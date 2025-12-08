Kézdivásárhely főterén szombat este bensőséges hangulatban gyújtották meg az adventi koszorú második gyertyáját. A város lakói ismét szép számban gyűltek össze, hogy közösen éljék át a várakozás időszakának egyik legfontosabb pillanatát. Ezúttal Bokor Tibor polgármester volt a gyertyagyújtó, aki ünnepi beszédében a remény és a közösség erejére hívta fel a figyelmet.

A polgármester úgy fogalmazott: az advent nem a látványos díszekről vagy az ajándékokról szól, hanem arról, hogy „a rohanó hétköznapok mögött ott van valami sokkal fontosabb: az együtt töltött idő ereje”. Hangsúlyozta, hogy az ünnep melege elsősorban a családból és a közösségből fakad, hiszen – mint mondta – „meleg az otthontól fűtött tél”. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy az adventi időszakban találjanak időt az elcsendesedésre és egymásra, hiszen a közösen átélt pillanatok adnak erőt az előttünk álló évhez is. A beszéd végén áldott, békés várakozást kívánt minden kézdivásárhelyinek.

A gyertyagyújtást követően Kovács Péter, a Boldog Özséb-templom plébánosa tolmácsolta ünnepi üzenetét. Beszédében arra emlékeztetett, hogy advent idején különösen fontos meghallanunk Isten megszólítását, ahogyan azt Izajás és Keresztelő Szent János is megtette. „Meg vagyunk szólítva, és mindig meg leszünk szólítva, nemcsak most, életünk minden napján” – hangsúlyozta. Arra biztatta a híveket, hogy legyenek nyitottak a csendre, a befelé figyelésre, és merjék beengedni szívükbe az isteni üzenetet. Úgy fogalmazott: az igazi remény abból fakad, hogy Isten a legjobbat akarja számunkra, és szeretetre hív bennünket. „Legyen bátorságunk Isten megszólítását beengedni, követni, megélni” – zárta gondolatait.

Az ünnepség hangulatát tovább emelte Opra Hunor, a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákjának szavalata, valamint a templom gyerekkórusának szolgálata, akik énekükkel tették még meghittebbé az adventi estét.

A második gyertya lángja idén is a reményt jelképezi, amely – ahogyan elhangzott – akkor tud igazán erős lenni, ha a közösségben és a hitben gyökerezik.