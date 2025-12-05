Érkeznek a Motoros Mikulások

Sepsiszentgyörgyön és a környező településeken több mint kétezer gyermeket és időseket is megajándékoznak ma a jótékonykodó sepsiszentgyörgyi motorosok: az ünneplőbe öltözött Mikulások és segédeik apró fényekkel, karácsonyi díszekkel ékesített, csomagokat szállító motorjaikkal délelőtt az oktatási intézményeket keresik fel. Hagyománnyá vált felvonulásukat délután a megyeszékhely főbb útvonalain lehet majd megcsodálni, a főtéren pedig a Motoros Mikulásokkal együtt örülhetünk a város óriás karácsonyfáján kigyúló ünnepi fényeknek.

Immár hét éve annak, hogy Márk János és a kezdeményezéséhez csatlakozó motorosok baráti társasága, a Független Motorosok Egyesülete Mikulás napján ajándékkal köszönti a megyeszékhely és a környező települések legkisebbjeit, akik minden bizonnyal a csomagnál is jobban örülnek az ünnepi díszben érkező vasparipáknak, és örvendeznek a Mikulás derűs, piros ruhás segédei­nek érkezésekor. Ezúttal 2200, mindenféle jóval – szaloncukorral, csokoládéval, üdítővel, gyümölcsökkel, dióval, keksszel, nápolyi szelettel, színes ceruzákkal és motoros Mikulást ábrázoló kifestőkkel– megrakott csomagot juttatnak el a sepsiszentgyörgyi óvodákba és bölcsődékbe járó gyermekeknek, de Szépmezőn, Kilyénben, Szotyorban, Kökösben, Rétyen és Illyefalván is megajándékozzák a legkisebbeket.

Nem marad el a meglepetés az Írisz Házban és a kilyéni rehabilitációs központban sem, ahová az édességek mellett a fejlesztő foglalkozások során használt kellékeket is visznek. A Zathureczky Berta Idősotthon lakóit szintén felkeresik, és a megyei kórházban lévő gyermekekre is gondoltak, az újszülött-, valamint a fertőzőosztályon is lesz ajándékozás – számolt be lapunknak Márk János. Elismerte, hatalmas logisztika évről évre megszervezni, lebonyolítani a jótékonykodást, a délutáni felvonulást, de örömmel nyugtázta, hogy idén is sikeres volt a gyűjtés, kezdeményezésükhöz Sepsiszentgyörgy önkormányzata mellett magánszemélyek, vállalkozások csatlakoztak, de a nagyobb cégek – Autoliv, ChocoPack, Bon Sweet Bon, Babi Pékség, Kreat-Ing és a Csíki Csipsz – egyaránt támogatták az ajándékozást.

A Motoros Mikulások délutáni karavánja 17 órakor indul az Építők útról, a több mint félszáz, színes fényekbe és díszekbe öltöztetett motor látványos felvonulását a város főbb útvonalain lehet majd megtekinteni. A szervezők szerint várhatóan 17.20–17.30-kor érkeznek meg a főtérre, ahol kicsik és nagyok egyaránt megcsodálhatják, megörökíthetik a fényárban pompázó mo­torokat.