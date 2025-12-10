Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. december 10., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, feleség, lánygyermek, testvér, rokon, jó szomszéd és barát, a sepsiszentgyörgyi születésű
INCZE ÉVA
(szül. KRAUSZ)
életének 55. évében 
türelemmel viselt betegség után 2025. december 8-án örökre eltávozott.
Temetése december 11-én, csütörtökön 15 órakor lesz 
katolikus szertartás szerint a vártemplomi ravatalozóházból.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4335945

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsimagyarósi 
születésű sepsiszentgyörgyi
BEDŐ MATILD
(szül. KERESZTES)
életének 72. évében 
türelemmel viselt betegség után 2025. december 7-én hirtelen elhunyt.
Utolsó útjára december 
10-én 13 órakor kísérjük 
a sepsiszentkirályi 
református temető 
ravatalozóházából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335940

„Nem vagy többé ott, ahol voltál, de mindenütt ott vagy, ahol emlékezünk rád.”
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a 
szeretett férj, édesapa, nagytata, após, rokon, szomszéd, jó barát, a zaláni születésű
MÁLNÁSI ISTVÁN
agrármérnök
életének 78. évében 
csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. december 11-én 14 órai kezdettel kísérjük utolsó útjára a zaláni ravatalozóháztól a helyi temetőbe.
Virrasztás december 10-én 
17 órától.
Részvétfogadás december 10-én 16 órától és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Tisztelettel kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család

4335941

 

Részvét

D. dr. ERDÉLYI GÉZA, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke halála okozta fájdalomban osztozva, részvétünket, kifejezve vigasztalódást kívánunk az érintett Pásztori családnak.
A volt Sepsiszentgyörgyi 
Református Egyházmegye Lelkészi Karának közössége
„Az igaz ember hitből él.”
4335943

 

Megemlékezés

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a székelyszáldobosi id. KOVÁCS JÓZSEFRE 
halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, 
emléke örökre áldott.
Két lánya és unokája
1120647

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi id. BENDE KÁROLYRA halálának hetedik évében. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Fia, menye és unokája
4335939

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-10 00:00 Cikk megjelenítése: 476 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 130
szavazógép
2025-12-10: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
A BARTOS LÓRÁNT – IOCHOM ISTVÁN szerzőpáros A Szent Mihály-hegyi templom című könyvét ma 18 órától Kézdiszentléleken a közösségi házban, 11-én, csütörtökön 17 órától Kézdivásárhelyen a Maasluis Nyugdíjasklubban mutatja be Ambrus Ágnes ny. egyetemi adjunktus. 
2025-12-03: Életmód - :

Hogyan lehelhetünk új életet a kapcsolatunkba? /X/

A romantikus kapcsolatok hajlamosak idővel kifulladni, de ez nem ok arra, hogy elengedjük őket. Az ismerkedés kezdetén minden izgalmas, azután viszont gyakran a megszokott napi rutin veszi át a helyét.
rel="noreferrer"