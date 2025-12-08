Könyvbemutató FERENCZ CSABA, lapunk munkatársa a fény néha eltéved, 60 fotó – 120 haiku című versalbumát december 9-én, kedden 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében mutatják be. Társszervező a Bod Péter Megyei Könyvtár, házigazda és beszélgetőtárs: Szonda Szabolcs könyvtár­igazgató. Közreműködik a Mácsafej zenekar.

A BARTOS LÓRÁNT – IOCHOM ISTVÁN szerzőpáros A Szent Mihály-helyi templom című könyvét december 9-én, kedden 19 órától Gelencén a Bodor György Művelődési Otthonban, 10-én, szerdán 18 órától Kézdiszentléleken a közösségi házban, 11-én, csütörtökön 17 órától Kézdivásárhelyen a Maasluis Nyugdíjasklubban mutatja be Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus.

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. Bencze Mihály Hamu és gyémánt, illetve Béres Vivien Beatrix Árnyképek című könyvének bemutatója a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség tanácstermében december 13-án, szombaton 17 órától kezdődik. Gitáron közreműködik Farkas Tamás Zoltán.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat e heti darabjai: ma 19 órától a nagyteremben, színpadra épített nézőtéren Friedrich Dürrenmatt Angyal szállt le Babilonba, rendező: Bocsárdi László (2 óra 40 perc, egy szünettel); 9-én, kedden 19 órától a Cimborák Bábszínházban Determinált – József Attila Szabad-ötletek jegyzéke nyomán Pignitzky Gellért előadása; 10-én, szerdán 19 órától a kamarateremben koncertelőadás Cseh Tamás dalaiból Valóság nagybátyám címmel; 11-én, csütörtökön és 12-én, pénteken 19 órától Eugène Ionesco: Rinocéroszok – a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház és a Tamási Áron Színház közös produkciója Bocsárdi László rendezésében (stúdió-elő­adás a nagyteremben 2 óra 30 perc egy szünettel).

VENDÉGJÁTÉK. December 13-án, szombaton 20 órától a Háromszék Táncstúdióban Metanoia címmel a kolozsvári Hysteria Collective vendégjátéka látható. Koncepció, koreográfia és előadó: Varga Hunor.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104, 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Zene

KAMARAZENEI EST. Kalandozás az opera történetében címmel az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Zeneház, Olt utca 6. szám) különleges kamarazenei estre kerül sor ma 19 órától. Fellép Maria Pană szoprán és Kovács Hunor zongoraművész, akik változatos és igényes műsorral vezetik végig a hallgatóságot az opera történetén. Jegyek a székhelyen válthatók 9–15 és 17–20 óráig. További információ a 0267 373 651-es telefonszámon. A jegy ára 30 lej.

KARÁCSONYI KONCERTEK. December 14-én, vasárnap 19 órától különleges ünnepi koncertre várja az érdeklődőket a Classical Singers Énekegyüttes a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban. Belépők 50 lejért a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen válthatók. • December 19-én, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumát hallhatja a nagyérdemű. A Brassói Filharmónia zenekara, a Fekete-templom Bach Énekkara, a sepsiszentgyörgyi Laudate (karnagy: Lőfi Gellért) és Vox Humana kamarakórus (karnagy: Szilágyi Zsolt Herbert), valamint Gebe-Fügi Renáta (szoprán), Adriana Feșteu (mezzoszoprán), Nicolae Simonov (tenor) és Kincses Márk (basszus) szólisták közreműködésével megvalósuló produkciót Steffen Schlandt karmester vezényli. Belépőket (40/20 lej) a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen lehet vásárolni. • December 20-án, szombaton 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban Dénes Dorottya (cselló), Tóth-Györgybíró Apor (cselló), Ambrus Sándor (zongora) ad karácsonyváró koncertet a Campanella gyermekkórus közreműködésével. Jegyek a városi jegyirodában kaphatók.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. ♦ „Középkori” templomtornyok a Csíki-medencében (2. rész). A Csíki-medence jellegzetes régi templomtornyait középkorinak írták le több művészettörténeti tanulmányban, ez esetenként valóban így van. Az elmúlt több mint két évtized kutatásainak eredményeit felhasználva dr. Botár István régész egy pontosabb képet mutat be építésükről. A sorozat második részében a csíkszentkirályi, a csíkkozmási és a csíkszentmiklósi templomtornyok történetét foglalják össze.

Erdővidéki karácsonyi vásár

December 20-án, szombaton 14 órai kezdéssel Barót Város Önkormányzata és a baróti művelődési ház karácsonyi vásárt szervez a Béke utcai piacon erdővidéki kézművesek és kistermelők számára. Kérik mindazokat az árusokat, akik részt szeretnének venni a rendezvényen, hogy előzetesen jelentkezzenek a baróti polgármesteri hivatalban Jakab-Domokos Elzánál (telefon: 0727 327 909). Ugyanakkor kérik mindazokat az erdővidéki énekeseket és zenészeket, illetve kórusokat és tánccsoportokat, akik/amelyek szívesen bemutatnák műsorukat a vásár keretében, hogy közreműködési szándékukat jelezzék a baróti művelődési háznál Nagy-Kopeczky Annamáriánál (telefon: 0740 780 353).

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Háromszék Táncszínház az év utolsó hónapjában ismét műsorra tűzi a Tükör című néptáncszínházi elő­adást ifj. Zsuráfszky Zoltán rendezésében. A produkció Sepsiszentgyörgyön december 10-én, szerdán 19 órától és 27-én, szombaton 19 órától lesz látható a Háromszék Táncstúdióban. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefonszám: 0267 312 104.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-től Tafiti (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18 órától Bölöni – Az erdélyi legenda (magyar életrajzi dokumentum-portréfilm), 18.15-től A szeretet, ami megmarad (román feliratos), 20.15-től Egykutya (magyar filmdráma) és Örökké veled? (román feliratos). Honlap: artacinema.ro.

NOSZTALGIAMOZI. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szépkorúaknak szóló Nosztalgiamozi sorozat Zárójelentés című magyar film­drámáját a Művész mozi december 11-én, csütörtökön 13 órától újabb alkalommal vetíti. Regisztrálni a 0737 151 102-es telefonszámon lehet.

Hitvilág

ANGYALKODNI HÍV A CARITAS. Idén is emlékezetessé tenné a karácsonyt a sepsiszentgyörgyi központjához tartozó gyermekek számára a Gyulafehérvári Caritas háromszéki szervezete, harmadik alkalommal hirdetik meg ünnepre hangoló adománygyűjtő akciójukat. Az őrkői gyermekek kívánságait december 15-ig lehet valóra váltani, a csomagok összeállítását segítő kártyákat a Caritas sepsiszentgyörgyi székhelyén igényelhetik mindazok, akik szívesen lennének angyalok. Azokra is gondoltak, akik nem tudnak személyesen bemenni egy-egy kártyáért, esetleg távolabb élnek, de szívesen támogatják az akciót: a ferenc.tibodi@caritas-ab.ro e-mail-címen is lehet képeslapot igényelni. További tudnivalókkal, tájékoztatással a 0728 331 429-es telefonszámon szolgálnak.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13, 14.40 és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Aradról a belvárosi templomból, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde és Bajcsi Tibor műsora.

Tortoma Önképzőkör

December 9-én, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Világtalanul világosan – Egy magabiztos hang a rádióban címmel interaktív beszélgetésre kerül sor Kolumbán Sándor rádiós sportújságíróval (Bardoc).

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön a Gróf Mikó Imre utcában ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (0267 351 057) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.