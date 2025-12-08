Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szentkatolnai születésű
HORVÁT CSABA
63 éves korában elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. december 9-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szentkatolnai ravatalozóháztól
a helyi temetőben.
A gyászoló család
1120644
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér,
rokon és jó szomszéd,
BODÓ ERZSÉBET
(szül. LŐCSEY)
életének 102. évében
csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. december 8-án, hétfőn 14 órai kezdettel kísérjük utolsó útjára a nagyborosnyói temetőben.
Részvétfogadás 13 órától.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120639
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a kisborosnyói születésű
MIRCSE MIHÁLY
életének 84. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2025. december 9-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a katolikus temetőben.
Részvétfogadás hétfőn 16 órától, illetve a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120640
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csomortáni születésű sepsiszentgyörgyi
özv. VERESS GUSZTÁV
volt építőipari dolgozó
életének 84. évében türelemmel viselt betegség után 2025. december 7-én elhunyt.
Utolsó útjára december 9-én 11 órakor kísérjük a katolikus temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.
A gyászoló család
1120641
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, rokon, jó szomszéd, a dálnoki születésű sepsiszentgyörgyi
BEKE IMRE
életének 81., házasságának 55. évében türelemmel viselt betegség után 2025. december 6-án eltávozott szerettei köréből.
Temetése december 9-én, kedden 15 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóból a vártemplomi református
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Emlékét szívünkben
hordozzuk.
Gyászoló szerettei
1120642
Megemlékezés
Fájó szívvel, sok-sok szeretettel emlékezünk szüleinkre, KÖLCZE IRMÁRA,
aki öt éve, valamint
KÖLCZE FERENCRE,
aki tíz éve távozott az élők sorából. Nyugodjanak békében.
Lányaik
108295
Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki születésű
id. CZINE JÓZSEFRE, mindenki Tátákájára, aki 11 éve hagyott itt minket. Pihenése legyen csendes.
Szerettei
1120635
„Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk,
őrizzük őket.”
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kálnoki
TÉGLÁS IRMÁRA
halálának első évfordulóján.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335913
Isten veled, drága gyermekem. A jó Isten a holtakról sem feledkezik meg.
Fájó szívvel emlékezem a négy éve elhunyt
FEJÉR ISTVÁNRA.
Édesanyja
4335924
