November elején éppen a KSC Szekszárd elleni Európa-kupa-mérkőzésre készült a Sepsi–SIC, amely tegnap pótolta be az akkorról elhalasztott bajnokit az Agronómia Bukarest ellen. A találkozót a házigazdák kezdték jobban, a 3. percben már 13 ponttal vezettek (15–2). A folytatásban is minden a zöld-fehérekről szólt, akik 32–15-re nyerték meg az egyoldalú meccs első negyedét. A második szakaszban is lányaink irányították a küzdelmet, nem lassítottak a tempón, és a nagyszünetig 26 pontos előnyre tettek szert (54–28), ezáltal már eldőlni látszott a mérkőzés.

A térfélcsere után sem sokat változott a játék képe, hiszen a Sepsi-SIC úthengerként haladt idénybeli hatodik bajnoki sikere felé, míg bukaresti ellenfele csak futott az eredmény után. A 22. percben már 32 pontos volt az Agronómia hátránya (60–28), amely a harmadik játékrész végéhez közeledve tovább nőtt (76–35). Az utolsó negyed 80–35-ről indult, a mieink a biztos győzelemmel a kezükben sem lazítottak, szinte minden támadással növelték a két együttes közötti különbséget. A vége 108–50 lett a házigazda zöld-fehérek javára, akik már másodikok a tabellán a listavezető Aradi FCC mögött, illetve a harmadik helyezett Bukaresti Rapid előtt. A találkozó legeredményesebb játékosát a háromszékiek adták, hiszen Szabó 34 ponttal vette ki részét alakulata fölényes diadalából, míg a túloldalon a 10 egységig jutó Cazacu volt a legjobb.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 6. forduló: Sepsi-SIC–Agronómia Bukarest 108–50 (32–15, 22–13, 26–7, 28–15).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, több mint 50 néző. Vezette: Cristina Ion, Gabriel Deliu, Helmut Piess. Sepsi-SIC: Gereben 9/3, Armanu 9/9, Cătinean 5, Szabó 34/12, Mérész 17 – Davis 7, Holló 4, Mikeš 8/6, Haranguș 3/3, Ghiță 12, Papuc, Cazacu. Vezetőedző: Zoran Mikeš. Agronómia Bukarest: Alexe 8, Cazacu 10/6, Militaru 8, Ghinea 4, Monor 3 – Chițanu 4/3, Stanciu 4, Teodosiu 7, Mărgineanu, Diaconu 2. Vezetőedző: Măndica Ciubăncan.