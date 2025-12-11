Elkészítése. A vajat egy keverőtálba mérjük, hozzáadjuk a porcukrot és habosra kavarjuk. Ez­után belekeverjük egyenként a tojásokat, a sót, a sütőport és a citromlevet, majd kanalanként hozzáadjuk a megszitált lisztet előbb keverve, majd gyúrva. Könnyen formázható, puha tésztát kell nyernünk. A tésztából kisebb darabokat szaggatva egy gyúródeszkán kb. ujjnyi vastag rudakat sodorunk, éles késsel centis darabokra vágjuk, majd mogyoró nagyságú golyócskákat gömbölyítünk belőle. A tésztagolyókat betesszük a diócska-sütőforma üregeibe, a tetejét lecsukjuk, majd 1–1,5 perc alatt megsütjük. Az üreges fél diókat egy tálba szedjük.

A töltelékhez előbb pépet készítünk. Ehhez a lisztet elkeverjük a tojással, majd apránként belekeverjük a tejet is úgy, hogy csomómentes legyen. A keveréket lassú tűzön folyamatosan kavargatva addig forraljuk, míg sűrű pépet nyerünk. A pépbe még melegen belekeverjük a porcukrot és a darált diót, majd átlátszó fóliával letakarva teljesen lehűtjük. A hideg péphez kisebb adagokban hozzákeverjük a szobahőmérsékletű vajat és a vaníliás cukrot. Ezzel a töltelékkel betöltjük a fél diócskák üregeit, majd kettőnként összeragasztjuk és porcukorba forgatjuk. A diócskákat különféle ünnepi alkalmakkor szolgáljuk fel.

Elkészítési idő: másfél óra

Mennyiség: 1 adag

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.