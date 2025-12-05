A Sepsi OSK tegnap hazai pályán döntetlent játszott a Kolozsvári Universitatea ellen a Román Kupa csoportkörének 2. fordulójában. A sepsiszentgyörgyi csapat remekül kezdett, alig több mint negyedóra alatt kétszer is betalált, ám Cristiano Bergodi legénysége a második félidő elején egyenlített, sőt, a hajrában még a győzelem megszerzéséhez is közel állt. A háromszéki együttes vasárnap 11 órától az újonc CS Tunari otthonában játszik a másodosztályú bajnokság 16. játéknapján. A találkozót a FRF TV YouTube-csatornája élőben közvetíti.

Bátran kezdtek a házigazdák, akik már a 7. percben vezetést szereztek, ekkor Alin Toșca és Jonathan Cissé hibázott Bogdan Oteliță indításánál, Giovani Ghimfus pedig lecsapott a labdára, betört a büntetőterületbe, aztán a kapust kicselezve a rövid sarokba gurított (1–0). A Sepsi OSK a 16. percben ismét betalált, Adnan Aganović előkészítése után Darius Oroian 16 méterről kapásból a jobb alsóba bombázott (2–0). A székelyföldi alakulat kétgólos előnyben átengedte a területet ellenfelének, amely a szünetig sorra alakította ki a helyzeteket: Virgiliu Postolachi fejesét fogta Bogdan Ungureanu, aki Alessandro Murgia távoli lövését szögletre mentette. Cristiano Bergodi együttese a 35. percben szépített, Andrej Fábry szögletéből Atanas Trică a bal alsóba fejelt (2–1).

A második felvonásban először a piros-fehér mezesek veszélyeztettek, az 54. percben Oroian löketét hárította Ștefan Lefter. A másik oldalon nem sokkal később egyenlített a Szamos-parti csapat, az 56. percben Trică sarokkal továbbított Postolachi irányába, aki védhetetlenül a hálóba tekert (2–2). Ezt követően a kolozsvári gárda irányította a mérkőzést, beszorította sepsiszentgyörgyi riválisát a saját térfelére, azonban a hálóőr előbb védte Andrei Gheorghiță lehetőségét, majd kiütötte Issouf Macalou kísérletét. A ráadásban a vendégek eldönthették volna az összecsapást, viszont Ovidiu Bic közelről célt tévesztett. A C-csoportban a továbbjutás februárban dől el, még négyen pályáznak az első és a második helyre, ellenben az FK Csíkszereda és a Sporting Liești búcsúzott.

Labdarúgás, Román Kupa, csoportkör, 2. forduló: Sepsi OSK–Kolozsvári Universitatea 2–2 (2–1).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 1320 néző. Vezette: Robert Avram (Pi­teşti). Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță (Oroian, 8.), Tamm, Dobrosavlevici, Techereș – Sigér, Skorup (Matei, 74.), Aganović (Cîmpean, 46.), Silaghi – Oberlin (Tchibota, 46.), Ghimfus (Batzula, 80.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Universitatea: Lefter – Mikanović, Cisse, Toșca, Chipciu – Simion (Bic, 64.), Murgia – Fábry, Postolachi, Gheor­ghiță (Macalou, 64.) – Trică (Taiwo, 64.). Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Gólszerzők: Ghimfus (7.), Oroian (16.), illetve Trică (35.), Postolachi (56.). Sárga lap: Oberlin (36.), Tchibota (57.), Skorup (68.), Techereș (87.).

További eredmények, C-csoport, 2. forduló: FK Csíkszereda–Galaci Oțelul 1–2 (gólszerzők: Eppel Márton 76., illetve Cristian Chira 38., Denis Bordun 90+6.), Sporting Liești–FC Metalul Buzău 4–7 (gólszerzők: Viorel Costea 12., 34., Petrișor Voinea 38. – tizenegyesből, Tudor Năstase 72., illetve Cristian Dumitru 7., 23., Dănuț Oprea 18., Alexandru Saim Tudor 45+2., Adrian Moldovan 50., Valentin Robu 74., Alin Nica 90.).

A C-csoport állása: 1. Galaci Oțelul 4 pont, 2. Kolozsvári Universitatea 4, 3. FC Metalul Buzău 3, 4. Sepsi OSK 2, 5. FK Csíkszereda 1, 6. Sporting Liești 1.

A 3. forduló programja (február 11.): Kolozsvári Universitatea–Galaci Oțe­lul, FC Metalul Buzău–Sepsi OSK, Sporting Liești–FK Csíkszereda.