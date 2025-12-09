Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsimagyarósi
születésű sepsiszentgyörgyi
BEDŐ MATILD
(szül. KERESZTES)
életének 72. évében
türelemmel viselt betegség után 2025. december 7-én hirtelen elhunyt.
Utolsó útjára december 10-én 13 órakor kísérjük a sepsiszentkirályi református temető ravatalozóházából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335940
„Most azért megmarad a hit, remény és szeretet,
e három; ezek közül pedig
a legnagyobb a szeretet.”
(1 Kor. 13:13)
Mély fájdalommal értesítünk mindenkit, aki ismerte,
szerette és tisztelte, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, sógor, rokon és barát, a fogarasi születésű
KISS ALPÁR KÁLMÁN
templomépítő ny. unitárius lelkész,
Barót város díszpolgára
életének 71., házasságának 47. évében 2025. december 5-én visszaadta lelkét
a gondviselő Istennek.
A temetési szertartás
időpontjáról a család később tájékoztat.
Emlékét a szívünkben őrizzük.
A gyászoló család
H.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, rokon, jó szomszéd, a dálnoki születésű
sepsiszentgyörgyi
BEKE IMRE
életének 81., házasságának 55. évében türelemmel viselt betegség után 2025.
december 6-án eltávozott szerettei köréből.
Temetése december 9-én, kedden 15 órakor lesz a
vártemplomi ravatalozóból a vártemplomi református temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Emlékét szívünkben
hordozzuk.
Gyászoló szerettei
1120642
Megemlékezés
Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel és szeretettel emlékezünk a drága jó testvérre, nagybácsira, a gidófalvi Fazakas (Daczó) Lászlóra halálának első évfordulóján. Pihenése legyen békés, emléke áldott.
Fazakas István és családja
1120650
Míg a földön élünk, a fájdalom megmarad, / Örökké érezni fogjuk hiányodat. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Akik szívből szeretnek, soha nem felednek téged. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
KISS ANDRÁSRA
halálának első évfordulóján. Áldott emlékét, jóságát,
mosolyát mindig őrizni
fogjuk szívünkben.
Nyugodj békében, Kiss tata.
Szerettei
1120649
„A halott, akit szerettünk, nem olyan emlék, amely árnyékot vetne ránk, élőkre, hanem fényes, szelíd és
ragyogó.” (Szabó Magda)
Hálával és szeretettel
emlékezünk drága édesanyánkra, nagymamánkra,
KRIZSOVÁNSZKY
SZIDÓNIÁRA,
aki 2014. december 9-én távozott közülünk, és drága édesapánkra, nagytatánkra, MÁRKÓ IMRÉRE,
aki 2011. december 19-én
hagyott itt bennünket.
„Minden mosolyuk,
mozdulatuk, szavuk őrizzük, mint hulló tárgyakat a föld.”
Lányaik, unokáik
5226/b
Telnek a napok, múlnak
az évek, de mi soha nem
feledünk téged.
Fájó szívvel soha el nem
múló szeretettel emlékezünk a kézdivásárhelyi
id. BALIGA JÓZSEFRE halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, fiai, menyei
és unokái
108308
A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs többé már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmarad. Fájdalommal emlékezünk
a zaláni születésű
KOLCZA KÁROLYRA halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335937
