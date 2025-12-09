Tanácselnök lesz Ciolacu

Ciolacu helyét a szociáldemokraták képviselőjelölt-listáján soron következő személy, Oana Matache, Buzău volt alpolgármestere veheti át az alsóházban – mondta még Lungu. Marcel Ciolacu volt kormányfő a szavazatok 51,97 százalékával nyerte el a tanácselnöki tisztséget Buzău megyében.

Marcel Ciolacu exkormányfőnek két hét áll rendelkezésére, hogy lemondjon parlamenti képviselői tisztségéből, miután megnyerte a vasárnapi időközi tanács­elnök-választást Buzău megyében – jelentette be Romeo Lungu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) Buzău megyei szervezetének elnöke.

