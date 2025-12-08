Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Kihirdették a Nordis-törvényt

2025. december 8., hétfő, Belföld

Kihirdette pénteken Nicuşor Dan államfő az úgynevezett Nordis-törvényt, amely egyebek mellett felső határt szab a lakásvásárláskor fizetett előlegnek.

  • Fotó: pexels.com
Az építkezéseket szabályozó 1995/10-es törvényt kiegészítő jogszabály szerint ingatlanvásárlás esetén az adásvételi előszerződést legfeljebb két napon belül kötelező lesz bejegyezni a telekkönyvbe. Így elkerülhető, hogy az ingatlanfejlesztő ugyanazt a lakást több személynek is odaígérje. A jogszabály a leendő lakás teljes árának 5 százalékában szabja meg az ingatlan lefoglalásakor fizetett előleg felső határát. Az épület szerkezeti részére 25 százalék lehet az előleg, ezt követően pedig további 20 százalék fizethető a vezetékekre és berendezésekre (víz- és csatornahálózat, villany- és fűtési rendszer). Az előlegeket az ingatlanfejlesztő kizárólag egy külön erre a célra létrehozott bankszámlára kaphatja, és csak az adott ingatlanprojekt finanszírozására használhatja fel – írja elő a jogszabály.

