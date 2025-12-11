Dráguló nagyvárosi lakások

Az elmúlt hat évben 60–90 százalékkal nőttek az ingatlan­árak a romániai nagyvárosokban, egyre nehezebb megfizethető lakásokat találni a központi és a központhoz közeli városrészekben. A növekvő ingatlanárak ugyanakkor felfelé húzzák a lakásbérlés költségeit is.

A Colliers ingatlan-tanácsadó cég adatai szerint Iaşi-ban 80 százalékkal, Temesváron 90 százalékkal, Kolozsváron pedig 100 százalékkal nőttek hat év alatt a lakásárak. Eközben Bukarestben az építési engedélyek száma az elmúlt három évben 45 százalékkal csökkent. A két jelenség – a drágulás és az ingatlanfejlesztések visszaesése – együttes hatása növeli a jó elhelyezkedésű új lakások és a többi lakóingatlan ára közötti eltérést, miközben a magas hitelkamatok és a csökkenő vásárlóerő egyre inkább visszafogja a vásárlási kedvet – magyarázta közleményében a Colliers.

Az ingatlan-tanácsadó cég szerint a kedvezőtlen hitelfeltételek ellenére a lakások iránti kereslet nem csökkent jelentősen. Országos szinten a lakásértékesítés mindössze 10 százalékkal marad el a tavalyi szinttől, Kolozsváron pedig éppenséggel 6 százalékos növekedést jegyeztek. A Colliers szakértői szerint a magas költségek és a folyamatos drágulás miatt sokan elhalasztják az ingatlanvásárlást és inkább lakást bérelnek. Ez különösen az egyetemi városokban jellemző, a keresleteltolódás pedig a következő hónapokban árnövekedést eredményez az albérletek piacán – állapítják meg. (Agerpres)