A nap fotója

A kaput eltaláló lövést sem jegyző FK Csíkszereda szombaton saját közönsége előtt 2–0-ra kikapott a pragmatikus játékkal előrukkoló FC Argeș együttesétől a SuperLiga 19. fordulójában, így Ilyés Róbert legénysége továbbra is tizennegyedik a rangsorban. A székelyföldi alakulat idei utolsó bajnoki mérkőzését pénteken 20.30-tól játssza, a Kolozsvári CFR vendégeként lép pályára a Dr. Constantin Rădulescu Stadionban.