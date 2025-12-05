Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a magyarhermányi VIRÁG ANDRÁS 89 éves korában elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. december 6-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a magyarhermányi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás december 5-én 16 és 18 óra között, valamint a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335912

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk özv. BARNA KLÁRA IBOLYÁRA halálának 5. évfordulóján.

Szerettei

5225/b

Ma két éve kísértük utolsó útjára a sepsiszentgyörgyi KÖLLŐ MIKLÓST. Egy pillanat volt, és életed véget ért, de szívünkben örökké élni fogsz. Nyugodj békében.

Szerettei

4335921

Kegyelettel emlékezünk TUROCZKI MÁTYÁSRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes. Emlékét őrzi bánatos özvegye és két gyermeke, János és Emese családjukkal együtt

4335922

„Az utat megjártam, s ami kész: az már nem az enyém.” (Magyari L.) Eltávozásának hatodik hetében kegyelettel emlékezünk szeretett édesapánkra, az uzoni MAGYARI PÁLRA.

Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Gyászoló gyermekei és azok családja

1120614

Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Egy pillanat volt, és megállt a szíved, amelyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk december 7-én KULCSÁR GYÖRGYRE halálának 20. évében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120633

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk FÜLÖP JÁNOSRA halálának második évfordulóján.

Szerettei

108243

Örök hiányát érezve, kegyelettel emlékezünk IMRE BÉLÁRA halálának második évfordulóján.

Szerettei

4335892

Lecsukott szemmel még látom a lelkét, ki mellettem ül és nekem mesél. Nem maradt utána más, csak az emlék, örökké szeretlek, bárhol legyél. Fájó szívvel emlékezünk ÁDÁM PIROSKÁRA halálának negyedik évfordulóján.

Lánya, unokája és veje

4335900

Álmodtunk egy öregkort, csodálatos szépet, de a kegyetlen halál mindent összetépett. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BALÁZS ATTILÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodjál békében, legyen csendes álmod, találj odafent örök boldogságot.

Szerettei

4335905

Életed úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléked szívünkben örökre megmarad. Fájó szívvel, de mindig szeretettel emlékezünk a jobbágyfalvi születésű sepsiszentgyörgyi MARTON ANDRÁSRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335906

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs többé már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk a sepsikőröspataki születésű kálnoki MAGYARÓSI ROZÁLIÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335909

Hiányod elviselni nagyon nehéz, / Örökre megtart szívünkben az emlékezés. / Telnek a hónapok, múlnak az évek, / De akik szeretnek, nem felednek Téged. Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, a bibarcfalvi születésű sepsiszentgyörgyi JÓZSA ÁRPÁD CSABÁRA, aki két éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Angyalok vigyázzanak rá.

Szerettei

4335910

Elmentél tőlünk, mint lenyugvó nap, de szívünkben a bánat örökre megmarad. Fájó szívvel, de örök szeretettel emlékezünk drága jó édesanyánkra, NAGY ETELKÁRA (szül. MOLNÁR), aki hat hete hagyott itt minket. Te a jóságodat két marokkal szórtad, önzetlenül adtál jónak és rossznak. Mindig egy célod volt, a családodért élni, ezt a halál tudta csak széttépni. Oly szomorú nélküled élni, téged mindenütt hiába keresni. Téged várni, ki nem jön többé, szeretni fogunk mindörökké.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, fia, lányai és azok családja

4335919

Hosszú betegség után elmentél tőlünk, két éve, hogy magához szólított a Teremtő, SZÉKELY JÚLIA, ki szotyori születésű és mindig vidám, a sírodon nyílik értünk egy hozzád hasonló hamvas virág.

Szerettei

4335920