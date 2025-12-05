Mentálhigiénés programok a Mikó pedagógusainak

A Székely Mikó Kollégiumban nagy hangsúlyt fektetünk a pedagógusok mentális jóllétének fenntartására és testi-lelki egészségének a megőrzésére, ezért fontosnak tartjuk tanévenként a mentálhigiénés programok megszervezését.
Ebben a tanévben a Sepsiszentgyörgy önkormányzata által támogatott testi és lelki egészségmegőrző pályázatnak köszönhetően a tanévet egy összerázó játékos foglalkozással indítottuk, majd az elmúlt hétvégén két lelkes fiatal képző – Benedek Bernadett drámapedagógus és Szántó Janka pszichológus, iskolánk egykori diákja – tartott drámapedagógiai foglalkozást az érdeklődő pedagógusoknak.
A képzés során olyan témák kerültek feldolgozásra, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a pedagógusok és a diákok jóllétének növeléséhez, valamint a biztonságos, támogató iskolai környezet kialakításához. Foglalkoztunk a bullying (zaklatás) jelenségével is, és olyan megelőző gyakorlatokat mutattunk be, amelyek segítik a pedagógusokat abban, hogy stabil, biztonságos osztályközösséget alakítsanak ki. Hiszen amikor a gyerekek érzelmileg védettnek érzik magukat, könnyebben tudnak figyelni, tanulni és fejlődni.
A pedagógusok és diákok rezilienciájának (rugalmas ellenálló képességének – szerk. megj.) fejlesztésére szánt foglalkozás keretében a tanárokkal olyan módszereken dolgoztunk, amelyek az önreflexiót, az együttműködést és az asszertív kommunikáció (őszinte megoldáskeresés) alkalmazását támogatják különféle élethelyzetekben. A résztvevők lehetőséget kaptak egy új, jégtörő jellegű játék elsajátítására is, amely hozzájárult egy nyitott és felszabadult légkör megteremtéséhez. Ezt követően egy brainstorming (ötletbörze) és egy „forgószínpad” jellegű csoporttevékenység során a tanárok megvitatták főbb kihívásaikat, miközben lehetséges megoldási módokat próbáltak találni. A módszer előnye az volt, hogy minden résztvevő hozzájárulhatott az összes témához, így gazdagabb ötlet- és nézőpontgyűjtemény született.
A „Süsü” játék felpezsdítette a hangulatot és megalapozott egy olyan tevékenységnek, amely a párbeszédre és az önreflexióra épült: a résztvevők megosztották azokat a személyes erőforrásokat, amelyekkel rendelkeznek, és amelyeket a mindennapi helyzetekben használnak. Ezt követően bemutatásra került az „akvárium” módszere, egy olyan konkrét helyzetből kiindulva, amelyet a tanárok egy része el is játszott. A gyakorlat során megfigyelhették, hogyan reagálnak különböző személyiségtípusú emberek kihívást jelentő helyzetekben, és mennyire képesek kilépni a megszokott viselkedési mintákból, hogy asszertív stratégiákat alkalmazzanak. Egy személyes életút-térkép elkészítése az önreflexiót hivatott elősegíteni, valamint kiemelni azokat a belső erőforrásokat, amelyek korábban is támogatták őket nehéz pillanatokban, illetve azokat, amelyek idő közben kerültek elsajátításra. A gyakorlat befejezése után a tanárok mély beszélgetésbe kezdtek saját rajzaik nyomán, ez olyan felismeréseket hozott felszínre, amelyekre sokan nem számítottak a foglalkozás elején.
A tevékenységek során kiemelten foglalkoztunk az alapérzelmek felismerésével, az asszertív kommunikációval és a resztoratív (helyreállító) technikákkal. Ezek a készségek minden pedagógus számára kulcsfontosságúak, mivel hatékonyabbá teszik a szülőkkel, a diákokkal és a kollégákkal való együttműködést, elősegítik a konfliktusok konstruktív kezelését, és hozzájárulnak a kiszámítható, bizalomra épülő kapcsolatok kialakításához.
A tevékenységek során számos drámapedagógiai és színházi nevelési gyakorlatot, játékot és módszert is megosztottunk. Ezek könnyen integrálhatók a pedagógusok mindennapi munkájába, és nemcsak a résztvevők számára hoztak fontos felismeréseket, hanem várhatóan a gyerekek számára is jelentős fejlődési lehetőségeket teremtenek. A rövid, gyorsan alkalmazható feladatoktól az elmélyültebb, nagyobb önreflexiót igénylő gyakorlatokig széles eszköztárral dolgoztunk.
A gyakorlatok többek között az önismeretet, a társismeretet, az érzelmi és szociális kompetenciákat, valamint a közösségépítést fejlesztették. Emellett olyan feladatokat is végeztünk, amelyek a határhúzás képességére, a különbözőségek elfogadására és a perspektívaváltásra irányultak. Mindezek segítik a pedagógusokat abban, hogy jobban megértsék saját és mások reakcióit, felismerjék a különböző értelmezési kereteket és hatékonyabban tudják érzékelni, illetve jelezni saját határaikat.
Örömmel tapasztaljuk, hogy a Székely Mikó Kollégium vezetősége és Szülői Bizottsága támogatja az ilyenfajta tevékenységek megszervezését, mert ez nagymértékben hozzájárul a tanintézményen belül zajló nevelői és oktatói munka minőségének fenntartásához, és segít az annak során felmerülő nehézségek leküzdésében.
Benedek Bernadett drámapedagógus,
Kinda Eleonóra projektfelelős
