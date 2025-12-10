Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, feleség, lánygyermek, testvér, rokon, jó szomszéd és barát, a sepsiszentgyörgyi születésű
INCZE ÉVA
(szül. KRAUSZ)
életének 55. évében
türelemmel viselt betegség után 2025. december 8-án örökre eltávozott.
Temetése december 11-én, csütörtökön 15 órakor lesz
katolikus szertartás szerint a vártemplomi ravatalozóházból.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4335945
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsimagyarósi
születésű sepsiszentgyörgyi
BEDŐ MATILD
(szül. KERESZTES)
életének 72. évében
türelemmel viselt betegség után 2025. december 7-én hirtelen elhunyt.
Utolsó útjára december
10-én 13 órakor kísérjük
a sepsiszentkirályi
református temető
ravatalozóházából.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335940
„Nem vagy többé ott, ahol voltál, de mindenütt ott vagy, ahol emlékezünk rád.”
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata, após, rokon, szomszéd, jó barát, a zaláni születésű
MÁLNÁSI ISTVÁN
agrármérnök
életének 78. évében
csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait 2025. december 11-én 14 órai kezdettel kísérjük utolsó útjára a zaláni ravatalozóháztól a helyi temetőbe.
Virrasztás december 10-én
17 órától.
Részvétfogadás december 10-én 16 órától és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Tisztelettel kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
A gyászoló család
4335941
Részvét
D. dr. ERDÉLYI GÉZA, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke halála okozta fájdalomban osztozva, részvétünket, kifejezve vigasztalódást kívánunk az érintett Pásztori családnak.
A volt Sepsiszentgyörgyi
Református Egyházmegye Lelkészi Karának közössége
„Az igaz ember hitből él.”
4335943
Megemlékezés
Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a székelyszáldobosi id. KOVÁCS JÓZSEFRE
halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke örökre áldott.
Két lánya és unokája
1120647
Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi id. BENDE KÁROLYRA halálának hetedik évében. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Fia, menye és unokája
4335939
