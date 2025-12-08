A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. december 8., hétfő, Szabadidő
  • Mikulások fénylő vasparipán. Fotó: Albert Levente
Az FK Csíkszereda elvesztette idei utolsó hazai mérkőzését (Labdarúgás, SuperLiga)

A kaput eltaláló lövést sem jegyző FK Csíkszereda szombaton saját közönsége előtt 2–0-ra kikapott a pragmatikus játékkal előrukkoló FC Argeș együttesétől a SuperLiga 19. fordulójában, így Ilyés Róbert legénysége továbbra is tizennegyedik a rangsorban. A székelyföldi alakulat idei utolsó bajnoki mérkőzését pénteken 20.30-tól játssza, a Kolozsvári CFR vendégeként lép pályára a Dr. Constantin Rădulescu Stadionban.
Új esperesi hivatalt avattak (Szatmárnémeti)

Az egyházak a magyarság szülőföldjén való megmaradását szolgálják, és ez a megmaradás, a nemzet boldogulása Magyarország legfontosabb célja Szent István óta – hangoztatta a nemzetpolitikai államtitkár pénteken Szatmárnémetiben, ahol átadták a Szatmári Református Egyházmegye új esperesi hivatalát.
