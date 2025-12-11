VERESS CSONGOR BALÁZS A migráció mint fegyver című könyvének bemutatóját ma 18 órától tartják Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. Házigazda: Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője. A szerző előadás keretében mutatja be legújabb kötetét, amely a migráció jelenségét a modern hibrid hadviselés összefüggésében vizsgálja. Az esemény nyitott és ingyenes minden érdeklődő számára.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat ma és 12-én, pénteken 19 órától Eugène Ionesco Rinocéroszok című darabját, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház és a Tamási Áron Színház közös produkcióját játssza Bocsárdi László rendezésében (stúdió-elődás a nagyteremben, 2 óra 30 perc egy szünettel).

VENDÉGJÁTÉK. December 13-án, szombaton 20 órától a Háromszék Táncstúdióban Metanoia címmel a kolozsvári Hysteria Collective vendégjátéka látható. Koncepció, koreográfia és előadó: Varga Hunor.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104, 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Kiállítás

III. ERDÉLYI KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI SEREGSZEMLE. A sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban december 12-én, pénteken 18 órától Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője és Hosszú Zoltán szobrászművész, a tárlat társkurátora megnyitja a Ctr+Alt+Del című III. Erdélyi Kortárs Képzőművészeti Seregszemlét. Kiállító művészek: Bába István, Bálint Norbert László, Berze Imre, Ciprian Ciuclea, Ștefan Radu Crețu, Ferencz S. Apor, Gagyi Botond, Adela Giurgiu, Uliana Gujuman, Horváth Levente, Izsák Előd, Köteles Róbert Pál, Léstyán Csaba, Miholcsa Dávid, Miklós Hajnal, Ada Mun­tean, Orbán Előd, Polgár Botond, Diana Popuț, Sipos-Gaudi Tünde, Szász-Bányász Anna, Szécsi János, Tamás Attila, Tivadar Andrea, Edith Torony, Vetró-Bodoni Barnabás (Baji), Dan Vezentan, Mihai Zgondoiu, Zoltán Béla.

A XII. TRANSNATURA nemzetközi természetfotó-pályázat sepsiszentgyörgyi kiállításának ünnepélyes megnyitója december 12-én, pénteken 18 órakor kezdődik a Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény épületében. Az idei pályázatra 216 fotós 841 alkotása érkezett 47 országból, melyek közül szakmai zsűri válogatta ki a 30 legjobb fényképet. A kiállításon ezek az alkotások lesznek megtekinthetők a pályázat két hivatalos kategóriájában: Vadállatok, valamint Természet és tájak.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.30-tól Karácsonyi egércsata (magyarul beszélő) és románul beszélő, 18 órától Bölöni – Az erdélyi legenda (magyar életrajzi dokumentum-portréfilm), 20.15-től Szenvedélyes nők (magyar vígjáték) és Ramon és a karácsony (magyarul beszélő). Honlap: artacinema.ro.

NOSZTALGIAMOZI. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szépkorúaknak szóló Nosztalgiamozi sorozatban a Zárójelentés című magyar filmdrámát a Művész mozi ma 13 órától újabb alkalommal vetíti. Regisztrálni a 0737 151 102-es telefonszámon lehet.

Beszélgetés a humanitárius programokról

December 12-én, pénteken 17 órától a kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központ egy kiemelkedően fontos és egyedi témát feldolgozó szakmai beszélgetésnek ad otthont. A rendezvény különlegessége, hogy a meghívott Azbej Tristan államtitkár, a magyarországi humanitárius és üldözött keresztényeket segítő programok vezetője lesz. Az államtitkár nemzetközi tereptapasztalata egyedülálló, és a térségbe történő látogatása lehetőséget teremt arra, hogy a helyi közösségek, szakemberek és fiatalok első kézből kapjanak rálátást a világ legnehezebb humanitárius helyzeteire és azokra a megoldási modellekre, amelyek Magyarországot a nemzetközi segítségnyújtás egyik meghatározó szereplőjévé tették. Szó lesz a helyben történő segítségnyújtás valós és mérhető előnyeiről; a hosszú távon is fenntartható fejlesztési modellek működéséről, a partnerségek erejéről válság idején, és arról, hogyan válik az azonnali segítség tartós, közösségépítő megoldássá. A beszélgetés moderátora Bodor Loránd, az MCC Fiatal Tehetség Program oktatója. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: feliratkozas.mcc.ro/kezdivasarhely-humanitarius.

Karácsonyi kézművesvásár Sepsiszentgyörgyön

A Museum Bazaar karácsonyi kézművesvásárt a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében december 13–14-én 10 és 18 óra között tartják. A szombati kulturális program: 15 órától a Székely Mikó Kollégium gyermekkórusának ünnepre hangoló műsora, karvezető Dombora Anna; 16 órától Luca-napi meglepetésműsor. A vasárnapi kulturális program: 16 órától karácsonyi pásztorjátékot adnak elő a Református Kollégium IV. osztályos tanulói, betanította Benkő Éva és Palkó-Nagy Gabriella. A gyermekeket kézműves-foglalkozás várja szombaton és vasárnap is 11–14 óráig: a nagyobbaknak karácsonyi díszek készítése, a kisebbeknek karácsonyi kifestő. Szombaton, Luca napján 11 és 13 óra között Luca-búzát is ültetnek. A belépés ingyenes.

Élő Parázs konferencia Felsőcsernátonban

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány Élő Parázs címmel rendez háromnapos konferenciát Felsőcsernátonban a Malomkert turisztikai központban december 12–14. között, szerves folytatásaként a novemberi Kóré Géza-emléknapnak, a cigány tánccsoportok találkozójának. A mostani találkozó vezérfonala: hogyan kell foglalkozni cigány közösségekkel? A rendezvény a klasszikus konferenciák tematikáját követi, a hétvégét szakmai előadások, kerekasztal-beszélgetések, viták színesítik, és esténként táncos, zenész adatközlők is bemutatkoznak.

Zene

ADVENTI KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban ma az esti szentmise után. 18.46-tól a csíkszeredai Truba-moll együttes megzenésített magyar verseket ad elő.

KARÁCSONYI KONCERTEK. December 14-én, vasárnap 19 órától különleges ünnepi koncertre várja az érdeklődőket a Classical Singers Énekegyüttes a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban. Belépő 50 lejért a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen váltható.

Röviden

SZORGOS KEZEK. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

NAGYKORUSÍTÓ ÜNNEPSÉGEK. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban ma 17 órától az Apor Péter Szakképző Líceum, 12-én, pénteken 17 órától pedig a Gábor Áron Szakképző Líceum nagykorúsító ünnepségére kerül sor.

A SZÍVBETEGEK SEPSISZENTGYÖRGYI EGYESÜLETE évi beszámolót tart december 12-én, pénteken 16 órától a Kónya Ádám Művelődési Házban.

HIBAIGAZÍTÁS. Tegnapi lapszámunkban a Különleges kávézóval gazdagodott Barót című tudósítás szerzője Böjte Ferenc, és nem Böjte Csaba.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (0267 351 057) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) tart nyitva.

Újabb nyílt nap a Gondos óra program iránt érdeklődőknek

Ma 9 és 16.30 óra között újra nyílt napot szervez a Diakónia Keresztyén Alapítvány és a Szociális Támogatási Igazgatóság azok számára, akik érdeklődnek a Gondos óra program és az eszköz viselése felől. A sepsiszentgyörgyi szociális igazgatóság székhelyére várják a jelentkezőket, akik a helyszínen egyszerűsített eljárással kaphatják kézhez a jelzőeszközt, ugyanakkor azok is átvehetik a készüléket, akik már benyújtották rá az igényüket. Ajánlják, hogy vigyék magukkal a saját vagy hozzátartozójuk személyi igazolványát, egy friss nyugdíjszelvényt és – amennyiben az igénylő nem egyedül él – egy háziorvosi ajánlást. Bővebb információk a sepsiszentgyorgyinfo.ro honlapon.