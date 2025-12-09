Ciprian Ciucu nyerte a főpolgármester-választást

Ciucu a leadott több mint félmillió voks 36,2 százalékával (211 ezer szavazattal) végzett az élen, míg a második helyen az ellenzéki „szuverenista” pártok támogatását élvező Anca Alexandrescu televíziós műsorvezető végzett 21,9 százalékkal. A legnagyobb kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje, Daniel Băluţă negyedik kerületi polgármester – aki a közvélemény-kutatások szinte mindegyikében folyamatosan az élen állt –, végül a harmadikként futott be 20,5 százalékos eredménnyel. Negyedik helyen végzett 13,9 százalékos eredménnyel a felmérésekben gyakran a győzelemre esélyesek között, az élbolyban szereplő Cătălin Drulă, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) parlamenti képviselője és korábbi elnöke, akinek kampányindító rendezvényén Nicuşor Dan államfő, az USR egykori alapító elnöke is részt vett. Ana Ciceală, a magát progresszív baloldali pártként meghatározó Egészség-Oktatás-Természet-Fenntarthatóság (SENS) nevű párt jelöltje a voksok 5,85 százalékával ötödik lett a rangsorban.

Csalódottak a szociáldemokraták

A szociáldemokraták újabb fontos választást veszítettek el – a bukaresti főpolgármester-választást –, a 2024. júniusi helyhatósági választások után, amelyek során Gabriela Firea maradt alul Nicușor Dannal szemben; a 2024. novemberi elnökválasztást, ahol Marcel Ciolacu a párt történetének leggyengébb eredményét érte el; majd a 2025 májusában megtartott elnökválasztást, ahol a PSD–PNL közös jelöltje, Crin Antonescu sem tudott győzni. Emellett főpolgármester-jelöltjük, Daniel Băluță eredménye is gyengébb lett, mint Gabriela Fireáé 2024-ben: Băluță 20,51%-ot ért el, míg Firea tavaly 22,33%-ot kapott, vont mérleget a Digi24 hírtelevízió az időközi választásokról. A PSD vezetéséből származó források szerint a pártvezetők jelenleg azt is vizsgálják, hogy kilépjenek-e a kormánykoalícióból, mivel „az emberek megmutatták, hogy az ellenzék üzenetére szavaznak”.

Sorin Grindeanu szociáldemokrata házelnök, a PSD elnöke az időközi választások eredményére reagálva azt mondta, nem elégedett a bukaresti eredménnyel, de nem a PSD az egyedüli párt, amelynek önvizsgálatot kell tartania, hiszen a „fővárost eddig az USR vezette”. Leszögezte: a kormánykoalíciónak folytatnia kell a munkát, pártja nem fogja megszavazni az ellenzék bizalmatlansági indítványát. Grindeanu kiemelte: Bukaresten kívül 13 másik önkormányzat élére kellett vasárnap vezetőt választani, és ezek túlnyomó többségében a PSD jelöltje nyert. Köztük van a bukaresti kormány és a PSD éléről májusban lemondott Marcel Ciolacu, akit Buzău megye tanácsának elnökévé választottak vasárnap 52 százalékos eredménnyel.

Gratulációk

Tegnap Nicușor Dan államfő gratulált a helyhatósági választások győzteseinek, és sok sikert kívánt nekik a munkához. „A demokrácia alapszabálya: a polgároknak mindig igazuk van, és a véleményüket a szavazatukkal fejezik ki” – fogalmazott egy Facebook-bejegyzésben. Ciprian Ciucunak külön gratulált a főpolgármesteri tisztséghez hangsúlyozva, hogy Bukarest „bonyolult” város, „történelmi elmaradásai” vannak, és összetett a kapcsolata a többi állami hatósággal. „A bukarestiek megválasztottak egy polgármestert, akinek most meg kell adni a város irányításához szükséges eszközöket” – jelentette ki.

Ilie Bolojan kormányfő is gratulált tegnap Ciprian Ciucunak a bukaresti főpolgármesteri tisztség elnyeréséhez. Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök közölte, hogy a vasárnapi választások győztesével és a kerületi polgármesterekkel együttműködve fogja megoldani a fővárosnak azokat a problémáit, amelyek a kormány hatásköréhez is tartoznak. „Gratulálok Ciprian Ciucunak! Meg vagyok győződve arról, hogy a hatodik kerületi polgármesteri hivatalban bizonyított hozzáértésével, az évek során tanúsított feddhetetlenségével és Bukarest iránti elkötelezettségével meg fogja változtatni a főváros arculatát” – írta Bolojan.

Összesen 108 törvénysértésről érkezett panasz a hatóságokhoz a vasárnapi időközi helyhatósági választásokkal kapcsolatban, de különösebb incidensek nem történtek – számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján a belügyminisztérium szóvivője. Monica Dajbog közlése szerint a leggyakoribb bejelentések olyan személyekre vonatkoztak, akiknek nem volt érvényes ideiglenes lakcímük vagy legkevesebb hat hónapja bejelentett lakóhelyük az adott településen, mégis szavaztak.