Baleset a munkahelyen

Az idei első fél évben 2472 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, közülük 32-en vesztették életüket – derül ki a munkaügyi minisztérium december 6-án közzétett összesítéséből.
A legtöbben – 671-en – Bukarestben sérültek meg munkavégzés közben. A fővárost Konstanca, Temes és Szeben megye követi a listán. A legtöbb halálos áldozatot (ötöt) Teleorman megyében követelték a munkabalesetek, Máramaros megyében 3, Suceava megyében 2 személy halt meg munkabalesetben az idei első fél évben.
Ágazatok szerint a legtöbb munkabaleset a be nem jelentett tevékenységek területén (10,1 százalék), a kiskereskedelemben (9,2 százalék), a szárazföldi és csővezetékes szállításban (5,4 százalék), az egészségügyben (4,9 százalék), illetve az élelmiszeriparban (4,7 százalék) történt. A legtöbb halálos kimenetelű munkabaleset a mély- és magasépítésben, a nagy- és kiskereskedelemben, a gépjárművek és motorkerékpárok karbantartása és javítása, valamint a be nem jelentett tevékenységek területén (egyenként 3 eset) következett be. (Agerpres)
