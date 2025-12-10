Könyvbemutató A BARTOS LÓRÁNT – IOCHOM ISTVÁN szerzőpáros A Szent Mihály-hegyi templom című könyvét ma 18 órától Kézdiszentléleken a közösségi házban, 11-én, csütörtökön 17 órától Kézdivásárhelyen a Maasluis Nyugdíjasklubban mutatja be Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus.

HÁRMAS KÖNYVBEMUTATÓ. Győrffy Ákos költő Watteau felhői, Jász Attila költő Fák a teraszon, valamint Murányi Sándor Olivér író A szél hangjai című könyvének bemutatójára kerül sor ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban. A rendezvény házigazdája Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

VERESS CSONGOR BALÁZS A migráció mint fegyver című könyvének bemutatóját december 11-én, csütörtökön 18 órától tartják Sepsi­szentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. Házigazda: Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. A szerző előadás keretében mutatja be legújabb kötetét, amely a migráció jelenségét a modern hibrid hadviselés összefüggésében vizsgálja. Az esemény nyitott és ingyenes minden érdeklődő számára.

JÓZSA ATTILA Tisztítótűz című új regényének bemutatójára december 12-én, pénteken 17 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A budapesti Romanika Kiadónál megjelent regényt méltatja és a szerzővel beszélget Rabocskai László ny. tanár. Gitáron közreműködik Farkas Tamás Zoltán, aki megzenésített József Attila-verseket ad elő.

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. Bencze Mihály Hamu és gyémánt, valamint Béres Vivien Beatrix Árnyképek című könyvét mutatják be a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség tanácstermében december 13-án, szombaton 17 órától. Gitáron közreműködik Farkas Tamás Zoltán.

Zene

ADVENTI KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban december 11-én, csütörtökön az esti szentmise után, 18.46-tól a csíkszeredai Truba-moll együttes megzenésített magyar verseket ad elő.

KARÁCSONYI KONCERTEK. December 14-én, vasárnap 19 órától különleges ünnepi koncertre várja az érdeklődőket a Classical Singers Énekegyüttes a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban. Belépő 50 lejért a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen váltható. * December 19-én, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumát hallhatja a nagyérdemű. A Brassói Filharmónia zenekara, a Fekete-templom Bach Énekkara, a sepsiszentgyörgyi Laudate (karnagy: Lőfi Gellért) és Vox Humana kamarakórus (karnagy: Szilágyi Zsolt Herbert), valamint Gebe-Fügi Renáta (szoprán), Adriana Feșteu (mezzoszoprán), Nicolae Simonov (tenor) és Kincses Márk (basszus) szólisták közreműködésével megvalósuló produkciót Steffen Schlandt karmester vezényli. Belépőket (40/20 lej) a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen lehet vásárolni. * December 20-án, szombaton 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban Dénes Dorottya (cselló), Tóth-Györgybíró Apor (cselló), Diana Ichim (zongora) ad karácsonyváró koncertet a Campanella gyermekkórus közreműködésével. Jegyek a városi jegyirodában kaphatók.

ADVENTI KERESZTYÉN ZENEFESZTIVÁL. Sepsiszentgyörgyön december 14-én, vasárnap 17 órától a Várom az Urat Adventi Keresztyén Zenefesztivál helyszíne a Gyöngyvirág utcai református templom. Fellépő zenekarok: Messzehangzó, KézdIKE Band, Varify.

OPERETT. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csárdáskirálynő és a többiek című operettgálát december 19-én két alkalommal, 17 és 19 órától is játsszák a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a budapesti operettszínház művészei, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi. A 17 órai bemutatóra még lehet belépőt vásárolni az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától

17.30-ig.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Háromszék Táncszínház az év utolsó hónapjában ismét műsorra tűzi a Tükör című néptáncszínházi elő­adást ifj. Zsuráfszky Zoltán rendezésében. A produkció Sepsiszentgyörgyön ma 19 órától és 27-én, szombaton 19 órától lesz látható a Háromszék Táncstúdióban. Jegyeket a központi jegyirodában lehet vásárolni hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefonszám: 0267 312 104.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsi­szentgyörgyi filmszín­ház

mai műsora: 16.30-tól Zoo­tropolis 2. (magyarul beszélő), 20 órától Sirat (román feliratos). Honlap: artacinema.ro.

NOSZTALGIAMOZI. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szépkorúaknak szóló Nosztalgiamozi sorozatban a Zárójelentés című magyar filmdrámát a Művész mozi december 11-én, csütörtökön 13 órától újabb alkalommal vetíti. Regisztrálni a 0737 151 102-es telefonszámon lehet.

A nők elleni erőszak megelőzéséért

A nők elleni erőszak megelőzése témában tartanak ma 17 és 20 óra között szakmai konferenciát a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum dísztermében. A Nyisd ki a szemed, a füled és a szíved! című érzékenyítő, közösségépítő eseményen diákok alkotásait is megtekinthetik az érdeklődők.

Hitvilág

Szülők iskolája. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián pénteken 19 órától a Szülők iskolája keretében előadást tart Demeter Zsuzsa óvónő és édesanya.

Szőnyi Ferenc ultratriatlon-világbajnok Sepsiszentgyörgyön

A Művész moziban ma 17 és 19 órától levetítik a TransCanada Ultra című dokumentumfilmet, amely Szőnyi Ferenc elképesztő, 12 500 kilométeres kanadai küldetését mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel pedig világrekordot döntött. A vetítés után Szőnyi Ferenc mesél a kulisszatitkokról, a nehézségekről, a belső küzdelmekről. Ő nemcsak elképesztő sportoló, hanem közvetlen, életvidám, anekdotázó ember, aki pillanatok alatt megteremti a jó hangulatot. Közös fotókra és életrajzi könyvének (Szőnyi Ferenc, The Racemachine) dedikációval egybekötött megvásárlására is lehetőség lesz. Jegyek a városi kulturális szervezőirodában válthatók 40 lejért.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 7 órától szentmise Szinérváraljáról, 7.50-től A hét plébániája, 8 órától Ébredjen a Mária Rádióval!, 8.30-tól Adventi ráhangoló, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től Örvendetes rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től Zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Megjelent

Megjelent a Korunk decemberi száma. Témája: Erdélyi kishistóriák – Márki Sándor 100. Nemesi rangemelések és címerváltozatok; kolozsvári történelmi házak és a bennünk élők „titkai”; a Házsongárdi temető „üzenetei”; erdélyi botanikus kertek; Jókai Mór parajdi látogatása; a mikházi ferences kolostor malom- és dézsmapere; „székelykedés” 1940–1944 között – ezeket a témákat járja körül a decemberi Korunk első súlypontja. A lapszám második része a száz éve született Márki Sándor történész emlékére rendezett budapesti tudományos konferencián elhangzott előadások szerkesztett változataiból közöl válogatást. A friss lapszám kapható a H-Press lapárudáiban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (0267 351 057) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) tart nyitva.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

A SZÍVBETEGEK SEPSISZENTGYÖRGYI EGYESÜLETE évi beszámolót tart december 12-én, pénteken 16 órától a Kónya Ádám Művelődési Házban.

NAGYKORUSÍTÓ ÜNNEPSÉGEK. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban 11-én, csütörtökön 17 órától az Apor Péter Szakképző Líceum, 12-én, pénteken 17 órától pedig a Gábor Áron Szakképző Líceum nagykorúsító ünnepségére kerül sor.