Gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezetTámogatja Románia csatlakozását Ausztria

2025. december 5., péntek, Belföld

Ausztria támogatja Románia csatlakozását a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) – jelentette ki tegnap Christian Stocker osztrák kancellár, hozzátéve, hogy Románia olyan partnerország, amelyre számítani lehet.

  • Fotó: Facebook / Ilie Bolojan
„Románia olyan partner, amelyre számíthatunk, tekintettel régi történelmi, politikai és gazdasági kapcsolatainkra is. Összeköt minket az Ausztriában élő igen nagyszámú román közösség is, amely fontos szerepet játszik az ország gazdaságában és társadalmi életében” – fogalmazott Stocker az ausztriai hivatali látogatásán lévő Ilie Bolojan kormányfővel közös sajtótájékoztatóján.

A kancellár kiemelte, hogy a több mint 1300 osztrák vállalattal Ausztria a második legnagyobb beruházó Romániában, de ugyanakkor sok romániai vállalat van jelen Ausztriában, és mindezek erősítik a két ország közötti kapcsolatot. Leszögezte továbbá, hogy Ausztria határozottan támogatja Románia csatlakozását a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez.

Christian Stocker megemlítette, hogy sok más országhoz hasonlóan Ausztria és Románia is nagyon magas energiaárakkal szembesül, és fontos gazdasági megoldást találni ezek csökkentésére. Kitért a Neptun Deep projektre is, amelyben az OMV Petrom is részt vesz, hangsúlyozva a projekt hozzájárulását az energiaellátáshoz és az energiabiztonsághoz.

A migrációt illetően Sto­cker köszönetet mondott Ilie Bolojan kormányfőnek Románia hozzájárulásához a határok védelméhez és az illegális bevándorlás elleni küzdelemhez, hangsúlyozva, hogy ennek eredményeként jelentősen lecsökkent a menedékkérő bevándorlók száma.

Az osztrák kancellárral tartott megbeszélést követően Ilie Bolojan kormányfő kifejtette: Románia eleget tett az Európai Unió határ menti országaként rá háruló feladatának. Ennek és a két ország minisztériumainak együttműködése eredményeként az utóbbi években jelentősen csökkent az EU-ba a délkeleti területekről érkező illegális bevándorlók száma. Románia továbbra is teljes komolysággal kezeli ezen felelősségét – tette hozzá.

