Karácsony hava mindig tartogat némi ajándékot a gombásznak, mind a várost, mind a természetet járónak. A tél három nagy klasszisa, a kései laska, a téli fülőke, valamint a júdásfülgomba mellett további ízletes konyhai gombákkal is megörvendeztethet.

Sötét csoportos pereszke (Lyophyllum decastes)

Nemzetségének vezéralakja, egyben egyik legnagyobbra növő faja. Kalapjának szélessége olykor elérheti a 10–15 centimétert. Színe eléggé változó, lehet sárgásbarna, szürkés, világosabb vagy akár sötétebb barna is. Fiatalon domború, többé-kevésbé szabályos alakú, majd kiterül, hullámos, kajla lesz. Kalapbőre csupasz. A lemezek fehéresek, világosszürkék, a tönkhöz nőttek vagy enyhén lekanyarodók. Fehéres tönkje szívós, gyakran összenő, ezért többnyire görbült. Jó fogású húsa a kalapban tömör, rugalmas, a tönkben rostos, kellemes ízű, illatú.

Életmódja kellőképpen még nem tisztázott. Egyes szerzők szerint gyökérkapcsolt faj, mások meg szaprobiontaként emlegetik. Nincs kizárva az sem, hogy fakultatív mikorrhizás, amely fapartner hiányában képes áttérni a korhasztó életmódra. Ezt a feltételezést alátámasztja az is, hogy városunkban egyaránt megtaláltam fák (főleg luc- és erdeifenyő) alatt, nyílt füves részen, valamint mulcson is.

Kedveli az emberi tevékenység által bolygatott helyeket. Sepsiszentgyörgyön gyakorinak mondható. Többtucatnyi adatot rögzítettem róla a város csaknem húsz utcájából. Tavasszal, nyáron ritkán jelenik meg, fő termőideje a késő ősz, amely olykor átnyúlik a tél elejére is – főleg, ha december az utóbbi évekre jellemző enyhe arcát mutatja. Nem csak vadon, hanem urbánus környezetben is szokása nagyobb foltokban teremni. A helyi gombászok nagy része ismeri, ahogy tapasztaltam, néha a város területéről is begyűjtik fiatal csokrait.

A legtöbb gombás könyv ehetőnek tartja, de csak a kalapját használjuk fel, rágós tönkjét távolítsuk el. Újabb kutatások kimutatták, hogy e gombafajnak gyó­gyászati értéke is van. Például immunrendszer-erősítő, antioxidáns, gyulladáscsökkentő hatást tulajdonítanak neki. Sokféleképpen el lehet készíteni. Nálunk általában a vegyes gombapaprikásba kerül, de nagyszerűen társítható rizzsel vagy akár tésztával is. Inkább porcos, különlegesen rugalmas, roppanós, a laskagombához hasonló textúráját (amit részben hőkezelés után is megtart) értékelik, mint enyhe, semleges ízét.

Nagyon hasonlít rá közeli rokona, a sötétebb színű barna csoportos pereszke (L. fumosum), amelyet már egyes szerzők nem is tartanak külön fajnak. E két faj (változat?) kulináris értéke amúgy is megegyezik, ezért akik konyhára gyűjtik, nem is tesznek különbséget köztük.

Farkas János