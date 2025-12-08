Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szentkatolnai születésű

HORVÁT CSABA

63 éves korában elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. december 9-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szentkatolnai ravatalozóháztól

a helyi temetőben.

A gyászoló család

1120644

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér,

rokon és jó szomszéd,

BODÓ ERZSÉBET

(szül. LŐCSEY)

életének 102. évében

csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. december 8-án, hétfőn 14 órai kezdettel kísérjük utolsó útjára a nagyborosnyói temetőben.

Részvétfogadás 13 órától.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120639

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a kisborosnyói születésű

MIRCSE MIHÁLY

életének 84. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Földi maradványait 2025. december 9-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a katolikus temetőben.

Részvétfogadás hétfőn 16 órától, illetve a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1120640

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a csomortáni születésű sepsiszentgyörgyi

özv. VERESS GUSZTÁV

volt építőipari dolgozó

életének 84. évében türelemmel viselt betegség után 2025. december 7-én elhunyt.

Utolsó útjára december 9-én 11 órakor kísérjük a katolikus temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.

A gyászoló család

1120641

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, rokon, jó szomszéd, a dálnoki születésű sepsiszentgyörgyi

BEKE IMRE

életének 81., házasságának 55. évében türelemmel viselt betegség után 2025. december 6-án eltávozott szerettei köréből.

Temetése december 9-én, kedden 15 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóból a vártemplomi református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Emlékét szívünkben

hordozzuk.

Gyászoló szerettei

1120642

Megemlékezés

Fájó szívvel, sok-sok szeretettel emlékezünk szüleinkre, KÖLCZE IRMÁRA,

aki öt éve, valamint

KÖLCZE FERENCRE,

aki tíz éve távozott az élők ­sorából. Nyugodjanak ­békében.

Lányaik

108295

Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki születésű

id. CZINE JÓZSEFRE, ­mindenki Tátákájára, aki 11 éve hagyott itt minket. ­Pihenése legyen csendes.

Szerettei

1120635

„Kit szívünkben érzünk, nem hal meg soha, / Kit lelkünkkel látunk, nem hagy el soha. / Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, / Amíg élünk,

őrizzük őket.”

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kálnoki

TÉGLÁS IRMÁRA

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, ­emléke áldott.

Szerettei

4335913

Isten veled, drága gyermekem. A jó Isten a holtakról sem feledkezik meg.

Fájó szívvel emlékezem a négy éve elhunyt

FEJÉR ISTVÁNRA.

Édesanyja

4335924