdeti Segíts, hogy segíthessünk elnevezésű jótékonysági akcióját, melynek célja, hogy rászoruló családok számára tegyék meghittebbé, szebbé a karácsonyt hasznos adományokkal. Az egyesület december 15-ig várja az adományokat (meleg ruhák, cipők, játékok, tartós élelmiszerek, édességek) a sepsiszentgyörgyi egykori Demokrácia Központ székhelyén, a Bánki Donát utca 36. szám alatt.

    Tavaly is sikeresnek bizonyult a gyűjtési akció. Fotó: Mikó Imre Egyesület

Az akcióról Kádár Imola, az egyesület elnöke számolt be. Felidézte, hogy 2019-ben hirdették meg első alkalommal, az akkor összegyűlt tárgyakból, adományokból öt családon tudtak segíteni, hogy az ünnepük szebb legyen. Az adományok mértéke azóta növekedett, 2023-ban már 25 családhoz jutottak el, hetven gyermek karácsonyát változtathatták színesebbé. Tavaly már 50 rászoruló gyereknek is meleg ebédet tudtak biztosítani. Kádár Imola elmondta, idén december 15-ig várják az adományokat, ezek lehetnek tárgyiak, azaz ruházat, lábbeli, játékok, tartós élelmiszerek, édességek vagy kisebb karácsonyi csomagok is. Munkatársaik 9 és 17 óra között veszik át ezeket. Pénzbeli felajánlásokat is elfogadnak, illetve támogatókat, szponzorokat is szívesen látnak, akik csatlakoznának az akcióhoz. Az adományokat december 21–22-én osztják szét. A cél, hogy idén is 25 nehéz helyzetben lévő családhoz eljussanak és meghittebbé változtassák a karácsonyt.

