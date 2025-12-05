Cáfolta a környezetvédelmi minisztérium azokat a kijelentéseket, amelyek szerint a tárca képviselői tudtak arról, hogy a lakosság vezetékes víz nélkül maradhat a Paltinu gátnál végzett munkálatok miatt, és hogy figyelmen kívül hagyták a figyelmeztetéseket.

A minisztérium tegnapi közleménye szerint számos félreértelmezett információ és hamis kijelentés látott napvilágot a Paltinu gyűjtőtónál elkezdett munkálatok októberben és novemberben összeállított műszaki dokumentációja kapcsán.

A tájékoztatásban hangsúlyozzák, hogy az október 22-én a többek között az országos vízügyi igazgatóság, a Buzău és Ialomiţa megyei vízügy, a Hidroelectrica és a Prahova megyei ESZ vízszolgáltató képviselőinek részvételével a Paltinu gyűjtőtónál folytatott megbeszélésen a szakemberek megállapították, hogy a tervezett munkálatok miatt átmenetileg zavarosabbá válhat a voilai víztisztítóba kerülő víz. A víz kezeléséért felelős ESZ vízszolgáltató vállalat azonban akkor sem a megbeszélés résztvevőit, sem pedig a minisztériumot nem tájékoztatta arról, hogy a víz zavarosságának növekedése ellehetetlenítheti a nyersvíz megfelelő kezelését, ami az ivóvízellátás szüneteltetését vonja maga után. A vízszolgáltató vállalat a törvényi és szakmai kötelezettségeit megszegve nem tájékoztatta az illetékeseket a kockázatokról, sem a víztisztító állomás technológiai korlátairól – állítják a minisztérium képviselői.

A közleményben kitérnek a Prahova megyei vészhelyzeti bizottság november 6-i ülésén elfogadott 9-es számú határozatra is. A szaktárca szerint a médiában több ízben is idézett dokumentumban nem az áll, hogy a munkálatok okán alacsonyabb vízszint miatt szünetelhet a vízellátás, hanem az, hogy leállhat a vízszolgáltatás, ha nem végzik el a szükséges munkálatokat.

A minisztérium szerint hamisak azok a kijelentések, amelyek szerint a szaktárca tudott a vízellátás megszakításának kockázatáról, és figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket. „A környezetvédelmi minisztérium képviselői több gyűlésen is világosan megkérdezték, hogy fennáll-e ennek a veszélye, és a tárca alárendeltségében működő valamennyi hatóság helyi képviselőitől azt a választ kapták, hogy nem áll fenn a vízellátás szüneteltetésének kockázata” – szögezték le a közleményben.

A minisztérium ellenőrző testülete vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy kik tehetők felelőssé a helyzetért.

Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter tegnap délután a Paltinu gyűjtőtónál kijelentette: a megfelelő ütemben halad az intézkedési terv annak érdekében, hogy hétfőn újrainduljon a vezetékes víz szolgáltatása a közel egy héttel ezelőtt víz nélkül maradt Prahova és Dâmboviţa megyei településeken.