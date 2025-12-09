Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Tanácselnök lesz Ciolacu

2025. december 9., kedd, Belföld

Marcel Ciolacu exkormányfőnek két hét áll rendelkezésére, hogy lemondjon parlamenti képviselői tisztségéből, miután megnyerte a vasárnapi időközi tanács­elnök-választást Buzău megyében – jelentette be Romeo Lungu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) Buzău megyei szervezetének elnöke.

  • Fotó: Facebook / Marcel Ciolacu
    Fotó: Facebook / Marcel Ciolacu

Ciolacu helyét a szociáldemokraták képviselőjelölt-listáján soron következő személy, Oana Matache, Buzău volt alpolgármestere veheti át az alsóházban – mondta még Lungu. Marcel Ciolacu volt kormányfő a szavazatok 51,97 százalékával nyerte el a tanácselnöki tisztséget Buzău megyében.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-09 08:00 Cikk megjelenítése: 167 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 108
szavazógép
2025-12-09: Belföld - :

Román áldozatok Tenerifén

A külügyminisztérium tegnap délután közölte, hogy Tenerifén elhunyt két román állampolgár. A közlemény szerint Románia madridi főkonzulátusa vasárnap tájékoztatta a minisztériumot arról, hogy óriáshullám sodort el Tenerifén több személyt, köztük két román állampolgárt.
2025-12-09: Világfigyelő - :

Krasznahorkai László lázadásról, emberi méltóságról beszélt Stockholmban

A lázadásról, az emberi méltóságról, az angyalokról és a reményről beszélt Krasznahorkai László vasárnap Stockholmban. Az irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett magyar író, aki szerdán veszi át elismerését, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia ünnepi ülésén magyarul mondott beszédet.
rel="noreferrer"