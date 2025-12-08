A fél órát emberelőnyben játszó Sepsi OSK II. pénteken hátrányból fordítva 3–2-re győzött a vendég Petrolul Ploiești II. ellen, míg a táblázatban második Kézdivásárhelyi SE tegnap 4–0-ra kikapott az éllovas Sporting Liești otthonában a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában.
A szeles és hideg időben rendezett találkozón a sepsiszentgyörgyi csapat remekül kezdett, már a 3. percben előnybe került, Nistor Ákos beadásából Paul Bena néhány méterről a hálóba bólintott (1–0). A bátran és lendületesen játszó házigazdák mezőnyfölényben futballoztak, azonban a 23. percben a vendégek váratlanul egyenlítettek, ekkor Andrei Guiu a háromszéki alakulat tévedését kihasználva labdát szerzett és a bal alsóba továbbított (1–1). A folytatásban a Prahova megyei együttes is többet kezdeményezett, Georgian Dima kísérletét és Cristian Dumitrache szabadrúgását hárította Gedő Hunor, míg a másik oldalon Vlad Truța háromszor is próbálkozott, kétszer kevéssel célt tévesztett, egy alkalommal pedig a kapus szögletre mentett. Szünet előtt a munténiai gárda egy ellentámadás végén meglepetésre előnybe került, a 43. percben Iulian Alexandru előkészítéséből Alexandru Răducan közelről a kapuba gurított (1–2).
A második félidőben a piros-fehér mezesek akarata érvényesült, ellenfelük csak elvétve lépte át a félpályát. Paul Bena két lehetőségét is védte Cristian Jercălău, aki az 58. percben tehetetlen volt, Luca Păcuraru indítását követően Truța a bal alsóba tekert (2–2). A Sepsi OSK II. nem sokkal később ismét betalált, Nistor újabb beívelését ezúttal Truța értékesítette fejjel (2–3). A 63. percben emberelőnybe került Nagy Sándor legénysége, mivel Marius Costache utolsó védőként szabálytalankodott Kocsis Norbert ellen, ezáltal a játékvezető kiállította. A hátralévő időben a székelyföldi együttes többször lezárhatta volna a mérkőzést, Cristian Gyulai két lövését hárította a hálóőr, aztán Păcuraru pontrúgásból a kapufát találta telibe. A kontrákra berendezkedett Petrolul Ploiești II. a 80. percben közel járt az egyenlítéshez, ellenben Răducan kísérletét Gedő bravúrral védte, így a háromszéki csapat sorozatban ötödször győzött hazai pályán.
Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 16. forduló: Sepsi OSK II.–Petrolul Ploiești II. 3–2 (1–2).
Sepsiszentgyörgy, a Sepsi OSK sportbázisa. Vezette: Mattia Grigorean (Rădăuţi). Sepsi OSK II.: Gedő – Fekete (Păcurar, 66.), Vereguț, Kolcza, Tudose (Păcuraru, 57.), Matei S., Nistor, Truța, Bena (Székeli, 66.), Kocsis (Ambrus, 81.), Gyulai (Endrődi, 81.). Vezetőedző: Nagy Sándor. Petrolul II.: Jercălău – Guiu (Dumitru, 60.), Dima (Dumitriu, 83.), Dumitrache, Draghia (Sârbu, 71.), Dudu, Alexandru, Argeșanu (Marian, 46.), Costache, Bădic (Leescu, 60.), Răducan. Vezetőedző: Gheorghe Bărbulescu. Gólszerzők: Bena (3.), Truța (58., 61.), illetve Guiu (23.), Răducan (43.). Sárga lap: Kolcza (84.), Truța (88.), illetve Argeșanu (45.), Dudu (88.). Piros lap: Costache (63.).
További eredmények, 16. forduló: Sporting Liești–Kézdivásárhelyi SE 4–0 (gólszerzők: Viorel Costea 22., 35., Cristian Stan 58., Petrișor Voinea 83.), CSM Râmnicu Sărat–FC Unirea Brăila 1–4, CS Blejoi–Galaci Oțelul II. 8–0, CSO Plopeni–Unirea Braniștea 0–0, CS Victoria Traian–CS Păulești 4–0.
A táblázat:
1. Lieşti 12 1 3 44–21 37
2. Kézdivásárhely 10 3 3 34–16 33
3. Păuleşti 9 3 4 31–15 30
4. Blejoi 9 2 5 44–21 29
5. Sepsi OSK II. 8 2 6 33–26 26
6. Traian 8 1 7 31–33 25
7. Braniştea* 8 3 5 37–28 24
8. Plopeni 7 3 6 22–22 24
9. Petrolul II. 6 0 10 33–31 18
10. Brăila 4 2 10 25–43 14
11. Oţelul II. 2 2 12 15–61 8
12. Râmnicu Sărat 2 0 14 21–53 6
* három büntetőpont levonva
A 17. forduló programja: * péntek: Galaci Oțelul II.–CSM Râmnicu Sărat (14 óra), FC Unirea Brăila–Sepsi OSK II. (14 óra), Petrolul Ploiești II.–Sporting Liești (14 óra) * szombat: CS Victoria Traian–CSO Plopeni (14 óra), CS Păulești–CS Blejoi (14 óra), Kézdivásárhelyi SE–Unirea Braniștea (14 óra).
