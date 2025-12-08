Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 3. LigaItthon nyert a sepsiszentgyörgyi csapat

2025. december 8., hétfő, Sport

A fél órát emberelőnyben játszó Sepsi OSK II. pénteken hátrányból fordítva 3–2-re győzött a vendég Petrolul Ploiești II. ellen, míg a táblázatban második Kézdivásárhelyi SE tegnap 4–0-ra kikapott az éllovas Sporting Liești otthonában a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában.

  Fotók: Tókos Csaba
    Fotók: Tókos Csaba

A szeles és hideg időben rendezett találkozón a sepsiszentgyörgyi csapat remekül kezdett, már a 3. percben előnybe került, Nistor Ákos beadásából Paul Bena néhány méterről a hálóba bólintott (1–0). A bátran és lendületesen játszó há­zigazdák mezőnyfölényben futballoztak, azonban a 23. percben a vendégek váratlanul egyenlítettek, ekkor Andrei Guiu a háromszéki alakulat tévedését kihasználva labdát szerzett és a bal alsóba továbbított (1–1). A folytatásban a Prahova megyei együttes is többet kezdeményezett, Georgian Dima kísérletét és Cristian Dumitrache szabadrúgását hárította Gedő Hunor, míg a másik oldalon Vlad Truța háromszor is próbálkozott, kétszer kevéssel célt tévesztett, egy alkalommal pedig a kapus szögletre mentett. Szünet előtt a munténiai gárda egy ellentámadás végén meglepetésre előnybe került, a 43. percben Iulian Alexandru előkészítéséből Alexandru Răducan közelről a kapuba gurított (1–2).

 

 

A második félidőben a piros-fehér mezesek akarata érvényesült, ellenfelük csak elvétve lépte át a félpályát. Paul Bena két lehetőségét is védte Cristian Jercălău, aki az 58. percben tehetetlen volt, Luca Păcuraru indítását követően Truța a bal alsóba tekert (2–2). A Sepsi OSK II. nem sokkal később ismét betalált, Nistor újabb beívelését ezúttal Truța értékesítette fejjel (2–3). A 63. percben emberelőnybe került Nagy Sándor legénysége, mivel Marius Costache utolsó védőként szabálytalankodott Kocsis Norbert ellen, ezáltal a játékvezető kiállította. A hátralévő időben a székelyföldi együttes többször lezárhatta volna a mérkőzést, Cristian Gyulai két lövését hárította a hálóőr, aztán Păcuraru pontrúgásból a kapufát találta telibe. A kontrákra berendezkedett Petrolul Ploiești II. a 80. percben közel járt az egyenlítéshez, ellenben Răducan kísérletét Gedő bravúrral védte, így a háromszéki csapat sorozatban ötödször győzött hazai pályán.

 

 

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 16. forduló: Sepsi OSK II.–Petrolul Ploiești II. 3–2 (1–2).
Sepsiszentgyörgy, a Sepsi OSK sportbázisa. Vezette: Mattia Grigorean (Rădăuţi). Sepsi OSK II.: Gedő – Fekete (Păcurar, 66.), Vereguț, Kolcza, Tudose (Păcuraru, 57.), Matei S., Nistor, Truța, Bena (Székeli, 66.), Kocsis (Ambrus, 81.), Gyulai (Endrődi, 81.). Vezetőedző: Nagy Sándor. Petrolul II.: Jercălău – Guiu (Dumitru, 60.), Dima (Dumitriu, 83.), Dumitrache, Draghia (Sârbu, 71.), Dudu, Alexandru, Argeșanu (Marian, 46.), Costache, Bădic (Lees­cu, 60.), Răducan. Vezetőedző: Gheorghe Bărbulescu. Gólszerzők: Bena (3.), Truța (58., 61.), illetve Guiu (23.), Răducan (43.). Sárga lap: Kolcza (84.), Truța (88.), illetve Argeșanu (45.), Dudu (88.). Piros lap: Costache (63.).

További eredmények, 16. forduló: Sporting Liești–Kézdivásárhelyi SE 4–0 (gólszerzők: Viorel Costea 22., 35., Cristian Stan 58., Petrișor Voinea 83.), CSM Râmnicu Sărat–FC Unirea Brăila 1–4, CS Blejoi–Galaci Oțelul II. 8–0, CSO Plopeni–Unirea Braniștea 0–0, CS Victoria Traian–CS Păulești 4–0.

A táblázat:

1. Lieşti                          12        1           3        44–21  37

2. Kézdivásárhely         10        3            3        34–16  33

3. Păuleşti                      9        3            4        31–15  30

4. Blejoi                          9        2            5        44–21  29

5. Sepsi OSK II.              8        2            6        33–26  26

6. Traian                         8        1            7        31–33  25

7. Braniştea*                 8        3            5        37–28  24

8. Plopeni                      7        3            6        22–22  24

9. Petrolul II.                 6        0          10        33–31  18

10. Brăila                       4        2          10        25–43  14

11. Oţelul II.                  2        2          12        15–61    8

12. Râmnicu Sărat       2        0          14        21–53    6

* három büntetőpont levonva

A 17. forduló programja: * péntek: Galaci Oțelul II.–CSM Râmnicu Sărat (14 óra), FC Unirea Brăila–Sepsi OSK II. (14 óra), Petrolul Ploiești II.–Sporting Liești (14 óra) * szombat: CS Victoria Tra­ian–CSO Plopeni (14 óra), CS Păulești–CS Blejoi (14 óra), Kézdivásárhelyi SE–Unirea Braniștea (14 óra).

