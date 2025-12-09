Könyvbemutató FERENCZ CSABA, lapunk munkatársa a fény néha eltéved, 60 fotó – 120 haiku című versalbumát ma 18 órától mutatják be Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. Társszervező a Bod Péter Megyei Könyvtár, házigazda és beszélgetőtárs Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. Közreműködik a Mácsafej zenekar.

A BARTOS LÓRÁNT – IOCHOM ISTVÁN szerzőpáros A Szent Mihály-hegyi templom című könyvét ma 19 órától Gelencén a Bodor György Művelődési Otthonban, 10-én, szerdán 18 órától Kézdiszentléleken a közösségi házban, 11-én, csütörtökön 17 órától Kézdivásárhelyen a Maasluis Nyugdíjasklubban mutatja be Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus.

JÓZSA ATTILA Tisztítótűz című új regényének bemutatójára december 12-én, pénteken 17 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A regényt méltatja és a szerzővel beszélget Rabocskai László ny. tanár.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat e heti előadásai: ma 19 órától a Cimborák Bábszínházban Determinált – József Attila Szabad-ötletek jegyzéke nyomán, Pignitzky Gellért egyéni előadása; 10-én, szerdán 19 órától a kamarateremben koncertelőadás Cseh Tamás dalaiból Valóság nagybátyám címmel; 11-én, csütörtökön és 12-én, pénteken 19 órától Eugène Ionesco: Rinocéroszok – a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház és a Tamási Áron Színház közös produkciója Bocsárdi László rendezésében (stúdió-elő­adás a nagyteremben, 2 óra 30 perc egy szünettel).

VENDÉGJÁTÉK. December 13-án 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban a kolozsvári Hysteria Collective Metanoia című vendégjátéka látható. Koncepció, koreográfia és előadó: Varga Hunor.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104, 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Sepsiszentgyörgyön idén is látható az adventi időszakban a Nagy-Kopeczky Kálmán által rendezett Betlehem című előadás. Időpontok: december 14-én, vasárnap, 21-én, vasárnap és 24-én, szerdán 17 órától. Ajánlott korosztály: 4 éven felülieknek. Előfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emesénél (e-mail: kozonsegcimborak@gmail.com).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Tafiti (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18 órától Bölöni – Az erdélyi legenda (magyar életrajzi dokumentum-portréfilm), 18.15-től A szeretet, ami megmarad (román feliratos), 20.15-től Egykutya (magyar film­dráma) és Örökké veled? (román feliratos). Honlap: artacinema.ro.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától Világtalanul világosan – Egy magabiztos hang a rádióban címmel interaktív beszélgetésre kerül sor Kolumbán Sándor rádiós sportújságíróval (Bardoc). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Bukaresti Magyar Filmhét. November közepén immár 19. alkalommal várta a bukaresti filmrajongókat a Liszt Intézet által szervezett Bukaresti Magyar Filmhét. A filmszemle idén is a Román Paraszt Múzeumának mozitermében kapott otthont. ♦ Sepsidrum. Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Sepsidrum Országos Dobversenyt Sepsiszentgyörgyön. A rendezvény a modern zenei műfajokban tanuló dobszakos diákok számára teremt bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget. Az előválogatásra jelentkezett negyvenkét fiatal közül húszan jutottak be a döntőbe, ahol élő zenekari kísérettel mutatták be produkciójukat a közönség és a szakmai zsűri előtt.

Zene

ADVENTI KERESZTYÉN ZENEFESZTIVÁL. Sepsiszentgyörgyön december 14-én, vasárnap 17 órától a Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivál helyszíne a Gyöngyvirág utcai református templom. Fellépő zenekarok: Messzehangzó, KézdIKE Band, Varify.

KARÁCSONYI KONCERTEK. December 14-én, vasárnap 19 órától különleges ünnepi koncertre várja az érdeklődőket a Classical Singers Énekegyüttes a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban. Belépő 50 lejért a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen váltható. • December 19-én, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumát hallhatja a nagyérdemű. A Brassói Filharmónia zenekara, a Fekete-templom Bach Énekkara, a sepsiszentgyörgyi Laudate (karnagy: Lőfi Gellért) és Vox Humana kamarakórus (karnagy: Szilágyi Zsolt Herbert), valamint Gebe-Fügi Renáta (szoprán), Adriana Feșteu (mezzoszoprán), Nicolae Simonov (tenor) és Kincses Márk (basszus) szólisták közreműködésével megvalósuló produkciót Steffen Schlandt karmester vezényli. Belépőket (40/20 lej) a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen lehet vásárolni. • December 20-án, szombaton 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban Dénes Dorottya (cselló), Tóth-Györgybíró Apor (cselló), Diana Ichim (zongora) ad karácsonyváró koncertet a Campanella gyermekkórus közreműködésével. Jegyek a városi jegyirodában kaphatók.

OPERETT. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csárdáskirálynő és a többiek című operettgálát december 19-én két alkalommal, 17 és 19 órától is játsszák a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a budapesti operettszínház művészei, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi. A 17 órai bemutatóra még lehet belépőt vásárolni az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.

Szőnyi Ferenc ultratriatlon-világbajnok Sepsiszentgyörgyön

December 10-én, szerdán a Művész moziban 17 és 19 órától levetítik a TransCanada Ultra című dokumentumfilmet, amely Szőnyi Ferenc elképesztő, 12 500 kilométeres kanadai küldetését mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel pedig világrekordot döntött. A vetítés után Szőnyi Ferenc mesél a kulisszatitkokról, a nehézségekről, a belső küzdelmekről. Ő nemcsak elképesztő sportoló, hanem közvetlen, életvidám, anekdotázó ember, aki pillanatok alatt megteremti a jó hangulatot. Közös fotókra és életrajzi könyvének (Szőnyi Ferenc, The Racemachine) dedikációval egybekötött megvásárlására is lehetőség lesz. Jegyek a városi kulturális szervezőirodában válthatók 40 lejért.

Röviden

TUDÁSTÁR. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Közpotban december 10-én, szerdán 18 órától a Tudástár keretében a Lau-Do: Gyere el a jászolhoz című karácsonyi témájú zenei eseményre kerül sor.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (0267 351 057) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) tart nyitva.

Adománygyűjtés Erdővidéken

A Gondviselés Segélyszervezet decemberben tartós élelmiszerekből álló csomagokkal segíti Erdővidéken a nehéz körülmények között élő többgyermekes családokat, szellemi és testi fogyatékosokat, kis nyugdíjas idős embereket. December 12-én, pénteken 14–18 óráig, illetve 13-án, szombaton 9–13 óráig a baróti nagyobb üzletekben a hagyományos módon, önkéntesek személyes közreműködésével, míg több más erdővidéki település kisebb üzleteiben kihelyezett adománydobozokba gyűjtenek élelmiszer-adományokat. Ezekbe bárki elhelyezhet egy-két pluszban megvásárolt terméket (tartós élelmiszerek, tisztálkodószerek, édesség), amelyeket a szervezet önkéntesei az ünnepek környékén fognak összecsomagolni és eljuttatni a rászorulókhoz. A Gondviselés Segélyszervezet tevékenységeiről a gondviseles.org honlapon vagy a szervezet Facebook-oldalain lehet tájékozódni.