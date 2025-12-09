Piaci résből tőkét kovácsolni

Háztáji munkát, kül- és beltéri takarítást, zöldövezetek és kertek gondozását, de akár költöztetést is vállal Sepsiszentgyörgyön és környékén az a négyfős csapat, mely a Diakónia Keresztyén Alapítvány (DKA) Ergon Információs és Tanácsadó Központja felzárkóztató programjainak kedvezményezettjeiből alakult. Augusztus óta egy szociális vállalkozás, az Integra Clean égisze alatt tevékenykednek, szolgáltatásaikat igyekeznek az ügyfelek igényeihez alakítani.

A nemrég alakult szociális vállalkozás előzményeiről a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház munkatársa, Deák Attila számolt be lapunknak, aki projektmenedzserként vett részt az Integra Clean alapításában, illetve működtetését segíti. Felidézte, a vállalkozás ötlete Makkai Péter lelkésztől, a DKA sepsiszentgyörgyi vezetőjétől származik, az újonnan alakult takarítócsapat tagjaival pedig az Írisz Ház egyik korábbi projektje révén kerültek kapcsolatba (akkor többségében cigány származású munkavállalók elhelyezését vállalták – szerk. megj.), mindannyian nagyon aktívnak bizonyultak, bekapcsolódtak a tevékenységekbe. Azt tapasztalták, van rá igény, ezért döntöttek egy takarítócsapat létrehozásáról, a szolgáltatásokat jelenleg két hölgy és két fiatalember végzi.

Megragadtak egy helyi, a StartUp HUB révén adódó pályázati lehetőséget, így nyertek mintegy 67 ezer eurót a szociális vállalkozás elindítására. Ebből 14 hónapon át tudják fedezni a csapattagok fizetését, a működési költségeket, a bevételt pedig arra gyűjtik, hogy a pályázati időszak lejártával további 18 hónapon át is fenn tudják tartani a vállalkozást, biztosíthassák az alkalmazottak bérét. A pályázat lehetőséget adott arra is, hogy felszereljék a csapatot, munkaruhát, szerszámokat, szükséges irodai eszközöket, kezdő takarítócsomagot vásároltak. Tevékenységük különlegessége, hogy nap­elemeket is tudnak tisztítani, ehhez kellő berendezést szereztek be.

Piaci rést fednek le

Beszélgetésünk idején a csapat a felújítás alatt álló Berde Áron Közgazdasági Líceumban dolgozott éppen, a sportpályákat övező fémszerkezeteteket festették. „Elvállalunk minden olyan munkát, amelyhez nem kell feltétlenül szakképesítés. Most már Sepsiszentgyörgyön is érezhető, hogy ilyen téren nehéz munkaerőt találni, mi ezt a piaci rést igyekszünk kihasználni. Takarítunk lakásokban, házakban, de irodákban, kertekben is, költöztetünk, kaszálunk, zöld­övezet-karbantartást végzünk” – sorolta Deák Attila. Szívesen segítenek az időseknek is, amennyiben nem tudják az otthonaik körüli munkákat elvégezni.

Munkára kész az Integra Clean csapata. Fotó: Deák Attila

Kialakult egy bizalmi kör, van, ahová a csapat visszajár dolgozni, főként Sepsiszentgyörgyön tevékenykednek, de néha falun is vállalnak munkát. Olyan vidéki ügyfelük is van, aki évente két-három alkalommal nagytakarításhoz hívja őket. Nagyon jó együttműködés alakult ki a Bogyó autószalonnal – „bizalmat szavaztak a takarítócsapatnak” – jegyezte meg Deák Attila –, hetente takarítják irodáikat, az ablakokat, karbantartják a zöldövezetet, és kitakarították a járművek műszaki vizsgáját végző műhelyüket is. Ha a helyzet úgy kívánja, kosaras emelőt bérelnek, így a kültéri magaslati takarítást is elvállalják. A városnapok idején a csapat a Borudvarban gondoskodott a tisztaságról, a Tega Rt.-vel is együttműködtek, megtakarították a Debren-patak várost átszelő szakaszát, az egykori dohánygyárban pedig egy épület kiürítésében segédkeztek.

Hosszú távra tervező, megbízható csapat

Deák Attila hangsúlyozta, a takarítócsapat személyzete megbízható: Ilkei Alpár több éve önkéntese a vártemplomi református gyülekezetnek, a takarítás mellett sofőrként is ellátja a teendőket, testvére szintén az Integra Clean alkalmazottja. Az őrkői Gábor Béla két éve került kapcsolatba a Diakóniával, kezdetben még szülői beleegyezéssel vállalhatott munkát, ma már édes­anyjával dolgozik a csapatban, aki korábban tan­intézményekben takarított. Mindkét fiatalembernek ez az első munkahelye. Találkozásunkkor elmondták: jó a csapat, jól tudnak együtt dolgozni, és mindig igyekszenek egymást segíteni. Alpár azt is megjegyezte: ha egy idős ember hívja őket, segítséget kér tőlük, az megerősíti abban, „hogy érdemes hosszú távon ezzel foglalkozni” – fogalmazott.

Deák Attila azt reméli, szociális vállalkozásuk jó példával szolgál, és ha megerősödik, útjára engedhetik, képes lesz önállóan működni. Addig is folyamatos mentorálást biztosítanak a csapatnak (szakmai felkészítők, pszichológiai tanácsadás, munkahelyi monitorizálás), ezzel segítve az integrációjukat. Szeretnék ugyanakkor visszaszorítani az előítéleteket: cigány származású, őrkői fiatal munkatársuk büszke arra, hogy a közösségből származik, hogy meg tudja mutatni: dolgozik, hosszú távra tervez, családjáról gondoskodik – összegzett a projektmenedzser.

Az Integra Clean szolgáltatásairól a 0753 601 419-es telefonszámon nyújtanak bővebb tájékoztatást, az érdeklődőknek árajánlatot küldenek, a munkát szerződés alapján vállalják.