Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, feleség, lánygyermek, testvér, rokon, jó szomszéd és barát, a sepsiszentgyörgyi születésű

INCZE ÉVA

(szül. KRAUSZ)

életének 55. évében

türelemmel viselt betegség után 2025. december 8-án örökre eltávozott.

Temetése december 11-én, csütörtökön 15 órakor lesz

katolikus szertartás szerint a vártemplomi ravatalozóházból.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

4335945

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsimagyarósi

születésű sepsiszentgyörgyi

BEDŐ MATILD

(szül. KERESZTES)

életének 72. évében

türelemmel viselt betegség után 2025. december 7-én hirtelen elhunyt.

Utolsó útjára december

10-én 13 órakor kísérjük

a sepsiszentkirályi

református temető

ravatalozóházából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335940

„Nem vagy többé ott, ahol voltál, de mindenütt ott vagy, ahol emlékezünk rád.”

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett férj, édesapa, nagytata, após, rokon, szomszéd, jó barát, a zaláni születésű

MÁLNÁSI ISTVÁN

agrármérnök

életének 78. évében

csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2025. december 11-én 14 órai kezdettel kísérjük utolsó útjára a zaláni ravatalozóháztól a helyi temetőbe.

Virrasztás december 10-én

17 órától.

Részvétfogadás december 10-én 16 órától és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Tisztelettel kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

A gyászoló család

4335941

Részvét

D. dr. ERDÉLYI GÉZA, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke halála okozta fájdalomban osztozva, részvétünket, kifejezve vigasztalódást kívánunk az érintett Pásztori családnak.

A volt Sepsiszentgyörgyi

Református Egyházmegye Lelkészi Karának közössége

„Az igaz ember hitből él.”

4335943

Megemlékezés

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a székelyszáldobosi id. KOVÁCS JÓZSEFRE

halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke örökre áldott.

Két lánya és unokája

1120647

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi id. BENDE KÁROLYRA halálának hetedik évében. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Fia, menye és unokája

4335939