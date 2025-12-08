Véget értek Miamiban az amerikai és ukrán tárgyalók közötti, Oroszországgal kötendő békeegyezményről szóló hétvégi tárgyalások szombaton, de ukrán tisztségviselők szerint kevés új fejlemény történt, továbbra is megoldatlanok a biztonsági garanciák és a területi kérdések.

Zelenszkij „eltökélt” szándéka az Egyesült Államokkal való együttműködés folytatása. Fotó: Facebook / Volodimir Zelenszkij

Az Ukrajna helyzetével foglalkozó maratoni találkozó csütörtökön kezdődött Steve Witkoff amerikai különmegbízott, Jared Kushner, Donald Trump elnök veje, valamint Rusztem Umerov és Andrij Hnatov ukrán tisztségviselők részvételével.

A háromnapos tárgyalások után „továbbra is vannak megoldatlan kérdések” – mondta szombaton Olha Sztefanisina washingtoni ukrán nagykövet a CNN szerint, „de mindkét fél továbbra is azon dolgozik, hogy reális és elfogadható megoldásokat találjon”. „A jelenlegi szakaszban a fő kihívások a területi és garanciális kérdésekkel kapcsolatosak, és aktívan keressük az optimális megoldásokat ezek kezelésére” – mondta Sztefanisina.

A területi és biztonsági garanciák régóta vitatott pontok minden lehetséges megállapodás esetében.

Ukrajna álláspontja szerint a háború igazságos befejezése megbízható biztonsági garanciákat tartalmazna, és nem kényszerítené az országot további területek Oroszországnak történő átadására.

A tárgyalások hét eleji megkezdésekor Vlagyimir Putyin orosz elnök indiai újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy országa minden eszközzel meg akarja szerezni Ukrajna keleti, Donbasz régióját.

A miami tárgyalásokat Kushner és Witkoff moszkvai látogatása előzte meg. Trump szerdán kijelentette, hogy az amerikai delegáció „nagyon jó megbeszélést” folytatott Putyinnal, és úgy vélik, hogy az orosz elnök „szeretné a háború befejezését” – bár a tárgyalások nem hoztak áttörést.

Moszkva eddig nem tett engedményeket, és továbbra is nagyszabású bombázásokat hajt végre Ukrajnában.

Szombaton egy közösségi médiá­ban közzétett bejegyzésében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy „hosszú és konstruktív” telefonbeszélgetést folytatott Witkof­fal és Kushnerrel, valamint a Miamiban tartózkodó ukrán delegációval.

Zelenszkij közölte: megvitatták, miként lehet biztosítani, hogy Oroszország betartsa az Ukrajnával folytatott háború befejezésére irányuló esetleges megállapodást, és hogy „eltökélt” szándéka az Egyesült Államokkal való együttműködés folytatása. „Számos szempontot áttekintettünk, és átbeszéltük azokat a kulcsfontosságú pontokat, amelyek biztosíthatják a vérontás befejezését és kiküszöbölhetik egy új, teljes körű orosz invázió veszélyét. Megállapodtunk a következő lépésekről és az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások formájáról.” A telefonbeszélgetés során szóba került „az a kockázat is, hogy Oroszország nem tartja be ígéreteit, ahogyan az már többször is megtörtént a múltban” – mutatott rá.

A béke és annak feltételei lesz a témája a mai londoni találkozónak is, amelyen Zelenszkij, valamint a francia, brit és német vezetők vesznek részt.

A négy vezető az Egyesült Államok és Ukrajna tisztségviselői között folyó tárgyalásokról fog egyeztetni, amelyek célja egy megállapodás elérése Ukrajna háború utáni biztonságának garantálásáról – közölte a BBC. Két héttel korábban a négy vezető virtuálisan találkozott, hogy megvitassák egy európai békefenntartó erő létrehozását, amelyet tűzszünet esetén Ukrajnában lehetne bevetni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasította egy ilyen erő létrehozásának ötletét, mondván, hogy az Ukrajnába küldött csapatok „jogszerű célpontok” lennének.