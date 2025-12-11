Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. december 11., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
GOGA DAN,
a volt dohánygyár
egykori alkalmazottja
életének 80. évében hosszas betegség után örökre 
megpihent.
Temetése 2025. december 
12-én 13 órakor lesz az 
ortodox temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335952

 

Megemlékezés

Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva, szomorú szívvel emlékezünk a kökösi születésű ­sepsiszentgyörgyi
SÁROSI PIROSKÁRA ­halálának első évfordulóján.
 Pihenése legyen békés, ­emléke áldott.
Szerettei
1120652

„A halál sem végső pont, 
hanem a feltámadás felé 
vezető út.” (L. Zs.)
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a gelencei ­születésű ­kézdivásárhelyi ­
TAMÁS SÁNDORRA 
halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló családja
108480

Csillag lett, mert szívből 
szeretett, / S én úgy szerettem, ahogy csak lehetett. / Elment tőlem, mint a lenyugvó nap, / De szívemben él 
és örökre ott marad. 
Fájó szívvel emlékezek drága jó testvéremre, 
SOVÁRD ATTILA ZSOLTNÉ HAJDÁR EDITRE 
halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Testvére, Erzsike
4335914

Sírodhoz vezet utunk, feledni téged sohasem tudunk. 
Míg a földön élünk, a 
fájdalom megmarad, örökké érezni fogjuk hiányodat. 
Fájó szívvel, lelkünk 
fájdalmával emlékezünk
ifj. KATÓ ISTVÁNRA ­halálának hetedik évfordulóján. Nyugodj békében. ­Emlékét őrzi
édesapja, testvére 
és két unokaöccse
4335949

