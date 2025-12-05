Több mint kétszáz résztvevővel tartotta meg az első erdélyi Lázárinfót Magyarország építési és közlekedési minisztere szerdán délután Sepsiszentgyörgyön az egykori dohánygyárban. Lázár János – akit a házigazda Antal Árpád polgármester közösségünk és városunk barátjaként mutatott be – megköszönte a jelenlevőknek, hogy 2022-ben „majdnem mindannyian” Orbánt Viktort választották, és méltatta a 17 éve tisztségben levő polgármestert, akit mindig több szavazattal választottak újra; elmondása szerint a Fidesz is ezen dolgozik.

Bevezetőül a Bodok Szálloda helyére tervezett új művészeti központról és ennek jelentőségéről beszélt, a civil, nem csak helybeliekből álló hallgatóságnak is megismételve a délelőtti sajtótájékoztatóján elhangzottakat (ezekről lapunk tegnapi számában már beszámoltunk), majd átadta a szót a közönségnek. Az első hozzászóló ajándékot (néhány saját maga által készített fajátékot) adott át a miniszternek és családtagjainak; utána csokorban érkeztek a kérdések, és Lázár János mindegyikre oldott, közvetlen modorban válaszolt, arra is, amit a terem felzúdulással fogadott. Egy Kaliforniából hazatelepedett férfi a politika és az erkölcs viszonyát firtatta, konkrétan azt, hogy a magyar kormány miért tárgyal a 34 bűn­ügyi perben elítélt Donald Trump amerikai, illetve a háborús bűnös Vlagyimir Putyin orosz elnökkel (ez a megközelítés váltott ki zajos nemtetszést); volt, aki az Ukrajna iránt tanúsított visszafogottság okát nem értette, másvalaki azt tartotta fontosnak elmondani, hogy jogainkat nem a mai, 103 éves Magyarországtól kaptuk, hanem a felmenőinktől örököltük, „ezért veszünk részt a választásokon”, a Transtelex portál tudósítója pedig többek között Orbán Viktor tihanyi beszédére, illetve a magyar kormánynak az erdélyi szállodaépítésben nyújtott támogatásaira, illetve az ezekkel kapcsolatos elszámoltatásokra kérdezett rá.

Magyarország nem tud és nem is akar beleszólni abba, hogy az amerikai vagy az orosz emberek kit választanak vissza, de érdekelt a békében (miután másfél millió polgárát és területének kétharmadát elveszítette a háborúkban) és az olcsó energiában, és erre nézve kapott garanciá­kat – felelte Lázár János; megjegyezte, hogy Romániá­nak vannak saját energiaforrásai, mégis drágábban adja a gázt a polgárainak. Kifejtette: a magyar kormány semlegességre törekszik, és a várakozásokkal ellentétben Orbán Viktor nem kiélezte, hanem elsimította a konfliktusokat a szomszédos országokkal. A tihanyi beszéd kapcsán (amelyből sokan értették azt, hogy Orbán Viktor a szélsőséges George Simion mellé állt a májusi elnökválasztás második fordulója előtt) kijelentette: aki az erdélyi magyarok ellensége, az minden magyar ellensége; lehet, hogy Orbán Viktor nem fogalmazott nagyon szabatosan, de azt próbálta üzenni, hogy akit megválasztanak, azt Brüsszelben el kell fogadni. „A fene akar a szélsőjobbal együttműködni” – tette hozzá Lázár. Azt is leszögezte: mindennel el kell számolni, a korrupciót illetően pedig nulla tolerancia van.

Újabb ajándékozás következett, Balázs Antal fafaragó a Lázár Mihály utcában kiásott, mintegy 400 éves fából készült kis kopjafát adott át a jókívánságaival együtt. A továbbiakban az ukrajnai háború utáni teendőkről (Lázár szerint az újjáépítésből elsősorban a nyugati államok fognak hasznot húzni), Európa versenyképességéről (romlik), illetve politikai gyakorlatáról (az EU ma egy ideológiai diktatúra, amelyet az emberektől elszakadt, túlképzett megmondóemberek vezetnek, ezért jövője bizonytalan), a hadiárva-segélyről (ezt ma mintegy 77 ezren kapják, akik közül húszezren határon túliak), a Magyarország által bérelt adriai kikötőről (ez az energiaellátás miatt fontos), a trianoni döntésről (a nagyhatalmak fel akarták számolni a középhatalommá vált Magyarországot), az erdélyiek magyarországi lerománozásáról (ez még a Kádár-korszak hozománya, de már ritkul) esett szó, és megint csak a jövő évi magyarországi választásokról. Lázár János beszélt a mindenhol érezhető politikai törésvonalakról, és azt kívánta, hogy az a megosztottság, amely Magyarországon családokat és barátságokat szakított szét, ne honosodjon meg Erdélyben.

A kétórás, sok nevetéssel is tarkított rendezvény végén Antal Árpád bejelentette, hogy 2026. március 15-én Lázár János itt ünnepel majd Sepsiszentgyörgyön.