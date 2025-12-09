Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Mikó Imre EgyesületSegítenek a választási regisztrációban

2025. december 9., kedd, Közélet

Az Eurotrans Alapítvánnyal született megállapodás értelmében a sepsiszentgyörgyi Mikó Imre Egyesület is segítséget nyújt a külhoni magyar állampolgároknak a jövő év tavaszán esedékes magyarországi országgyűlési választásokon való részvételhez, azaz a regisztrációban, majd a levélszavazatok eljuttatásában – jelentették be az egyesület vezetői, Kádár Imola elnök, valamint Kolcza István ügyvezető alelnök. Az érdeklődőket az egykori Demokrácia Központban, a Bánki Donát utca 36. szám alatt várják hétköznapokon 9–17 óra között.

  • Csíki Anita Boglárka, Kádár Imola, Kolcza István és Székely Nikolett. A szerző felvétele
Kádár Imola szerint, mivel azt szeretnék, hogy minden magyar állampolgársággal, de anyaországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár élhessen a jogával, az Euro­trans Alapítvány megbízásából a Mikó Imre Egyesület is szakszerű segítséget nyújt a regisztrációs folyamatban. Az egyesület elnöke rámutatott: számukra kiemelten fontos, hogy a folyamatot tegyék átláthatóvá, pontossá és gördülékennyé mindenki számára, aki hozzájuk fordul, így minél többen vehessenek részt az anyaországi választásokon. Kádár Imola szerint azért segítenek, hogy egy adminisztratív, a regisztráció során becsúszott hiba, tévedés miatt ne essen el senki a lehetőségtől, hogy élhet a szavazati jogával. Az elnök arra biztat mindenkit, hogy forduljon bizalommal az egyesülethez. Munkatársaik, Csíki Anita Boglárka és Székely Nikolett e hét elejétől hétköznapokként 9 és 17 óra között várják az érdeklődőket, akik regisztrálni szeretnének, de nehézségekbe ütköznek az eljárást illetően, továbbá azokat, akik nem biztosak abban, hogy szerepelnek a választói jegyzékben. 

Kolcza István emlékeztetett, hogy az anyaországi lakcímmel nem rendelkező külhoni magyar állampolgárok (így az Erdélyben, Romániában élők is) levélszavazatban fejezhetik ki opciójukat a tavaszi országgyűlési választásokon. Ennek első számú, elengedhetetlen lépése a regisztráció, azaz hogy a szavazni szándékozók bekerüljenek a választói jegyzékbe. Aki nem szerepel a jegyzékben, nem kap szavazói levélcsomagot és nem élhet a jogával. Kolcza István felhívta a figyelmet: a regisztráció tíz évig érvényes, ezért akik korábban már megtették, vagy nem biztosak abban hogy igen, mindenképp ellenőrizzék, és amennyiben nem szerepelnek a jegyzékben, tegyék meg a szükséges lépéseket. 

Az alelnök szerint a legbiztosabb és leggyorsabb lehetőség az online regisztráció, ezt az Eurotrans Alapítvány által működtetett regisztracio.ro honlapon lehet megtenni. Fontos, hogy az adatok kitöltésénél kiemelten figyeljenek oda. A regisztrációnak további lehetőségei is vannak, postai úton vagy Magyarország külképviseletein keresztül is megoldható. A Mikó Imre Egyesület mind az online, mind a levélben, postai úton történő regisztrációban segítséget nyújt a hozzájuk fordulóknak. A levélszavazásra jogosultakon kívül a magyarországi lakhellyel rendelkezőknek tájékoztatással szolgálnak, amennyiben a külképviseleteknél szeretnék leadni a voksukat. Kolcza István azt is elmondta, hogy a későbbiekben a levélszavazatok eljuttatásában is segítenek, a részletekről a megfelelő időben tájékoztatnak.

Az alelnök is hangsúlyozta a választásokon való részvétel fontosságát. Kolcza István, aki egyben az Erdélyi Magyar Szövetség megyei elnöke, azt is jelezte, hogy az érdekeltek az alakulat önkormányzati képviselőihez is fordulhatnak, ha segítségre lenne szükségük a regisztrációban.

Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-09 08:00
