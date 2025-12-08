Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Motoron érkeztek a Mikulások

2025. december 8., hétfő, Közélet

Hatalmas tömeg várta, fogadta pénteken este Sepsiszentgyörgy ünnepi díszbe öltözött főterén a Motoros Mikulásokat. A karácsonyi köntöst, fényfüzéreket magukra öltő, erős vasparipák várost bejáró karavánja, úgy tűnik, évről évre egyre népszerűbb.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

A látványos felvonulás hírére sokan összegyűltek a motorosok érintette útvonal mentén is, kicsik és nagyok integettek a színes, rezesbanda zenéjével kísért menetnek, az Erzsébet park és a Székely Mikó Kollégium sarkánál pedig kisebb tömeg várakozott, hogy megpillanthassa a városközpontba motorjaikon beguruló Mikulásokat. Bár kellemetlenül hideg szél fújt, rengeteg gyermek, szülők és nagyszülők fogadták a karavánt a főtéren, ahol az érkezésükkel egy időben gyúltak ki az ünnepi fények a város feldíszített karácsonyfáján. Ugyan akadt a téren türelmetlenkedő, a Mikulás és az ajándékok reményében hazavágyó gyermek is, többen éltek az alkalommal, felültek a kivilágított motorokra, fényképen örökítették meg a ritka pillanatot. Márk János és motoros barátai immár hetedik alkalommal fogtak össze és szerveztek gyűjtést, hogy megörvendeztessék a város és a környező települések legkisebbjeit. Jótékony cselekedeteik, immár hagyományos felvonulásuk nélkül minden bizonnyal az ünnepvárás is egészen más lenne Sepsiszentgyörgyön.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Demeter Virág Katalin Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-08 08:00 Cikk megjelenítése: 394 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 6
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 74
szavazógép
2025-12-08: Közélet - :

Székely címerekről a Kultúrcseppben

Tévhitek a székelyek címereiről címmel tartott előadást Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus csütörtökön Zeteváralján a Vargyasról elszármazott Dimén Levente földrajztanár által a baróti Tortoma Önképzőkör mintájára indított Kultúrcsepp Önképzőkörben.
2025-12-08: Máról holnapra - Farcádi Botond:

Kit bánthat a székely zászló?

Napi román abszurd. Román focihuligánok büntetlenül bozgorozhatnak és utasíthatják ki a magyarokat az országból – legutóbb csütörtökön a Kolozsvári Universitatea szurkolói tették ezt Sepsiszentgyörgyön, igaz, újabban kiravaszodtak, és csak a meccs lefújása után, hogy a bírók véletlenül se léphessenek már fel (no nem mintha oly nagyon igyekeznének).
rel="noreferrer"