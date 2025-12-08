Motoron érkeztek a Mikulások

A látványos felvonulás hírére sokan összegyűltek a motorosok érintette útvonal mentén is, kicsik és nagyok integettek a színes, rezesbanda zenéjével kísért menetnek, az Erzsébet park és a Székely Mikó Kollégium sarkánál pedig kisebb tömeg várakozott, hogy megpillanthassa a városközpontba motorjaikon beguruló Mikulásokat. Bár kellemetlenül hideg szél fújt, rengeteg gyermek, szülők és nagyszülők fogadták a karavánt a főtéren, ahol az érkezésükkel egy időben gyúltak ki az ünnepi fények a város feldíszített karácsonyfáján. Ugyan akadt a téren türelmetlenkedő, a Mikulás és az ajándékok reményében hazavágyó gyermek is, többen éltek az alkalommal, felültek a kivilágított motorokra, fényképen örökítették meg a ritka pillanatot. Márk János és motoros barátai immár hetedik alkalommal fogtak össze és szerveztek gyűjtést, hogy megörvendeztessék a város és a környező települések legkisebbjeit. Jótékony cselekedeteik, immár hagyományos felvonulásuk nélkül minden bizonnyal az ünnepvárás is egészen más lenne Sepsiszentgyörgyön.