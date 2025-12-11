Elhalálozás
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
GOGA DAN,
a volt dohánygyár
egykori alkalmazottja
életének 80. évében hosszas betegség után örökre
megpihent.
Temetése 2025. december
12-én 13 órakor lesz az
ortodox temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
Megemlékezés
Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel emlékezünk a kökösi születésű sepsiszentgyörgyi
SÁROSI PIROSKÁRA halálának első évfordulóján.
Pihenése legyen békés, emléke áldott.
Szerettei
„A halál sem végső pont,
hanem a feltámadás felé
vezető út.” (L. Zs.)
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gelencei születésű kézdivásárhelyi
TAMÁS SÁNDORRA
halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló családja
Csillag lett, mert szívből
szeretett, / S én úgy szerettem, ahogy csak lehetett. / Elment tőlem, mint a lenyugvó nap, / De szívemben él
és örökre ott marad.
Fájó szívvel emlékezek drága jó testvéremre,
SOVÁRD ATTILA ZSOLTNÉ HAJDÁR EDITRE
halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Testvére, Erzsike
Sírodhoz vezet utunk, feledni téged sohasem tudunk.
Míg a földön élünk, a
fájdalom megmarad, örökké érezni fogjuk hiányodat.
Fájó szívvel, lelkünk
fájdalmával emlékezünk
ifj. KATÓ ISTVÁNRA halálának hetedik évfordulóján. Nyugodj békében. Emlékét őrzi
édesapja, testvére
és két unokaöccse
