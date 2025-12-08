Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kosárlabda, Nemzeti LigaÚjra győztek és elsők az odavágó után

2025. december 8., hétfő, Sport

Újabb egyoldalú mérkőzésen könyvelt el könnyed sikert a bajnoki címvédő Sepsi-SIC, amely szombaton 93–31 arányban győzedelmeskedett a Temesvári Poli vendégeként a női kosárlabda Nemzeti Liga 9. fordulójában. Ez volt a zöld-fehérek idénybeli hetedik diadala, ezáltal az odavágó-sorozat végére átvették a vezetést a tabellán.

  • Fotó: Miska Brigitta
    Fotó: Miska Brigitta

Az utolsó előtti Temesvári Poli otthonában zárta az odavágót a címvédő Sepsi-SIC, amely már az első negyed végére eldöntötte a találkozót, hiszen tízpercnyi játék után 29 pontos volt az előnye (6–35). A második játékrészben egy picit kiengedtek a sepsiszentgyörgyi lányok, így kiélezettebbé vált a küzdelem, ám a háromszéki alakulat így is 30 pontos fölénnyel vonulhatott szünetre (20–50). A térfélcserét követően még jobban rákapcsoltak a zöld-fehér mezesek, akik egyszerűen állva hagyták bánsági ellenfelüket, és magabiztos játékkal a harmadik szakasz végére 74–26-ra vezettek. Az utolsó tíz percben is a jobb játékerőt képviselő vendégek kedve szerint alakult a találkozó, akik végül 93–31-re nyerték meg a hétvégi mérkőzésüket. A találkozó legjobbját a Sepsi-SIC adta, hiszen Mérész 16 ponttal és 11 lepattanóval vette ki részét a sikerből, a túloldalon a 7–7 egységig jutó Ilea és Kaycsa jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 9. forduló: Temesvári Poli–Sepsi-SIC 31–93 (6–35, 14–15, 6–24, 5–19).
Temesvár, Constantin Jude Sportcsarnok. Vezette: Octavian Goina, Mircea Căluță, Andreea Mocan. Temesvár: Spinean 2, Ilea 7/6, Stanciu 2, Kaycsa 7, Semenciuc 5 – Brefelean, Pop 2, Vereșezan 3, Băcescu 3, Kamel, Timotity, Calapiș. Vezetőedző: Dan Ionescu. Sepsi-SIC: Gereben 14/6, Armanu 8/6, Cătinean 5/3, Szabó 11/9, Mérész 16 – Davis 15/6, Holló 4, Mikeš 4, Haranguș 14/3, Ghiță 2. Vezetőedző: Zoran Mikeš.

A bajnokság állása 9. forduló után: 1. Sepsi-SIC (7 győzelem/1 vereség) 15 pont, 2. Bukaresti Rapid (6/2) 14, 3. Târgoviște (6/2) 14, 4. Aradi FCC (6/1) 13, 5. Kolozsvári U (4/4) 12, 6. Sportul Studențesc (3/5) 11, 7. Agronómia Bukarest (2/6) 10, 8. Temesvári Poli (1/7) 9, 9. Brassói CSU (0/7) 7.

A Sepsi-SIC a következő napokban újabb tétmérkőzéseket játszik, a Román Kupa negyeddöntőjében a Kolozsvári U együttesével kétszer találkozik a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnokban. A párharc első, keddi meccsét 16 órától rendezik, a szerdai összecsapás pedig 18 órakor rajtol. A kettős erőpróba tétje a négyes döntőbe jutás, ahol a Bukaresti Rapid, az Aradi FCC és a Târgoviște vár a győztesre.

Szerző: Tibodi Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-08 08:00
