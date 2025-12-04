Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott tegnap 34–29-re diadalmaskodott Románia felett, ezzel kulcsfontosságú két ponttal gazdagodott a holland–német közös rendezésű világbajnokság középdöntőjének első fordulójában. A magyar csapat pénteken 19 órától Japán, majd vasárnap 21.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes Dánia ellen lép pályára.
A találkozó elején Szemerey Zsófi két remek védést is bemutatott, miközben társai is remekül kezdtek, Kuczora Csenge nyolc és fél perc alatt háromszor volt eredményes, a 15. percre a magyar válogatott öt góllal vezetett (10–5). A folytatásban támadásban becsúszott néhány hiba, a védekezés is kevéssé volt feszes, így a román gárda felzárkózott (13–11), pedig egyetlen klasszikus jobbátlövője, Alicia Gogîrlă hiányzott a keretből. Az első félidő hajrájában 50 másodpercig kettős emberhátrányban kézilabdázott a magyar csapat, azonban két találatot megőrzött előnyéből a szünetre a remekül játszó és eddig ötször betaláló Klujber Katrin vezérletével.
A második játékrészre érkezett Janurik Kinga a kapuba, a hibák viszont változatlanul megmaradtak a magyar támadásoknál, bár a románoknak így sem sikerült egyenlíteniük. A kritikus időszakot átvészelve néhány találatos előnyt állandósított a kontinensbajnoki harmadik, a védekezés ismét határozottá vált, az utolsó tíz percen belülre érve pedig újra négygólos vezetésre tett szert a magyar válogatott (28–24). Sőt, a hajrában már öt találat is volt az előny, és bár Janurik óriásit hárított, mínusz kettőre visszajöttek a románok (30–28). Ennél közelebb ellenben nem zárkóztak, a hajrát a magyarok bírták jobban, és végül öt góllal kerekedtek felül.
