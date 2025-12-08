Székely címerekről a Kultúrcseppben

Tévhitek a székelyek címereiről címmel tartott előadást Szekeres Attila István sepsiszentgyörgyi heraldikus csütörtökön Zeteváralján a Vargyasról elszármazott Dimén Levente földrajztanár által a baróti Tortoma Önképzőkör mintájára indított Kultúrcsepp Önképzőkörben.
Az Innen nő a tudás fája mottójú „kisöccs” nyitó előadását idén október 2-án tartotta Fehér János vargyasi művészettörténész, Szekeres Attila István előadása az ötödik volt a sorban. A bemutatottakon kívül a közönség érdeklődésére szó esett községi címertervekről, családi címerekről és a székely zászlóról is. Az előadó röviden ismertette a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont által nemrég Székelyudvarhelyen kiadott Örök és változó jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötetüket is, melynek társszerzője rajta kívül Bicsok Zoltán csíkszeredai levéltáros, Mihály János lövétei történész és Pál-Antal Sándor nyugalmazott marosvásárhelyi levéltáros, akadémikus. (M. I.)
