Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Az elnök beszéde

2025. december 5., péntek, Kármentő
Kuti János

Büszkék és boldogok lehetünk, mert láttuk, hogy milyen nagyszerű katonáink vannak, akik a legmodernebb hadifelszereléssel vonultak fel Bukarestben a Diadalív alatt. Sajnos, nem sütött a nap, és így nem mondhatjuk, hogy a Diadalív árnyékában. Most már biztosak lehetünk abban, hogy meg tudnak védeni minket háború vagy egyéb baj esetén.

De december elsején összegyűltek a hazafiak az egyesülést ünnepelni Gyulafehérváron is. Kár, hogy három táboruk nem tudta egyesíteni hazafias buzgalmát, pedig mindegyik kitett magáért. Ott volt a majdnem elnökké választott Călin Georgescu híveivel, és AUR-osai élén George Simion, de tiszteletét tette Diana Șoșoacă asszonyság is igazi hazafias, jobban mondva hazalányos öltözékben: subában, nemzeti színre lakkozott műkörmökkel, kezében fakereszttel vonult. Sétált ő is egy-két órát támogatói társaságában, de elkerülte a konkurens hazafiakkal, a Simionnal és a Georgescuval való találkozást. Külön masírozott a három tábor is, s bár azt mindenkinek a hívei kiabálták, hogy Călin Georgescut elnöknek!, George Simion jelezte, hogy ő volt, aki az elnökválasztás második fordulójába jutott májusban. A nemzeti himnusz alatt is fütyültek a miniszterelnök Ilie Bolojanra. Végül is a hazafiak összekeveredtek és egyöntetűen kiabálták: „Nicușor mondjon le”!

A miniszterelnök elleni füttyögetést lehetett volna a szimpátia kifejezésének is tekinteni, de nem volt az. (Kellett neki Gyulafehérvárra menni, amikor maradhatott volna Bukarestben is, mint az elnök, Nicușor Dan.) Aztán kedden is fujjogtattak Bolojan ellen, ezúttal a parlament alkalmazottai, mert elégedetlenek a fizetésükkel, és azt is kiabálták: Bolojan, ne feledd, Románia nem a tied!

Elnökünk jól járt, mert Bukarestben maradt, és gyakorolta a néptömegben való megmártózást. Majd meglátjuk, hogy meddig tudja ezt művelni, mert nemcsak a szerencse, hanem a népszerűség is forgandó, mulandó.

Az elnök fogadást adott a Cotroceni-palotában Románia nemzeti ünnepe alkalmából, ahol beszédet tartott, miközben a résztvevők evés közbeni zajongását is lehetett hallani a háttérből. (Magyarok nemigen lehettek köztük, mert magyar ember, amikor eszik, nem beszélget.) A fogadáson egyébként bőséges böjtös és nem böjtös kaját szolgáltak fel.
Az elnök így kezdte beszédét: Drága románok Romániában és mindenünnen! Nem mondta, hogy hány millió román elnökének érzi magát, pedig kíváncsi lettem volna rá. Ugyanis emlékszem, amikor a néhai magyar miniszterelnök, Antall József azt mondta, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének érzi magát, micsoda felháborodást keltett a környező országokban.

Nicușor Dan többek közt azt mondta, hogy jobban élünk, mint húsz évvel ezelőtt, de azt is, hogy rosszabbul, mint tavaly. Arról nem beszélt, hogy jövőre rosszabbul fogunk-e élni, mint idén, pedig leginkább erre kíváncsi mindenki. Elárulta, hogy Románia egy korrupt ország, és a románoknak igazuk van, ha fel vannak háborodva, hogy nem látják az állam akaratát arra, hogy harcoljon a korrupció ellen, és bosszantja őket, ha korrupt egyének tartanak a tévékben erkölcsi leckéket.

Állította, hogy a korrupció visszafogta az ország fejlődését, és messzebb lehetnénk, jobban élhetnénk, mint ma. Az oktatásnak vannak jó eredményei (lám, belőle is milyen kiváló matematikus lett), de maga a rendszer gyengének, illetve nagyon gyengének minősíthető, ami nagy gondokat okoz. Az egészségügy is messze áll a lehetséges jótól, nyeli a pénzt, de már láthatjuk az első korháztömböket.

Megmagyarázta azt is, hogy miért kellett érvényteleníteni az elnökválasztást, de még teljes jelentés nincs arról, hogy mi történt egy évvel ezelőtt. (Akármi is történt, ő jól járt, mert elnök lett). Búslakodva mondta, hogy elment az országból ötmillió román, viszont aztán örömmel jelentette ki, hogy öt év alatt 500 kilométer autópályát és gyorsforgalmi utat építettünk.

A kákán is csomót keresők persze kaptak hibát Nicușor Dan december elsejei ténykedésében, botrányosnak és felelőtlennek nevezték azt, hogy kitüntetett egy 107 éves háborús veteránt, aki részt vett 1941-ben a román hadsereg Pruton túli hadjáratában (Transznisztriában és Odesszában a Hitler oldalán harcoló román alakulatok borzasztó atrocitásokat követtek el.)

Szerencsére ezért leginkább a tanácsadóit hibáztatják, akik nem tájékoztatták erről az elnököt.

 

Nicușor Dan a Diadalív árnyékában. Fotó: presidency.ro

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Kuti János Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-05 08:00 Cikk megjelenítése: 144 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 14
szavazógép
2025-12-05: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Beszélgető-délután a dohánygyárban (Lázár János Sepsiszentgyörgyön)

Több mint kétszáz résztvevővel tartotta meg az első erdélyi Lázárinfót Magyarország építési és közlekedési minisztere szerdán délután Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyárban. Lázár János – akit a házigazda Antal Árpád polgármester közösségünk és városunk barátjaként mutatott be – megköszönte a jelenlevőknek, hogy 2022-ben „majdnem mindannyian” Orbánt Viktort választották, és méltatta a 17 éve tisztségben levő polgármestert, akit mindig több szavazattal választottak újra; elmondása szerint a Fidesz is ezen dolgozik.
2025-12-05: Közélet - Fekete Réka:

Heti egy óra törődés – önkéntesek jelentkezését várják (Szilvássy Carola Szeretetotthon)

A Szilvássy Carola Szeretetotthonban több mint egy éve működő, Heti egy óra törődés önkéntesprogramhoz újabb jelentkezőket várnak, akik hetente egyszer meglátogatják az otthon lakóit. Az idősek gyakran vágynak baráti beszélgetésre, egy kis figyelemre vagy egyszerűen csak valaki jelenlétére, ezért az önkéntesekkel együtt töltött idő felbecsülhetetlen értékű számukra, segít oldani a magányt és színt visz a mindennapjaikba – áll a felhívásban. 
rel="noreferrer"