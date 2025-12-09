Több, a minőségi oktatást támogató döntést is hozott legutóbbi soros ülésén Kovászna Megye Tanácsa. Jóváhagyták, hogy 35 megyei tanintézet bútorzattal, digitális, didaktikai és sporteszközökkel való felszerelését szolgáló európai uniós finanszírozású beruházás keretében beszerzett, javarészt megérkezett és használatban lévő eszközök egy újabb hányada átkerüljön a tanintézetek kezelésébe. Emellett a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Központ támogatására, valamint a megyei tantárgyversenyeken és sportvetélkedőkön kiemelkedő teljesítményt felmutató diákok és pedagógusok ösztöndíjára vonatkozó határozatot is elfogadtak a megyei képviselők.

A testületi ülésen, majd később a Megyeinfón Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke emlékeztetett, hogy a megyei tanács harminc helyi önkormányzattal társulva pályázott az Országos Helyreállítási Alaphoz a vidéki iskolák felszereltségének javítása céljából. A két évvel ezelőtt elindított folyamat, mely most a végéhez közeledik, 35 millió euró elnyerésére adott lehetőséget, amiből 33 vidéki önkormányzathoz tartozó tanintézményt, valamint a megyei önkormányzathoz tartozó sepsiszentgyörgyi speciális iskolát, illetve a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Központot szerelték fel bútorokkal, didaktikai, digitális és sporteszközökkel.

A testületi ülésen a digitális eszközök átruházásáról döntöttek, ezek össz­értéke meghaladja a 11 millió eurót. Tamás Sándor azt is elmondta, hogy a beszerzett felszerelések 95 százaléka már eljutott a tanintézetekhez, és használatban is vannak. Számszerűen a következőkről van szó: 556 tanteremben számítástechnikai felszerelések, 567 teremben új bútorzat, 574 okostábla, 587 laptop, 631 nyomtató. Harminc informatikai laboratórium felszereltsége (bútorzat és számítógépek) teljesen megújult a beruházás révén, továbbá 23 természettudományi laboratórium kapott célirányos bútorzatot, tan- és digitális eszközöket. Emellett 28 sportteremben megújultak az eszközök, illetve 26 pszichopedagógiai kabinet is új bútorokat és taneszközöket kapott.

Az ülésen 154 ezer lejt hagytak jóvá a Kovászna Megyei Erőforrás és Nevelési Központnak, amely Brassó megyei társintézményével közösen részt vesz egy európai uniós pályázatban az iskolai hiányzások csökkentése, a lemorzsolódás megelőzése és mérséklése, valamint a célcsoportba tartozó tanulók tanulmányi eredményeinek javítása céljával. A jóváhagyott összegből a megyei önkormányzat az alárendeltségébe tartozó intézményre eső önköltséget biztosítja.

Egy harmadik döntés az idénre Háromszéken is meghirdetett Gyermekek évéhez kapcsolódik. A megyei önkormányzat 250 ezer lejre emelte a tan­tárgyversenyek és sportvetélkedők megyei szakaszain kiemelkedő eredményt el­érő diákok és felkészítő tanáraik, edzőik támogatási keretét.