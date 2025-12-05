Az F1 jelzésű pirotechnikai eszközökön kívül minden más használata tilos természetes személyek számára – írja elő az a törvénymódosítás, amely augusztusban lépett életbe – figyelmeztet a Kovászna megyei rendőrség.

Augusztus 9-étől életbe léptek a robbanóanyagokra vonatkozó 1995/126-os törvény módosításai, amelyeket a 2025/92-es jogszabály vezetett be. Az új keret célja, hogy egyértelmű szabályrendszert teremtsen a pirotechnikai eszközök birtoklására, árusítására és használatára, megelőzve a baleseteket és a kellemetlen „szilveszteri mellékhatásokat” – fogalmaznak a közleményben.

Az F1-es kategóriába tartozó alacsony kockázatú szórakoztató pirotechnika (pl. karácsonyfadísz-rakéták, csillagszórók, konfettipuffantók, apró robbanó golyócskák) továbbra is forgalmazhatók, de csak 16 év felettieknek. A P1-es kategóriájú, járművekbe épített biztonsági rendszerek (pl. légzsák, övfeszítő) magánszemélynek csak a jármű részeként adhatók el, külön nem. Veszélyességük alapján a pirotechnikai eszközöket a törvény F1–F4, T1–T2, illetve P1–P2 csoportokba sorolja. Az F2, F3, F4, T1, T2, P1 és P2 kategóriák nem árusíthatók magánszemélyeknek, mert súlyos robbanási vagy égési kockázatot jelentenek. Használatuk csak jogosítvánnyal rendelkező szakembereknek megengedett, ellenőrzött körülmények között. A módosítás előtt a T1 és P1 kategóriát 18 év felettiek használhatták, ám mostantól kizárólag engedélyes szakértőknek szabad.

Csak engedéllyel rendelkező jogi személyek tarthatnak és értékesíthetnek ilyen termékeket a számukra kiadott kategóriák keretein belül, a munkaügyi felügyelőség és a rendőrség jóváhagyásával. Magánszemélyek egész évben csak F1-es eszközöket birtokolhatnak és használhatnak. Gyártani, importálni, raktározni vagy árusítani nem jogosultak. Az F2–F4 kategóriájú tűzijátékok csak akkor használhatóak, ha a szervező rendelkezik a polgármesteri hivatal, a megyei katasztrófavédelem és a rend­őrség jóváhagyásával.

A rendőrség külön kiemeli: 16 év alattiaknak bármilyen pirotechnikai terméket árusítani tilos, ez bűncselekmény, 3 hónaptól 1 évig terjedő börtönnel sújtható. Magánszemélyek csak F1-es kategóriát használhatnak, minden mást kizárólag szakemberek. A pirotechnikát – mely csupán engedélyezett forrásból vásárolható – csak megfelelő biztonságos helyen szabad használni. A magánszemélyek nem végezhetnek semmiféle műveletet (tárolás, átadás, gyártás, import, árusítás) ilyen termékekkel. A rendőrség a téli ünnepi időszakban fokozott ellenőrzéseket végez. (sz.)