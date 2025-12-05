A szovjet Gulag krónikása 10.

Csak köztörvényes bűnöző van
A szovjet törvénykezést – mint minden diktatúra – alaposan „sminkelte” az önkényuralmi rendszer. A Büntető törvénykönyv 58-as cikkelye a maga 14 paragrafusával nem ismeri el a politikai vétséget. Ilyesmi csak „államellenes” „kormányzati rend elleni” tett vagy leegyszerűsítve „banditizmus” lehetett. Tulajdonképpen köztörvényes bűnténynek ismeri el az állampolgárnak a fennálló politikai renddel szembeni kritikus magatartását, és eszerint büntetett mindent, amit ilyennek talált. Akinek nem tetszik a szovjet hatalom gyakorlata, mehet a Gulág rabjaként ingyenes munkára. Úgy tűnik, hogy az azonos rendszerek másolják egymást. A Szovjetunió folyami közlekedésének javításába számos gulágra ítéltet vonnak be, csakúgy, mint Romániában, ahol hasonló folyami szabályozásra (csatornaásásra) politikai elítéltek ezreit vezényelte a rendszer.
Szolzsenyicin – aki 11 évet töltött elítéltként a Gulágon – könyvének bevezetőjében azzal mentegeti munkájának hiányosságait, hogy amikor 1958-ban belekezdett, a téma gazdagabb, pontosabb megírásához, nem jutott elegendő dokumentumhoz; ezek java részét meg is semmisítették. Sokszor megnézem az író két fényképét, amely könyvének bevezető részében található: a fiatal elítéltről készült képet, aztán a rabság után kiszabadult férfiét, akin meglátszik az eltelt nehéz évek nyoma...
Minden diktatúra első számú ellenségei az értelmiségiek. Szolzsenyicin – kora sokszor elhangzó szólásával – igazságkeresőknek, félnótásoknak nevezi őket (és persze önmagát is). Kik ők? Megválaszolja. Az egyház papjai, a jobboldali szociál-forradalmárok, polgárok, katonatisztek, akik ellen a politikai rendőrség – az NKVD mint mindenek felett álló szerv – rendre kiadja a letartóztatási parancsot. Ők a túszok, hozzátartozóik pedig a megfélemlítettek. Ha utóbbiak bármiben vétenek a rendszer ellen, a rabul ejtett túszok bánják meg. Kitűnő módszer volt ez a „szabad” lakosság féken tartására, Románia is átvette a nagy szomszédtól. Kolozsváron élő idős és beteg édesapám hányszor, de hányszor hallhatta a szeku embereinek megrovását és becsomagolt fenyegetését két fia nevelése miatt...
Térjünk vissza Szolzsenyicinhez. A hírhedtté vált „Pasziánsz akció” a szovjet rendszer megerősödésének első számú ellenségeivel – a burzsoázia és az innen eredő diákság tagjaival – kezdte a „gyomlálást”. Likvidálni kellett a még létező politikai ellenzéket. Őket és a keresztény egyház fontosabb személyiségeit politikai kirakatperek során elítélték és kivégezték. A gyermekek vallásos nevelését „ellenforradalmi agitációnak” tartották. Az egyetemek autonómiájáért és a gyülekezési szabadságért tüntető diákokat letartóztatták. A vasutak forgalmának javításáért küzdő szakmérnököket ellenséges tevékenységért – gyakorlatilag hazaárulásért – ítélték el. A húszas évek végén számos kisebbség (jakutok, burjátok, mongolok, kozákok stb.) történészeinek írásait – az egyenlőség elvének hangoztatása miatt – felkelésre való buzdításként bélyegzik meg. De ugyanígy lett „trockista” a munkás „ellenzék”, s irtották, mint „kapzsi, becstelen kulákot” a rendszernek nem tetsző földműveseket. Olyan egyesületek, mint az eszperantisták vagy a Szabad Filozófiai Társaság, a vasárnap nem dolgozó hívők vagy azok, akik megtagadták az NKVD-besúgói feladatot, a rendszer ellenségeinek számítottak. De a háború során 10 év Gulágra számíthattak büntetésként azok a katonák is, akik megadták magukat és fogságba estek. És hogy az igazságtalanság is megalapozást kapjon, a Btk. 58-as cikkelye azt is leszögezi: „mi nem teszünk különbséget a szándékolt és az elkövetett bűntett között”.
A sztálini szovjet diktatúra törvénykezéséből csak a legfontosabb embertelen visszaéléseket jegyeztem le példaként. Nálunk a maga rövidségében és mégis sok ember vesztére megjelenő 209-es szakasz alfejezetei tették túlzsúfolttá Románia börtöneit, Periprava zord barakkjait. Családunkból édesapám (a múltjáért) hat hónapot töltött betegen Szamosújvár börtönében, majd jóval később jómagam és Csaba öcsém lettünk a szamosújvári börtön, illetve Periprava „lakói” 20, illetve 18 éves fegyházbüntetéssel 1959 és 1964 között. Hogy miért? Majd megírom.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.