Román áldozatok Tenerifén

2025. december 9., kedd, Belföld

A külügyminisztérium tegnap délután közölte, hogy Tenerifén elhunyt két román állampolgár. A közlemény szerint Románia madridi főkonzulátusa vasárnap tájékoztatta a minisztériumot arról, hogy óriáshullám sodort el Tenerifén több személyt, köztük két román állampolgárt.

    Fotó: Pexels.com

A spanyol hatóságok később megerősítették, hogy mindketten életüket vesztették. A tájékoztatásban azt is hangsúlyozták, hogy a főkonzulátus képviselői kapcsolatban állnak az áldozatok hozzátartozóival is, és készen állnak konzuli segítséget nyújtani nekik. A tragédia Tenerife nyugati partjainál történt, ahol három ember meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor az óriáshullám maga alá temette őket.

