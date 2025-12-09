Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsimagyarósi

születésű sepsiszentgyörgyi

BEDŐ MATILD

(szül. KERESZTES)

életének 72. évében

türelemmel viselt betegség után 2025. december 7-én hirtelen elhunyt.

Utolsó útjára december 10-én 13 órakor kísérjük a sepsiszentkirályi református temető ravatalozóházából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335940

„Most azért megmarad a hit, remény és szeretet,

e három; ezek közül pedig

a legnagyobb a szeretet.”

(1 Kor. 13:13)

Mély fájdalommal értesítünk mindenkit, aki ismerte,

szerette és tisztelte, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, rokon és barát, a fogarasi születésű

KISS ALPÁR KÁLMÁN

templomépítő ny. unitárius lelkész,

Barót város díszpolgára

életének 71., házasságának 47. évében 2025. december 5-én visszaadta lelkét

a gondviselő Istennek.

A temetési szertartás

időpontjáról a család később tájékoztat.

Emlékét a szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

H.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, rokon, jó szomszéd, a dálnoki születésű

sepsiszentgyörgyi

BEKE IMRE

életének 81., házasságának 55. évében türelemmel viselt betegség után 2025.

december 6-án eltávozott szerettei köréből.

Temetése december 9-én, kedden 15 órakor lesz a

vártemplomi ravatalozóból a vártemplomi református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Emlékét szívünkben

hordozzuk.

Gyászoló szerettei

1120642

Megemlékezés

Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel és szeretettel emlékezünk a drága jó testvérre, nagybácsira, a gidófalvi Fazakas (Daczó) Lászlóra halálának első évfordulóján. Pihenése legyen békés, emléke áldott.

Fazakas István és családja

1120650

Míg a földön élünk, a fájdalom megmarad, / Örökké érezni fogjuk hiányodat. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Akik szívből szeretnek, soha nem felednek téged. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

KISS ANDRÁSRA

halálának első évfordulóján. Áldott emlékét, jóságát,

mosolyát mindig őrizni

fogjuk szívünkben.

Nyugodj ­békében, Kiss tata.

Szerettei

1120649

„A halott, akit szerettünk, nem olyan emlék, amely árnyékot vetne ránk, élőkre, hanem fényes, szelíd és

ragyogó.” (Szabó Magda)

Hálával és szeretettel

emlékezünk drága édesanyánkra, nagymamánkra,

KRIZSOVÁNSZKY

SZIDÓNIÁRA,

aki 2014. december 9-én távozott közülünk, és drága édesapánkra, nagytatánkra, MÁRKÓ IMRÉRE,

aki 2011. december 19-én

hagyott itt bennünket.

„Minden mosolyuk,

mozdulatuk, szavuk őrizzük, mint hulló tárgyakat a föld.”

Lányaik, unokáik

5226/b

Telnek a napok, múlnak

az évek, de mi soha nem

feledünk téged.

Fájó szívvel soha el nem

múló szeretettel emlékezünk a kézdivásárhelyi

id. BALIGA JÓZSEFRE ­halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, fiai, menyei

és unokái

108308

A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs többé már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk

a zaláni születésű

KOLCZA KÁROLYRA ­halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335937