Idei utolsÃ³ hazai mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ©re kÃ©szÃ¼l a Sepsi OSK II. a harmadosztÃ¡lyÃº labdarÃºgÃ³-bajnoksÃ¡gban. A 16. fordulÃ³ban Nagy SÃ¡ndor csapata ma 14 Ã³rÃ¡tÃ³l a Petrolul PloieÈ™ti II. ellen lÃ©p pÃ¡lyÃ¡ra a Sepsi Duna ArÃ©na melletti sportbÃ¡zison. A tÃ¡blÃ¡zatban mÃ¡sodik KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE vasÃ¡rnap 14 Ã³rÃ¡tÃ³l a listavezetÅ‘ Sporting LieÈ™ti vendÃ©gekÃ©nt jÃ¡tszik rangadÃ³t.

A tabellÃ¡n hatodik Sepsi OSK II. az elÅ‘zÅ‘ hÃ©tvÃ©gÃ©n 3â€“0-ra kikapott a KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE otthonÃ¡ban, mÃ­g a rangsorban kilencedik Petrolul PloieÈ™ti II. hazai pÃ¡lyÃ¡n 6â€“1-re gyÅ‘zÃ¶tt a CSM RÃ¢mnicu SÄƒrat ellen. A sepsiszentgyÃ¶rgyi Ã©s a Prahova megyei gÃ¡rda korÃ¡bban egyszer talÃ¡lkozott a harmadosztÃ¡lyban, a szeptemberi odavÃ¡gÃ³ban a hÃ¡romszÃ©ki egyÃ¼ttes 3â€“0-ra alulmaradt idegenben. A piros-fehÃ©r mezesek sajÃ¡t kÃ¶zÃ¶nsÃ©gÃ¼k elÅ‘tt megnyertÃ©k a legutÃ³bbi nÃ©gy mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ¼ket, ezt megelÅ‘zÅ‘en kÃ©tszer osztoztak a pontokon Ã©s egyszer veresÃ©get szenvedtek. A Gheorghe BÄƒrbulescu edzette muntÃ©niai alakulat a mostani idÃ©nyben mindÂ­Ã¶ssze egyszer nyert vendÃ©gkÃ©nt, illetve hat meccset elvesztett.

A cÃ©hes vÃ¡rosi gÃ¡rda magabiztos sikerrel hangolt a vasÃ¡rnapi rangadÃ³ra, a leghatÃ©konyabb tÃ¡madÃ³jÃ¡tÃ©kkal rendelkezÅ‘ Sporting LieÈ™ti pedig meglepetÃ©sre kikapott az Unirea BraniÈ™tea otthonÃ¡ban (1â€“0), Ã­gy a szÃ©kelyfÃ¶ldi Ã©s a Galac megyei csapat kÃ¶zÃ¶tt csak egy pont a kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g a tÃ¡blÃ¡zatban. A felsÅ‘-hÃ¡romszÃ©ki Ã©s a moldvai egyÃ¼ttes korÃ¡bban hatszor nÃ©zett farkasszemet a pontvadÃ¡szatban, ezeken az Ã¶sszecsapÃ¡sokon kÃ©tszer dÃ¶ntetlen szÃ¼letett, kÃ©tszer a KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE Ã©s kÃ©tszer a CÄƒtÄƒlin Savu irÃ¡nyÃ­totta labdarÃºgÃ³k gyÅ‘zedelmeskedtek. A felek legutÃ³bb szeptemberben talÃ¡lkoztak a Sinkovits Stadionban, ahol Liviu NegoiÈ›Äƒ legÃ©nysÃ©ge 3â€“0-ra nyert a Szeret-parti alakulat ellen.

A 16. fordulÃ³ programja:Â * ma: Sepsi OSK II.â€“Petrolul PloieÈ™ti II. (14 Ã³ra), CSM RÃ¢mnicu SÄƒratâ€“FC Unirea BrÄƒila (14 Ã³ra), CS Blejoiâ€“Galaci OÈ›elul II. (14 Ã³ra) * szombat: CSO PloÂ­peniâ€“Unirea BraniÈ™tea (14 Ã³ra), CS Victoria Traianâ€“CS PÄƒuleÈ™ti (14 Ã³ra) * vasÃ¡rnap: SporÂ­ting LieÈ™tiâ€“KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE (14 Ã³ra). (miska)