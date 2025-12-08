Újabb egyoldalú mérkőzésen könyvelt el könnyed sikert a bajnoki címvédő Sepsi-SIC, amely szombaton 93–31 arányban győzedelmeskedett a Temesvári Poli vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga 9. fordulójában. Ez volt a zöld-fehérek idénybeli hetedik diadala, ezáltal az odavágó-sorozat végére átvették a vezetést a tabellán.

Az utolsó előtti Temesvári Poli otthonában zárta az odavágót a címvédő Sepsi-SIC, amely már az első negyed végére eldöntötte a találkozót, hiszen tízpercnyi játék után 29 pontos volt az előnye (6–35). A második játékrészben egy picit kiengedtek a sepsiszentgyörgyi lányok, így kiélezettebbé vált a küzdelem, ám a háromszéki alakulat így is 30 pontos fölénnyel vonulhatott szünetre (20–50). A térfélcserét követően még jobban rákapcsoltak a zöld-fehér mezesek, akik egyszerűen állva hagyták bánsági ellenfelüket, és magabiztos játékkal a harmadik szakasz végére 74–26-ra vezettek. Az utolsó tíz percben is a jobb játékerőt képviselő vendégek kedve szerint alakult a találkozó, akik végül 93–31-re nyerték meg a hétvégi mérkőzésüket. A találkozó legjobbját a Sepsi-SIC adta, hiszen Mérész 16 ponttal és 11 lepattanóval vette ki részét a sikerből, a túloldalon a 7–7 egységig jutó Ilea és Kaycsa jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 9. forduló: Temesvári Poli–Sepsi-SIC 31–93 (6–35, 14–15, 6–24, 5–19).

Temesvár, Constantin Jude Sportcsarnok. Vezette: Octavian Goina, Mircea Căluță, Andreea Mocan. Temesvár: Spinean 2, Ilea 7/6, Stanciu 2, Kaycsa 7, Semenciuc 5 – Brefelean, Pop 2, Vereșezan 3, Băcescu 3, Kamel, Timotity, Calapiș. Vezetőedző: Dan Ionescu. Sepsi-SIC: Gereben 14/6, Armanu 8/6, Cătinean 5/3, Szabó 11/9, Mérész 16 – Davis 15/6, Holló 4, Mikeš 4, Haranguș 14/3, Ghiță 2. Vezetőedző: Zoran Mikeš.

A bajnokság állása 9. forduló után: 1. Sepsi-SIC (7 győzelem/1 vereség) 15 pont, 2. Bukaresti Rapid (6/2) 14, 3. Târgoviște (6/2) 14, 4. Aradi FCC (6/1) 13, 5. Kolozsvári U (4/4) 12, 6. Sportul Studențesc (3/5) 11, 7. Agronómia Bukarest (2/6) 10, 8. Temesvári Poli (1/7) 9, 9. Brassói CSU (0/7) 7.

A Sepsi-SIC a következő napokban újabb tétmérkőzéseket játszik, a Román Kupa negyeddöntőjében a Kolozsvári U együttesével kétszer találkozik a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnokban. A párharc első, keddi meccsét 16 órától rendezik, a szerdai összecsapás pedig 18 órakor rajtol. A kettős erőpróba tétje a négyes döntőbe jutás, ahol a Bukaresti Rapid, az Aradi FCC és a Târgoviște vár a győztesre.