TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat Kommuna – székely öko-románc című előadását (írta és rendezte: Radu Afrim) ma 19 órától játssza stúdióelőadásként a színház nagytermében. ♦ Az A. P. Csehov művei alapján készült Mikor lesz nyár? című darabot 6-án, szombaton 19 órától a kamarateremben játsszák. Írta és rendezte: Barabás Olga.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Dirty Dancing című produkciója 7-én, vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban látható. Koreográfus: Eryk Makohon. (Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott.)

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104, valamint 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi társulat a Vigadó nagytermében 7-én, vasárnap a Kosztolányi Dezső regénye alapján készült Édes Anna című darabot játssza. Jegyek az in-time.hu oldalon vagy a Vigadó jegypénztárában vásárolhatók (telefon: 0730 600 279).

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET 6-án, szombaton 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban Egy ember, aki megunta a bőrét, avagy szökés a játékba címmel egy Páskándi Géza által írt drámát mutat be, amely Molière Don Juan című művének átirata. Rendező: Molnár János. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében.

Zene

OPERETT. Zerkovitz Béla Csókos asszony című operettjét adja elő az Operettissimo Kántor Melinda rendezésében ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében.

KARÁCSONYI KONCERT. A Plugor Sándor Művészeti Líceum

december 7-én, vasárnap 18 órától a Gyöngyvirág utcai református templomban sorra kerülő együttes- és zenekari koncertjén fellép: az Andantino gyerekkórus – vezényel: Kovács Janka Hanna; a DóReMi kicsinyek kórusa, Canticum énekegyüttes – vezényel: Sebestyén-Lázár Enikő; a Reménység gyerekzenekar, a Campanella gyerekkórus és Marziale fúvós­zenekar – karmester: Lőfi Gellért Attila.

ADVENTI KONCERTEK. Sepsiszentgyörgyön az evangélikus-lutheránus templomban vasárnap 11 órától az adventi zenés várakozási alkalmon fellép a Neogitár-Alfa együttes. ♦ Szentivánlaborfalván az unitárius templomban vasárnap 19 órától adventi koncertet tart Buzogány-Csoma István unitárius lelkész.

Könyvbemutató

VERSALBUM. December 9-én, kedden 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében bemutatják Fe­rencz Csaba A fény néha eltéved című versalbumát. Házigazda és beszélgetőtárs: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. Közreműködik a Mácsafej zenekar.

Kiállítás

KÖZÖS TÁRLAT. A Kónya Ádám Művelődési Házban ma 17 órától Péter Sándor magyarnyelv- és irodalomtanár megnyitja a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetsége tagjainak Rejtélyeink című közös téli tárlatát.

CAROLA ADVENTI SZALONJA. Sepsiszentgyörgyön a Lutheránus Evangélikus Egyházban vasárnap a 11 órától kezdődő istentisztelet után Szebeni Zsuzsanna, a kiállítás kurátora menyitja a báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Carola adventi szalonját bemutató tárlatot. Házigazda: Zelenák József esperes.

Tánc

TÁNCHÁZ. Sepsiszentgyörgyön ma 21 órától Mikulás-táncházat tartanak az Óriáspince Rendezvényteremben. A talpalávalót ezúttal a Folker együttes és a Heveder banda húzza, a házigazdák Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bence lesznek, akik gyimesi táncokat tanítanak. Az este folyamán Péntek Zsuzsa és Csibi Szabolcs felnőtteknek szóló mesemondással, A pakulár meséjével várja a közönséget.

Mozi

SEPSISZENTGYÖRGY. A Művész Mozi mai műsorán: 16.15-től Zootropolis 2. románul beszélő és 16.30-tól magyarul beszélő, 18.15-től Szerethető (magyar feliratos), 18.30-tól Bölöni – Az erdélyi legenda (magyar életrajzi portréfilm), 20.30-tól Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2. (magyarul beszélő), 20.45-től Szenvedélyes nők (magyar vígjáték). Honlap: artacinema.ro

KOVÁSZNA. A Művelődési Központban vasárnap 19 órától a Shakespeare művéből adaptált Romeó és Júlia című film premierjét láthatják (rendező: Bogdan Fanariu).

Hitvilág

ÉJSZAKAI VIRRASZTÁS. Az Élet a Lélekben plébániai imacsoport szervezésében ma 22 órától virrasztás lesz a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban, amely a szombat reggel 6.30-kor kezdődő szentmisével zárul.

HÁLAADÓ SZENTMISE ÁRKOSON. Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei Árkoson a templomban 6-án, szombaton 10.30-tól hálaadó szentmisével emlékeznek meg a közösség Erdélyben, a Gyulafehérvári Főegyházmegyében való letelepedésének húszéves jubileumán. Az ünnepi szentmisét ft. Urbán Erik OFM minister provinciális mutatja be a megjelent paptestvérekkel egyetemben.

Adventi gyertyagyújtás Háromszéken

KÉZDIVÁSÁRHELY. A főtéren vasárnap 18 órától Bokor Tibor polgármester gyújtja meg a második gyertyát, közreműködik a Boldog Özséb-plébánia.

KOVÁSZNA. Vasárnap 18 órától a Városi Művelődési Ház melletti adventi koszorúnál igét hirdet Barticel-Kiss Benjámin lelkipásztor a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség részéről, beszédet mond: Molnár János városi tanácstag, a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad vezetője. Ünnepi műsorral közreműködik a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ Schola Patrona Hungarorum kórusa Kolozsi István karnagy vezetésével.

BARÓT. A Diákdombon elhelyezett adventi koszorún vasárnap 19 órától a második gyertyát a baróti unitárius egyházközségtől László-Benczédi Zsófia lelkésznő gyújtja meg.

Adventi adománygyűjtés

A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezetének háromszéki fiókszervezete adventi adománygyűjtést szervez Sepsiszentgyörgyön ma és szombaton a következő helyszíneken: központi Bertis Gold, a Szemerja negyedi, az állomási és a Grigore Bălan tábornok úti Bertis üzletekben, illetve Kézdivásárhelyen a kórház melletti Bertis üzletben.

Röviden

MIKULÁSVÁRÁS BARÓTON. Ma 17 órától a baróti Millenium parkban várják a gyermekek a Mikulást.

VÍZELZÁRÁS. Az ivóvíztartály javítási munkálatai miatt Bikfalván vízhiányra és víznyomás-ingadozásokra lehet számítani ma reggel 8-tól 6-án, szombaton reggel 8 óráig.

ADVENTI BAZÁR. A sepsiszentgyörgyi Waldorf-közösség december 6-án, szombaton 11–14 óráig a Nicolae Colan Általános Iskola tornatermében adventi bazárba várja az érdeklődőket. 11 órától a pedagógusokból és szülőkből alakult kórus ünnepi dallamokkal hív közös éneklésre.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, december 5–7. között kerül sor a termelői vásárra az Urban-Locato Kft. szervezésében.

MIKULÁSVÁRÁS MENHELYES KUTYÁKKAL. A hétvégi termelői vásáron a szépmezői kutyamenhely is kap egy sátrat, ahová 13 órakor érkeznek és sötétedésig kapnak „kimenőt” a kutyák. A helyszínen szórólapokat is osztanak a menhely tevékenységével és az örökbefogadással kapcsolatban. Lehet sétáltatni is a kutyákat, amelyek kevésbé ünnepi alkalmakkor nem kaphatnak ekkora mozgásteret.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (0267 351 057) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a be­vásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona patika (0372 407 089), hétfőtől az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.