Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

GOGA DAN,

a volt dohánygyár

egykori alkalmazottja

életének 80. évében hosszas betegség után örökre

megpihent.

Temetése 2025. december

12-én 13 órakor lesz az

ortodox temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335952

Megemlékezés

Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel emlékezünk a kökösi születésű ­sepsiszentgyörgyi

SÁROSI PIROSKÁRA ­halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen békés, ­emléke áldott.

Szerettei

1120652

„A halál sem végső pont,

hanem a feltámadás felé

vezető út.” (L. Zs.)

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gelencei ­születésű ­kézdivásárhelyi ­

TAMÁS SÁNDORRA

halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló családja

108480

Csillag lett, mert szívből

szeretett, / S én úgy szerettem, ahogy csak lehetett. / Elment tőlem, mint a lenyugvó nap, / De szívemben él

és örökre ott marad.

Fájó szívvel emlékezek drága jó testvéremre,

SOVÁRD ATTILA ZSOLTNÉ HAJDÁR EDITRE

halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjon békében.

Testvére, Erzsike

4335914

Sírodhoz vezet utunk, feledni téged sohasem tudunk.

Míg a földön élünk, a

fájdalom megmarad, örökké érezni fogjuk hiányodat.

Fájó szívvel, lelkünk

fájdalmával emlékezünk

ifj. KATÓ ISTVÁNRA ­halálának hetedik évfordulóján. Nyugodj békében. ­Emlékét őrzi

édesapja, testvére

és két unokaöccse

4335949