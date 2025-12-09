Jövő héten indul a feldolgozás pályáztatása

A Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) vezérigazgatója, Adrian Chesnoiu nyilatkozata szerint december 15-től február 16-áig lehet pályázni a DR 23-as intézkedésre, ismertebb nevén a GBER-sémára. A megyéből az előző években már jó néhányan – főleg pékségek – nyertek el ilyen támogatást.

Az intézkedés hivatalos neve: Befektetések a mezőgazdasági termékek feldolgozásába és forgalmazásába élelmiszerek és feldolgozott termékek előállítása céljából, amelyek nem szerepelnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. mellékletében. Finanszírozásra jogosultak kis-, közép- és nagyvállalkozások.

A finanszírozható beruházások között megemlítjük: fagylalt és sörbet, kenyér, sütemény és friss pékáruk, makaróni, tészta, kuszkusz és más hasonló liszttermékek, kakaó-, csokoládé- és cukortermékek, fűszerek és összetevők, valamint homogenizált élelmiszerek és diétás élelmiszerek, italok (például sör) gyártása. A támogatásra jogosult tevékenységi területeket az AFIR honlapján található pályázati útmutató 16. melléklete részletezi.

Az intézkedés keretében nyújtott finanszírozás nem haladhatja meg a 10 millió eurót a kenyéripari ágazatban történő alapítási beruházások, valamint a 3 millió eurót az egyéb típusú beruházások esetében. A támogatás intenzitása Kovászna megyében a nagy cégeknél 40, a közepes cégeknél 50, a kisvállalkozásoknál pedig 60 százalékos. A támogatásból megvalósítható egy új termelési egység létrehozása vagy egy működő termelési egység tevékenységének diverzifikálása. Az elszámolható költségek megtalálhatók a pályázati eligazító füzetben.

A DR 23-as beavatkozáshoz kapcsolódó, pályázati útmutatóból és mellékletekből álló csomag az AFIR honlapján, a www.afir.ro Finanszírozás (Finantare) menüpontja alatt, a Feldolgozás (Procesare) pontnál tanulmányozható.