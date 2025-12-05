Cáfolta a környezetvédelmi minisztérium azokat a kijelentéseket, amelyek szerint a tárca képviselői tudtak arról, hogy a lakosság vezetékes víz nélkül maradhat a Paltinu gátnál végzett munkálatok miatt, és hogy figyelmen kívül hagyták a figyelmeztetéseket.
A minisztérium tegnapi közleménye szerint számos félreértelmezett információ és hamis kijelentés látott napvilágot a Paltinu gyűjtőtónál elkezdett munkálatok októberben és novemberben összeállított műszaki dokumentációja kapcsán.
A tájékoztatásban hangsúlyozzák, hogy az október 22-én a többek között az országos vízügyi igazgatóság, a Buzău és Ialomiţa megyei vízügy, a Hidroelectrica és a Prahova megyei ESZ vízszolgáltató képviselőinek részvételével a Paltinu gyűjtőtónál folytatott megbeszélésen a szakemberek megállapították, hogy a tervezett munkálatok miatt átmenetileg zavarosabbá válhat a voilai víztisztítóba kerülő víz. A víz kezeléséért felelős ESZ vízszolgáltató vállalat azonban akkor sem a megbeszélés résztvevőit, sem pedig a minisztériumot nem tájékoztatta arról, hogy a víz zavarosságának növekedése ellehetetlenítheti a nyersvíz megfelelő kezelését, ami az ivóvízellátás szüneteltetését vonja maga után. A vízszolgáltató vállalat a törvényi és szakmai kötelezettségeit megszegve nem tájékoztatta az illetékeseket a kockázatokról, sem a víztisztító állomás technológiai korlátairól – állítják a minisztérium képviselői.
A közleményben kitérnek a Prahova megyei vészhelyzeti bizottság november 6-i ülésén elfogadott 9-es számú határozatra is. A szaktárca szerint a médiában több ízben is idézett dokumentumban nem az áll, hogy a munkálatok okán alacsonyabb vízszint miatt szünetelhet a vízellátás, hanem az, hogy leállhat a vízszolgáltatás, ha nem végzik el a szükséges munkálatokat.
A minisztérium szerint hamisak azok a kijelentések, amelyek szerint a szaktárca tudott a vízellátás megszakításának kockázatáról, és figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket. „A környezetvédelmi minisztérium képviselői több gyűlésen is világosan megkérdezték, hogy fennáll-e ennek a veszélye, és a tárca alárendeltségében működő valamennyi hatóság helyi képviselőitől azt a választ kapták, hogy nem áll fenn a vízellátás szüneteltetésének kockázata” – szögezték le a közleményben.
A minisztérium ellenőrző testülete vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy kik tehetők felelőssé a helyzetért.
Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter tegnap délután a Paltinu gyűjtőtónál kijelentette: a megfelelő ütemben halad az intézkedési terv annak érdekében, hogy hétfőn újrainduljon a vezetékes víz szolgáltatása a közel egy héttel ezelőtt víz nélkül maradt Prahova és Dâmboviţa megyei településeken.
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.