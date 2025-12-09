Felolvasták az indítványt

A képviselőház és a szenátus együttes ülését vezető Adrian Cozma bejelentése szerint az összesen 463 törvényhozó közül 236-an voltak az ülésteremben az indítvány szövegének felolvasásakor. A dokumentumról szóló vita és a szavazás jövő hétfőn, december 15-én lesz. A bizalmatlansági indítványt a Béke – Románia az első elnevezésű parlamenti frakció kezdeményezte, és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is támogatja. A dokumentumot pénteken nyújtották be a parlamentbe.