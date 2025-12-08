Az Egyesült Államokban nagyon szeretnék rákényszeríteni Kijevet a békére, a front repedezik, az orosz rakétacsapások minden korábbi ámítás ellenére sem csillapulnak, az energetikai infrastruktúra romokban, az áramkikapcsolások egyre elviselhetetlenebbek, az Európai Unió nem tudja, honnan szerezzen pénzt a háború folytatására, a társadalom kimerültsége szinte már tapintható.

Az interneten terjed egy korábbi Zelenszkij-interjú, amelyben azt mondja, együtt jött Jermakkal, és közösen fognak majd távozni is… Egyelőre csak egyikük ment. Az elnöki iroda fejének az elvesztése nehéz helyzetbe sodorhatja az államfőt. Tudjuk, minden belpolitikai és külpolitikai szál az ő kezében futott össze.

Jelenleg négy fő esélyesről hallani. A lehetséges befutók közt emlegetik Pavlo Paliszát, az elnöki iroda egyik helyettesét és Julija Szviridenko miniszterelnököt is. Mindkettőt Jermak embereként definiálják, tehát ha közülük kerül ki az utód, elviekben az a mostani irányvonal folytatását jelentheti, a háttérben Zelenszkij eddigi jobbkeze akár meg is tarthatja hatalmas befolyását. Nem ilyen egyértelmű a helyzet a másik két aspiráns személyével kapcsolatban. Szó van még Kirilo Budanovról, a katonai elhárítás főnökéről és a Gyija alkalmazás szülőatyjáról, a digitalizációért felelős Mihajlo Fedorov kormányfőhelyettesről. Őket sokan az amerikaiak embereként tartják számon, színre lépésük alaposan átrendezheti a hatalmi erőviszonyokat.

És akkor még nem szóltunk David Arahamijáról, a kormánypárt frakcióvezetőjéről, aki a háttérből szintén sokat tett azért, hogy Jermak lapátra kerüljön. Az biztos, miközben az elnöki iroda megbukott vezetője lépésről lépésre felépítette a nagyon sokáig megingathatatlannak látszó hatalmi tengelyt, számtalan haragost szerzett, akik alig várták ezt a mostani pillanatot.

Ukrajnában bevett gyakorlat az ún. politikai átöltözés. A 2004-es narancsos forradalom után nagyon sokan váltak egyik napról a másikra narancsosokká, mint ahogyan az Euromajdan után is tanúi voltunk a tömeges színeváltozásnak, hogy aztán 2019-ben és utána a zöld legyen a politikai térben feltűnők kedvelt színe.

Leszögezhetjük: jelenleg csak az biztos, hogy semmi sem biztos. Még az elnök pozíciója sem. A jelenlegi rendszer egyik legfőbb véleményformálója, Volodimir Petrov nem zárja ki annak lehetőségét, hogy jövőre már nem Zelenszkijnek hívják az ország első emberét. Petrov jóslata szerint újévi beszédében jelentheti be távozását. Mint ahogyan anno 2019 beköszöntével adta hírül elnökjelöltségét. Zelenszkij aktivitása ugyan ellentmond ennek a felvetett szándéknak, de manapság olyan gyors hirtelenséggel történik sok minden, hogy az égadta világon semmi sem zárható ki… Még a béke esélye sem!

Dunda György