KézdivásárhelyKilátástalanságot okoz a kiigazítási lehetőség

2025. december 9., kedd, Közélet

Az adók nem a remélt ütemben érkeznek be a városkasszába, a kormány pénzt vett el Kézdivásárhelytől, de emellett egyéb miatt is fő Bokor Tibor polgármester feje: a vállalkozások a folyamatban lévő munkálatoknál élnek a kormány által felkínált lehetőséggel, és jelentősen felhizlalt számlákat tesznek le kifizetésre. A városvezető nem tudja, hogy mi lesz ebből, de semmi jóra nem számít.

    Az Apor Péter Szaklíceum épülete. Az eredetinél lényegesen többe kerül a felújítás. A szerző felvétele

A céhes város önkormányzata nagyon aktív volt az elmúlt években, sorozatban nyertek meg európai uniós vagy a különböző szaktárcák által kiírt pályázatokat. Az aláírt szerződések ellenére úgy tűnik, hogy ezek egy részéből a közeljövőben semmi sem valósul meg, miközben vannak folyamatban lévő, befejezés előtt álló munkálatok, melyeknél a kivitelezők egy kormányintézkedést kihasználva rendkívül nagy számlákat nyújtanak be kifizetésre kiigazítás címén.

„A kiigazítás képletesen szólva megöl, jelen pillanatban az értéke 53 százalék. Csak az Apor Péter Szaklíceum folyamatban lévő felújítása esetében kétmillió lejre rúg az ilyen címen kért pluszpénz. Példaként: ha kiszámláz valaki az önkormányzatnak egy egymillió lejre elvégzett munkát, akkor a törvény értelmében erre még rászámolhat legtöbb 53 százalékot, vagyis 530 ezer lejt. Az intézkedéssel a kormány érthető módon a cégeket védi, de ugyanakkor megölnek minket. Maga a kiigazítás a megnövekedett építőanyag­árak, munkabér, infláció, áfa és más költségek kiegyensúlyozásáról szól, de ezt a pénzt sem a kormány, sem az Európai Unió nem adja, hanem nekünk kell kifizetnünk” – magyarázta a polgármester. Bokor Tibor hozzátette: oda jutottak, hogy a kiigazítás címén kért pluszpénz több, mint amennyibe a munkálat eredetileg került volna.

Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-09
