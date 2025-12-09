Román áldozatok Tenerifén

A külügyminisztérium tegnap délután közölte, hogy Tenerifén elhunyt két román állampolgár. A közlemény szerint Románia madridi főkonzulátusa vasárnap tájékoztatta a minisztériumot arról, hogy óriáshullám sodort el Tenerifén több személyt, köztük két román állampolgárt.
A spanyol hatóságok később megerősítették, hogy mindketten életüket vesztették. A tájékoztatásban azt is hangsúlyozták, hogy a főkonzulátus képviselői kapcsolatban állnak az áldozatok hozzátartozóival is, és készen állnak konzuli segítséget nyújtani nekik. A tragédia Tenerife nyugati partjainál történt, ahol három ember meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor az óriáshullám maga alá temette őket.
