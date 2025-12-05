Lapunk 2025. november 27-i számában Közvitán az utcanév-változtatás címmel írtunk arról a kezdeményezésről, amely Kovászna egyik utcájának átnevezését célozza. Az indítványozók, Kovászna helyi tanácsának szociáldemokrata párti (PSD) frakciójához tartozó önkormányzati képviselők az alábbiakat kívánják pontosítani:

– Valóban létezik egy javaslat (amelyet a helyi közösség is támogat) arra, hogy Kovászna város egyik utcájának nevét Dr. Nicolae Eneára változtassák, tiszteletünk jeléül egykori kollégánk és mentorunk, dr. Nicolae Enea előtt, aki számos, közösségünk számára fontos eredmény kezdeményezője volt;

– kezdeményezésünkben nem neveztünk meg konkrét utcát, hanem Kovászna Város Polgármesteri Hivatala szakapparátusára bíztuk, hogy elemezze a helyzetet, és válassza ki a legjobb megoldást, figyelembe véve Kovászna város utcanévjegyzékét, amelyet a 2023/142. számú tanácshatározat hagyott jóvá, annak szükséges frissítését az Elektronikus Utcanév-nyilvántartásban (RENSS) az Urbanisztikai Szolgálat által rendelkezésre bocsátott GIS-adatok alapján, valamint azt a tényt, hogy az utcanév megváltoztatása nyomán szükségessé váló személyazonosító okmányok cseréjének költségeit a közigazgatási-területi egység költségvetése fedezi;

– jóllehet a cikk szerzőjét, Bodor Jánost tájékoztattuk arról, hogy a Malom utcát nem említettük kezdeményezésünkben, ennek ellenére úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja az igazságot, és valótlan információkat közöl;

– továbbá, a cikkben állítottakkal ellentétben nem gyűjtöttek aláírásokat, és a folyamat soha nem volt sem erőszakos, sem ráerőltetett. Nagy hangsúlyt fektetünk a helyi közösség akaratára és érdekeire, mivel az ő jóléte a mi elsődleges prioritásunk.

Nyitottak vagyunk a korrekt és tiszteletteljes párbeszédre.

Tisztelettel,

Florentina Teacă, Mihail-Bogdan Bohățel és Marius-Stelian Martin

*

Eddig a pontosítás. De ha már pontosítunk, legyen teljes a kép.

A cikk szerzője nem kért információkat az indítványozóktól, így nem is tájékoztathatták arról, hogy „a Malom utcát nem említették kezdeményezésükben”. A város honlapján megjelent, 2025. szeptember 2-án, 16448-as számmal iktatott kezdeményező beadványban valóban nincs megjelölve az „átkeresztelendő” utca neve. Erre a beadványra utalva azt írtuk: „A kezdeményezők nem nevezték meg konkrétan, hogy melyik utcáról lenne szó, de amint állítják, a névváltoztatást a helyi közösség is támogatja.”

Ami az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos félreértést illeti, a Malom utcában lakóktól származik az az információ, hogy több embert is megkérdeztek a névváltoztatás ügyében, de – amint elhangzott – az ott lakók „nem írtak alá semmit”. Utólag derült ki, hogy nem aláírásgyűjtés volt, hanem egyféle közvélemény-kutatás. De ez a lényegen mit sem változtat. Így jutott a kezdeményezők tudomására, hogy a Malom utca lakói nem támogatják a névváltoztatást.

Ezt Marius-Stelian Martin tanácstag is elismeri, aki a cikk megjelenése után azt írja alulírottnak egy WhatsAppon küldött üzenetben: „Valóban, kezdetben volt egy megbeszélés a Malom utca elnevezésének esetleges megváltoztatásáról, azonban miután láttuk, hogy a közösség egy része nem kívánja ezt a változtatást, úgy döntöttünk, hogy Kovászna Város Polgármesteri Hivatala szakapparátusára bízzuk a helyzet elemzését és a legjobb megoldás kiválasztását.”

Summa summarum: utcanév-változtatások voltak s még lesznek Kovásznán. De itt nem erről van szó, hanem arról a félrevezető csúsztatásról, miszerint a város honlapján egy hivatalos beadványban azt állítják: „a névváltoztatást a helyi közösség is támogatja.”

Végre el kellene dönteni, hogy a közösség, amelyet a PSD tanácsosai képviselnek, támogatja-e avagy nem a kezdeményezést?

Bodor János