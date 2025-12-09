Az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország bukaresti nagykövetségén is iktatja azt a levelet Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, amelyben az erdélyi magyarság helyzetéről, a közösséget érintő jogsérelmekről tájékoztatja a nagyhatalmakat. A Magyar Polgári Erő (MPE) ügyvivő elnöke azt reméli, megkeresése nyomán egy küldöttség Székelyföldre látogat, hogy megismerje a valós helyzetet.

Kulcsár-Terza József sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján elmondta, a Székelyföld autonómiája napja kapcsán tartott őrtűzgyújtást követően a parlamentben is felszólalt, politikai nyilatkozata azonban olyan vehemens reakciót váltott ki egyes román politikusokból, amilyet kilenc éves képviselői mandátuma alatt még nem tapasztalt. „Indultak, hogy verjenek meg” – mondta. A történtekről készült videófelvételt ő maga is megosztotta, a bejegyzés alatt pedig sokan támadták, nem csupán őt, de családját, édesanyját, a székely és magyar közösséget egyaránt. Az ügyet természetesen a román média is felkapta, szavait kiforgatták, ennek ellenére úgy érzi, minden alkalmat meg kell ragadni és beszélni kell a területi autonómiáról. „A harcot nem adom fel” – tette hozzá Kulcsár-Terza József, és köszönetet mondott a Székely Nemzeti Tanács elnökének, Izsák Balázsnak az alkotmánymagyarázó nyilatkozatáért, melyet október 11-én a szenátus és a képviselőház elnökénél is iktatott. Mint kifejtette, a hasonló jellegű beadványokra nem válaszolnak az illetékesek, két hónapja kért kihallgatást az államfőtől, azonban ő sem méltatta válaszra.

Az MPE ügyvivő elnöke ugyanakkor üdvözölte az Erdélyi Magyar Szövetség döntését, miszerint ismét a parlament elé terjesztik Székelyföld autonómiastatútumát. Mint mondta, támogatja a kezdeményezést, „a nemzeti ügyek kapcsán össze kell fogni”.

A politikus a nemzeti ünnep, december elseje kapcsán kifejtette: mindaddig, amíg a gyulafehérvári kiáltvány harmadik cikkelyét nem tartják tiszteletben, az erdélyi magyarságnak másodrangú polgárként nincs mit ünnepelnie. Ennek szellemében fordul magánlevélben a világ két nagyhatalmához, a dokumentumot az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország bukaresti nagykövetségén iktatja.

A levélben arra kéri az illetékeseket, hogy a diplomáciai tárgyalások során beszéljenek a romániai magyarság helyzetéről, mert bár „papíron úgy tűnik, hogy rendben van itt minden, ez nem így van” – fogalmazott. Egyebek közt arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar közösség nem rendelkezik autonómiával, anyanyelvét, szimbólumait nem tudja szabadon használni. „Csupán azt szeretnénk, hogy érvényesítsük jogainkat, ahogyan az egy demokratikus államban minden polgár számára biztosított” – tette hozzá. Rámutatott, arra kéri a nagyköveteket, levelét juttassák el a két nagyhatalom vezetőjének, Donald Trumpnak és Vladimir Putyinnak. „Azt gondolom, hogy a világ kell tudja, mi van itt, nem szabad félni, nem szabad megtorpanni, ki kell állni az igazságért” – szögezte le a képviselő.