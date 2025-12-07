„Drága Olga! Ma este megnéztem a Mikor lesz nyárt a színházban, és… hogy is mondjam… tisztára mosta a lelkemet”.
Valahogy így kezdődne a Barabás Olgának címzett vallomásszerű levelem – maradva az idézett előadás hangvételénél –, majd részletesen ecsetelném, mennyire örülök, hogy sok év után visszatért (visszahívták) Sepsiszentgyörgyre rendezni, mert nagyon hiányzott az ő érzékeny, finom szövetű alkotói világa az erdélyi színházak palettájáról. És hát mivel mással térjen vissza, mint ezekkel a remek Csehov-etűdökkel, amelyek olyan szépen simulnak egybe, hogy az előadás végére az az érzésünk, új dráma született a szemünk előtt. Mert azzá vált végül, kompakt darabbá, de persze belegondolni is sok, hány Csehov-novellát kellett ehhez elolvasni, hogy kikerekedjen végül ez a lassan csordogáló történetfüzér, amely alatt nem csak a két, egymással ismeretlenül levelező nő – Mása és Tánya – élete és barátsága bontakozik ki, akiket a közös Csehov-rajongásuk fűz egymáshoz, hanem az őket körülvevő, többnyire férfiak „uralta” hétköznapi világuk is. A maga összes lelki nyomorával, az olykor fellobbanó, majd lassan kihunyó vágyakkal, érzelmekkel, vagy az időnként fel-feltámadó, „szép, értelmes élet” reményével. És persze mindeközben felismerhetően kivillan egy-egy konkrét csehovi figura körvonala, a Cseresznyéskerttől kezdve el egészen a Sirályig, vagy a Ványa bácsiig.
No, de ahhoz hogy működjön ez a Csehov-Barabás szerzői tandem, a dramaturgi-szerzői-rendezői munka mellett, kellett hozzá egyrészt egy nagyszerű tér (díszlettervező: Bartha József), amely a maga puritán, japán építkezést idéző egyszerűségével maximálisan segíti az idő- és tér váltásokat, de legfőképpen kellett hozzá néhány kiváló színész, akik életre keltik a Barabás Olga által megálmodott figurákat. Mert hát, Csehovot idézve, „olyan darabot kell írni, melyben az emberek nem azért jönnek, mennek, ebédelnek, időjárásról beszélgetnek vagy kártyáznak, mert a szerző úgy akarja, hanem mert ilyen az élet.”
Köllő Kata
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.