Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a magyarhermányi VIRÁG ANDRÁS 89 éves korában elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. december 6-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a magyarhermányi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás december 5-én 16 és 18 óra között, valamint a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335912
Megemlékezés
Fájó szívvel emlékezünk özv. BARNA KLÁRA IBOLYÁRA halálának 5. évfordulóján.
Szerettei
5225/b
Ma két éve kísértük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi KÖLLŐ MIKLÓST. Egy pillanat volt, és életed véget ért, de szívünkben örökké élni fogsz. Nyugodj békében.
Szerettei
4335921
Kegyelettel emlékezünk TUROCZKI MÁTYÁSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes. Emlékét őrzi bánatos özvegye és két gyermeke, János és Emese családjukkal együtt
4335922
„Az utat megjártam, s ami kész: az már nem az enyém.” (Magyari L.) Eltávozásának hatodik hetében kegyelettel emlékezünk szeretett édesapánkra, az uzoni MAGYARI PÁLRA.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Gyászoló gyermekei és azok családja
1120614
Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Egy pillanat volt, és megállt a szíved, amelyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk december 7-én KULCSÁR GYÖRGYRE halálának 20. évében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120633
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk FÜLÖP JÁNOSRA halálának második évfordulóján.
Szerettei
108243
Örök hiányát érezve, kegyelettel emlékezünk IMRE BÉLÁRA halálának második évfordulóján.
Szerettei
4335892
Lecsukott szemmel még látom a lelkét, ki mellettem ül és nekem mesél. Nem maradt utána más, csak az emlék, örökké szeretlek, bárhol legyél. Fájó szívvel emlékezünk ÁDÁM PIROSKÁRA halálának negyedik évfordulóján.
Lánya, unokája és veje
4335900
Álmodtunk egy öregkort, csodálatos szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BALÁZS ATTILÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodjál békében, legyen csendes álmod, találj odafent örök boldogságot.
Szerettei
4335905
Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel, de mindig szeretettel emlékezünk a jobbágyfalvi születésű sepsiszentgyörgyi MARTON ANDRÁSRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335906
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs többé már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk a sepsikőröspataki születésű kálnoki MAGYARÓSI ROZÁLIÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335909
Hiányod elviselni nagyon nehéz, / Örökre megtart szívünkben az emlékezés. / Telnek a hónapok, múlnak az évek, / De akik szeretnek, nem felednek Téged. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, a bibarcfalvi születésű sepsiszentgyörgyi JÓZSA ÁRPÁD CSABÁRA, aki két éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Angyalok vigyázzanak rá.
Szerettei
4335910
Elmentél tőlünk, mint lenyugvó nap, de szívünkben a bánat örökre megmarad. Fájó szívvel, de örök szeretettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, NAGY ETELKÁRA (szül. MOLNÁR), aki hat hete hagyott itt minket. Te a jóságodat két marokkal szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Mindig egy célod volt, a családodért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. Oly szomorú nélküled élni, téged mindenütt hiába keresni. Téged várni, ki nem jön többé, szeretni fogunk mindörökké.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, fia, lányai és azok családja
4335919
Hosszú betegség után elmentél tőlünk, két éve, hogy magához szólított a Teremtő, SZÉKELY JÚLIA, ki szotyori születésű és mindig vidám, a sírodon nyílik értünk egy hozzád hasonló hamvas virág.
Szerettei
4335920
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.